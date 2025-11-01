Phát hiện thi thể cô gái trong cốp ôtô đậu nhiều ngày ở TP.HCM

Sáng 1/11, người dân xã Đông Thạnh, TP.HCM bàng hoàng phát hiện thi thể một cô gái đang phân huỷ trong cốp một chiếc ôtô 4 chỗ đậu ven đường nhiều ngày.

Khoảng 8h cùng ngày, người dân sống trên đường Nguyễn Thị Đẹt, xã Đông Thạnh phát hiện mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ một ôtô màu đen đậu ở khu vực này đã nhiều ngày. Nghi có điều bất thường, họ đã trình báo cơ quan công an.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.

Khi lực lượng chức năng có mặt và mở cốp kiểm tra, phát hiện thi thể một phụ nữ khoảng 20 tuổi, đang phân hủy nặng.

Anh Thượng, người dân địa phương, cho biết chiếc xe đã đậu tại vị trí này khoảng 5 ngày. “Tôi không thấy ai đến gần hay ra vào chiếc xe, có thể sự việc xảy ra trong đêm,” anh nói.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, khu vực xung quanh đã được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân.

Theo đại diện UBND xã Đông Thạnh, thi thể nạn nhân phân hủy mạnh, chưa thể nhận dạng khuôn mặt. Cơ quan công an đã tiến hành lấy dấu vân tay để xác định danh tính, đồng thời thu thập các vật chứng liên quan.

Từ biển số, cơ quan chức năng bước đầu xác định chủ sở hữu phương tiện là một người dân ngụ tại địa bàn. Hiện công an đang làm việc với những người liên quan và khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.