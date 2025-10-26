Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mưa trên 550 mm, hồ chứa tại Huế tăng lưu lượng điều tiết nước

  • Chủ nhật, 26/10/2025 16:58 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài với tổng lượng mưa phổ biến từ 170 - 370 mm, có nơi vượt 550 mm, các hồ chứa lớn tại TP. Huế nhận lệnh đồng loạt tăng lưu lượng điều tiết nước để bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, với mức tối đa xả qua tràn lên đến 1.800m3/s. Đây là lưu lượng xả cao nhất kể từ đầu mùa mưa bão.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế vừa yêu cầu các đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn khẩn trương triển khai biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập; chủ động ứng phó sớm với diễn biến mưa lớn trong những ngày tới.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Thủy điện Bình Điền được yêu cầu vận hành điều tiết nước hồ chứa Bình Điền (thượng nguồn sông Hương) qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến với mức từ 950 - 1.800 m3/s, bắt đầu từ 15h10 chiều nay.

Hồ thủy điện Bình Điền bắt đầu vận hành tăng lưu lượng điều tiết nước về hạ du, với mức xả tối đa 1.800 m3/s, cao nhất kể từ đầu mùa mưa bão.

Tương tự, Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Điền cũng được yêu cầu điều tiết nước hồ chứa qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần từ 1.050 đến 1.800m3/s, bắt đầu cùng thời điểm.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế đồng thời yêu cầu các nhà máy thủy điện tổ chức cảnh báo bằng còi hú, loa phát thanh cho vùng hạ du; theo dõi chặt chẽ lưu lượng đến hồ, mực nước trên sông Hương, sông Bồ.

Hồ chứa thủy điện Hương Điền vùng thượng nguồn sông Bồ cùng lúc nhận lệnh điều tiết nước qua tràn lên mức từ từ 1.050 đến 1.800m3/s.

Các xã, phường vùng hạ du hồ chứa phải thông báo đến người dân việc điều tiết nước, nghiêm cấm hoạt động thuyền bè, vớt củi, đánh bắt cá trên sông để phòng tránh nguy hiểm.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng yêu cầu tăng cường rà soát phương án ứng phó thiên tai; kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc, phương tiện, trang thiết bị phục vụ cứu hộ cứu nạn; bố trí lực lượng, vật tư, hậu cần sẵn sàng ứng phó khi xảy ra mưa lũ kéo dài hoặc chia cắt.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế, mực nước hồ Hương Điền (thượng nguồn sông Bồ) đến ngày 26/10 đã ở mức cao trình 55,42 m, thấp hơn mực nước dâng bình thường 2,85 m; hồ Bình Điền đạt 80,32 m, thấp hơn mức dâng 4,69 m; hồ Tả Trạch ở mức 33,23 m, thấp hơn 11 m.

Nước lụt vùng hạ du, thấp trũng ở Huế chưa rút, nơi đây lại đối mặt trận lũ lụt mới có cường độ lớn hơn.

Do mưa lớn dài ngày, mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long và sông Bồ tại trạm Phú Ốc đã đạt mức báo động 2. Lũ từ thượng nguồn đổ về cùng mưa lớn khiến nhiều tuyến đường vùng hạ du, thấp trũng bị ngập sâu, gây chia cắt giao thông.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế, từ hôm nay đến đêm 27/10, tại khu vực TP. Huế tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến ở mức từ 170 - 370 mm, có nơi vượt 550 mm. Từ đêm 27/10 trở đi, mưa tại TP. Huế vẫn duy trì ở mức vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

