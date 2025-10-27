Bạch Mã mưa trên 1.600 mm một ngày, phá vỡ mọi kỷ lục

Chỉ trong vòng 24 giờ, đỉnh Bạch Mã của Huế hứng chịu một lượng mưa trên 1.600 mm, trở thành nơi có lượng mưa ngày lớn nhất trong lịch sử Việt Nam.

Bốn tỉnh miền Trung gồm Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi đang phải hứng chịu một đợt mưa đặc biệt lớn, kéo dài nhiều ngày qua. Trong đó Huế là nơi hứng chịu mưa dữ dội nhất.

Từ đêm 25/10 đến sáng ngày 27/10 thành phố Huế có mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 13h ngày 25/10 đến 11h ngày 27/10 ở vùng đồng bằng phổ biển 150-300 mm, vùng núi phổ biển 500-700 mm.

Một số nơi cao hơn như Đỉnh Bạch Mã 2.272 mm, Khe Tre 1.257 mm, Hương Sơn 1.112 m. Lượng mưa giờ lớn nhất 104,6 mm/giờ tại trạm Nam Đông trong khoảng thời gian từ 24h tới 1h ngày 27/10.

Tính trong vòng một ngày (24 giờ), Bạch Mã trở thành nơi có lượng mưa lớn nhất trong lịch sử quan trắc tại Việt Nam.

Huế đang hứng chịu mưa lũ lịch sử.

Theo số liệu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, lượng mưa tại đây trong 24 giờ là hơn 1.600 mm, vượt qua kỷ lục mưa lớn nhất Việt Nam, cũng xảy ra tại Huế vào năm 1999 với lượng mưa ngày là 997,6 mm. Năm 1999 cũng là năm mưa lũ kỷ lục ở miền Trung.

Với kỷ lục mới này, Huế trở thành địa phương giữ 4 trong Top 5 kỷ lục mưa ngày lớn nhất lịch sử quan trắc tại Việt Nam, từ vị trí thứ nhất đến thứ 4. Địa phương có lượng mưa ngày lớn thứ 5 lịch sử là Trà My của Đà Nẵng (Quảng Nam cũ).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, từ chiều tối 27/10 đến hết ngày 29/10, Huế tiếp tục có to đến rất to với lượng mưa từ 300 tới 500 mm, có nơi trên 800 mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, Huế cũng đang đối mặt với nguy cơ xuất hiện lũ kỷ lục. Lúc 14h chiều nay (27/10), lũ trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc lên trên báo động 3 là 0,75 m, tương đương với lũ lịch sử năm 2020, lũ trên sông Hương tại trạm Kim Long trên BĐ3 là 1,18 m.

Dự báo trong đêm nay, lũ trên các sông ở thành phố Huế tiếp tục lên. Lũ trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc dự báo lên trên mức lịch sử năm 2020 từ 0,2 tới 0,3 m, trên sông Hương tại trạm Kim Long tiếp tục lên trên BĐ3.

Mưa lũ tràn qua cao tốc cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Dự báo ngày mai, lũ trên sông Bồ, sông Hương vẫn tiếp tục duy trì trên BĐ3. Tình trạng ngập sâu còn kéo dài tại hơn 30 xã/phường gồm: Phong Dinh, Phong Phú, Phong Quảng, Phong Thái, Đan Điền, Quảng Điền, Hóa Châu, Dương Nỗ, Thuận An, Hương Trà, Hương An, Kim Trà, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Kim Long, Thuận Hóa, Phú Xuân, Thủy Xuân, Hương Thủy, Vỹ Dạ, An Cựu, Thanh Thủy, Phú Bài, Bình Điền, Phú Vinh, Phú Vang, Vinh Lộc, Phú Bài, Lộc An, Hưng Lộc.

Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận các xã Phú Lộc, Lộc An, Hưng Lộc cũng có nhiều điểm ngập sâu và kéo dài vài trăm mét (do mưa đổ về từ dãy Bạch Mã chảy tràn qua đường) và ngập khu đô thị, khu công nghiệp do mưa cường suất lớn.

Hệ thống cảnh báo lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực của Cục Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng nâng mức báo động lên mức tím - nguy cơ cao nhất xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở địa phương này. Đây là hai loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm do tính bất ngờ, không thể dự báo chính xác, thường gây thiệt hại lớn về người và vật chất.