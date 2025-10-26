Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xe máy lao thẳng xuống 'hố tử thần' xuất hiện sau mưa lớn ở Đà Nẵng

  • Chủ nhật, 26/10/2025 19:13 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

“Hố tử thần” sâu khoảng 3 m, rộng hơn 2 m bất ngờ xuất hiện trên mặt cầu Ca Da (xã Trà Tân, TP. Đà Nẵng), quốc lộ 24C khiến một người đi xe máy rơi xuống hố.

Chiều 26/10, lãnh đạo UBND xã Trà Tân (TP. Đà Nẵng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đứt gãy cầu khiến một người đi xe máy rơi xuống hố.

ho tu than anh 1ho tu than anh 2

Hố tử thần bất ngờ xuất hiện khiến người đi xe máy lao thẳng xuống hố.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, mặt cầu Ca Da bất ngờ bị sạt lở, tạo hố sâu khoảng 3 m, rộng hơn 2 m.

Thời điểm xảy ra sạt lở, một xe máy đang lưu thông qua cầu bị rơi xuống hố. Rất may người dân có mặt gần đó đã kịp thời phát hiện ứng cứu, nạn nhân thoát nạn an toàn. Hiện, khu vực cầu Ca Da đã bị phong tỏa, phương tiện không thể qua lại.

Đây là tuyến đường nối xã Trà Tân, Trà My (TP Đà Nẵng) đi xã Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi). Sự cố khiến tuyến quốc lộ 24C bị chia cắt, không thể lưu thông.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Ba tỉnh miền Trung hứng mưa trên 400 mm chỉ trong 20 giờ đồng hồ

Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi đang hứng chịu một đợt mưa dữ dội khi lượng mưa trong vòng chưa đến một ngày lên hơn 400 mm. Dự báo mưa lớn còn tiếp tục trong hai ngày tới với lượng mưa từ 250-450 mm, có nơi trên 600mm. Lũ nhiều sông dự báo vượt báo động 3.

12 giờ trước

Mưa trên 550 mm, hồ chứa tại Huế tăng lưu lượng điều tiết nước

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài với tổng lượng mưa phổ biến từ 170 - 370 mm, có nơi vượt 550 mm, các hồ chứa lớn tại TP. Huế nhận lệnh đồng loạt tăng lưu lượng điều tiết nước để bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, với mức tối đa xả qua tràn lên đến 1.800m3/s. Đây là lưu lượng xả cao nhất kể từ đầu mùa mưa bão.

12 giờ trước

Mưa lớn, miền núi Đà Nẵng xuất hiện sạt lở

Một số điểm sạt lở nguy hiểm xuất hiện tại các xã miền núi của thành phố Đà Nẵng gây cản trở giao thông.

18 giờ trước

https://tienphong.vn/ho-tu-than-bong-xuat-hien-tren-cau-sau-mua-lon-o-da-nang-xe-may-lao-thang-xuong-ho-post1790627.tpo

Hoài Văn/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

hố tử thần Cầu Ca Da Đà Nẵng Sạt lở Mưa lớn

    Đọc tiếp

    Sat lo tren duong Ho Chi Minh hinh anh

    Sạt lở trên đường Hồ Chí Minh

    5 giờ trước 23:42 26/10/2025

    0

    Mưa lớn kéo dài, khiến nhiều điểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông.

    Hai Phong co them 2 Pho chu tich UBND thanh pho hinh anh

    Hải Phòng có thêm 2 Phó chủ tịch UBND thành phố

    7 giờ trước 22:04 26/10/2025

    0

    Các đại biểu HĐND TP Hải Phòng vừa biểu quyết bầu ông Lê Trung Kiên - Trưởng BQL Khu kinh tế và ông Vũ Tiến Phụng - Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý