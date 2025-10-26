Đà Nẵng: Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng, gần 3.000 người sơ tán khẩn

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực bị sạt lở nghiêm trọng, gần 3.000 người ở các xã miền núi Đà Nẵng phải sơ tán khẩn cấp nhiều tuyến đường bị chia cắt và đã một học sinh lớp 3 tử vong do đuối nước.

Từ đêm 25 đến chiều 26/10, mưa lớn kéo dài liên tục trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã gây thiệt hại nặng tại nhiều khu vực, đặc biệt là các xã miền núi phía Tây Nam.

Báo cáo nhanh của Chi cục Quản lý Tài nguyên nước và Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400mm, có nơi trên 600mm. Mưa lớn khiến sạt lở đất xảy ra trên diện rộng, mực nước sông dâng cao, nhiều khu vực bị chia cắt và hàng nghìn người dân phải sơ tán đến nơi an toàn.

Mưa lớn gây sạt lở hàng loạt tuyến đường, nhiều xã bị cô lập

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, từ nay đến 29/10, Đà Nẵng tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi vượt 500mm. Mực nước trên các sông Vu Gia - Thu Bồn dâng nhanh, đỉnh lũ có thể đạt hoặc vượt mức báo động 3, nguy cơ cao xảy ra ngập sâu, lũ quét và sạt lở đất.

Nhiều tuyến giao thông trọng yếu bị sạt lở nghiêm trọng. Tại Quốc lộ 40B, đoạn Km121+850 xuất hiện sạt taluy dương với khối lượng khoảng 500m³; ĐT.606 sạt tại Km65+100 với khoảng 600m³; Quốc lộ 14B sạt tại Km1+300, đất đá tràn xuống lấp rãnh thoát nước. Ở khu vực miền núi, các tuyến đường huyện và liên thôn như ĐH1, ĐH2, ĐH3, ĐH7, ĐH8 đều bị sạt lở nặng.

Sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến người dân và gây chia cắt giao thông miền núi nghiêm trọng. Ảnh: PV/Vietnam+

Xã Phước Chánh là điểm nóng với 22 vị trí sạt lở lớn, khối lượng ước tính hơn 10.000m³ đất đá, làm tê liệt toàn bộ giao thông giữa các thôn. Tuyến ĐH1 bị xói lở, trôi hơn 300m mặt đường, nhiều khu vực ngập từ 0,5 đến 1m. Xã Trà Linh ghi nhận 5.000m³ đất đá sạt tràn mặt đường tại nhiều điểm trên tuyến ĐH7, Tak Ngo – Măng Lùng, Tak Vinh và tuyến Quốc lộ 40B đi Tak Lê.

Xã Trà Giáp bị ngập tại 4 điểm, 16 hộ dân bị nước tràn vào nhà, 1 nhà sập tường, trường mẫu giáo điểm thôn 1 ngập sâu, tường rào nhà văn hóa bị sập. Phước Thành cũng chịu thiệt hại nặng, nhiều tuyến ĐH bị sạt, cầu bản ngập. Địa phương buộc cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Hai địa phương Phước Chánh (gồm thôn Phước Công 1, Phước Công 2, thôn 4, thôn 5) và Trà Liên hiện bị cô lập hoàn toàn do nước lớn và sạt lở. Tại Trà Liên, tuyến ĐH3 nối Làng Gạch – Trà My sạt lở 2 điểm với khoảng 300m³ đất đá; cầu Đồng Chùa và ngầm ông Hoắc tuyến chính vào xã đều bị ngập sâu.

Gần 3.000 người dân sơ tán, nhiều khu vực vẫn còn bị chia cắt

Mưa lớn kéo dài khiến chính quyền địa phương phải triển khai phương án di dời dân khẩn cấp.

Tính đến 15h ngày 26/10, toàn thành phố đã sơ tán 691 hộ với 2.746 người khỏi các khu vực nguy hiểm. Trong đó, Trà Đốc di dời 141 hộ/620 nhân khẩu, Trà Linh 49 hộ/206 nhân khẩu, Trà Leng 51 hộ/163 nhân khẩu, Trà My 71 hộ/254 nhân khẩu, Phước Thành 45 hộ/136 nhân khẩu, Trà Giáp 55 hộ/233 nhân khẩu, Phước Chánh 80 người và Nam Trà My 01 hộ.

Khẩn trương sở tán nhân dân tại những vùng sạt lở nguy hiểm. Ảnh: PV/Vietnam+

Lực lượng công an, dân quân và quân đội được huy động túc trực tại các vị trí sạt lở, ngầm tràn, cầu yếu, hướng dẫn người dân không di chuyển qua khu vực nguy hiểm. Ban Chỉ huy tiền phương của thành phố được đặt tại Trung tâm Hành chính, Ban Chỉ huy Quân sự khu vực Đại Lộc (cũ) và Phòng thủ khu vực 4 - Bàn Thạch để chỉ đạo trực tiếp công tác ứng phó, di dời và cứu hộ.

Nhiều trường học tại các xã Trà Linh, Phước Thành và Trà Giáp đã cho học sinh nghỉ học tạm thời. Các địa phương vùng cao đang thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”, dự trữ lương thực, nước sạch, thuốc men để người dân ổn định tạm thời trong 2–3 ngày tới.

Một học sinh tử vong do đuối nước tại xã Trà Tập

Tối 26/10, lãnh đạo xã Trà Tập (Đà Nẵng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến một học sinh lớp 3 tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng đầu giờ chiều cùng ngày, trong lúc trời mưa lớn, em nhỏ đang chơi trước nhà thì trượt chân ngã, bị cuốn vào ống dẫn nước. Khi được phát hiện và vớt lên, nạn nhân đã tử vong. “Hiện gia đình và chính quyền địa phương đang tổ chức lo hậu sự cho cháu bé. Đây là sự cố không ai mong muốn,” lãnh đạo xã Trà Tập chia sẻ.

Chủ động ứng phó, khẩn trương khắc phục thiệt hại

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương trực ban 24/24, theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động triển khai phương án phòng chống và ứng cứu. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng các chủ hồ thủy điện như A Vương, Đăk Mi 4, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Sông Tranh 2 theo dõi, điều tiết xả lũ an toàn, cắt giảm lũ cho hạ du.

Tại các địa phương bị thiệt hại nặng, lực lượng tại chỗ đang khơi thông cống rãnh, thu dọn cây ngã đổ, nạo vét đất đá để khôi phục tạm thời các tuyến giao thông. Các xã Phước Chánh, Trà My, Trà Linh được tăng cường nhân lực, vật tư, phương tiện cơ giới để xử lý ách tắc khi điều kiện cho phép.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ nay đến 29/10, thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại đô thị vẫn ở mức cao. Thành phố khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực đèo dốc, suối và vùng trũng; chủ động phối hợp với lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.