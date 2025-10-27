Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Phố cổ Hội An ngập trong biển nước

  • Thứ hai, 27/10/2025 20:07 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Tại khu vực chợ Hội An và cầu An Hội, nước chảy xiết, lực lượng chức năng phải túc trực hỗ trợ người dân, dựng biển cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn du khách rời khỏi khu vực ngập.

Chiều 27/10, nhiều tuyến phố ở Hội An bị ngập sâu trong mưa lũ, người dân và du khách phải di chuyển bằng thuyền.

Tại nhiều tuyến phố du lịch nổi tiếng như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Lê Lợi, Nguyễn Phúc Chu... nước đã dâng cao và tràn vào hàng quán, nhà dân ven đường. Toàn bộ hàng quán đã phải đóng cửa, kê dọn đồ đạc lên cao để giảm thiệt hại.

Tại khu vực chợ Hội An và cầu An Hội, nước chảy xiết, lực lượng chức năng phải túc trực hỗ trợ người dân, dựng biển cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn du khách rời khỏi khu vực ngập.

Mực nước lũ sáng 27/10, tại Hội An là 1,78m và dự báo trong 12-24 giờ tới, lũ tại Hội An sẽ vượt mức báo động 3.

Nếu tình trạng ngập lụt kéo dài, các cơ quan chức năng sẽ xem xét phương án sơ tán người dân để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Hiện Ủy ban Nhân dân phường Hội An khuyến cáo người dân hạn chế đi lại trên các đoạn đường ngập sâu để phòng tránh tai nạn đuối nước.

