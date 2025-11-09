Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tìm thấy thi thể du khách bị sóng cuốn trôi ở vùng biển Kê Gà

  • Chủ nhật, 9/11/2025 16:56 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngư dân xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể du khách bị sóng cuốn mất tích khi tắm biển Kê Gà.

Ngày 9/11, Đồn Biên phòng Tân Thành (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã tìm thấy thi thể du khách bị sóng cuốn trôi tại vùng biển Kê Gà sau hai ngày mất tích.

thi the mat tich anh 1

Khu vực biển Kê Gà, nơi du khách bị sóng cuốn trôi.

Sáng cùng ngày, trong lúc đánh bắt thủy sản cách bờ khoảng nửa hải lý, ông N.V.K. (49 tuổi, trú thôn Kê Gà, xã Tân Thành) phát hiện một thi thể trôi dạt trên biển và đang trong quá trình phân hủy. Sau đó, ông K. cùng các ngư dân đã đưa thi thể vào bờ và trình báo lực lượng chức năng.

Qua xác minh, nạn nhân được xác định là ông V.L.S. (44 tuổi, trú TPHCM), người mất tích vào sáng 6/11 khi đang tắm biển tại khu vực Kê Gà.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, công an xã Tân Thành đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/tim-thay-thi-the-du-khach-bi-song-cuon-troi-o-vung-bien-ke-ga-post1794740.tpo

Thái Lâm/Tiền Phong

thi thể mất tích biển Kê Gà Lâm Đồng du khách sóng cuốn trôi

