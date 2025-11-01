Vụ cô gái tử vong trong ôtô: Không phát hiện thi thể bị tác động

Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy thi thể không bị tác động ngoại lực, có khả năng cô gái tự mở cốp xe đang đậu bên đường chui vào trốn và bị kẹt lại.

Chiều 1/11, Công an xã Đông Thạnh (Hóc Môn cũ) cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiếp tục điều tra vụ phát hiện thi thể cô gái trong ôtô đậu ven đường Nguyễn Thị Đẹt vào sáng cùng ngày.

Theo cơ quan điều tra, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy thi thể không có dấu hiệu tác động ngoại lực. Nhận định ban đầu, nạn nhân có khả năng tự mở cốp xe khi đậu ven đường, chui vào bên trong và bị kẹt dẫn đến ngạt thở, tử vong, vì nạn nhân có dấu hiệu trầm cảm.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ thêm các tình tiết liên quan đến vụ việc.

Trước đó, nạn nhân được xác định là N.H.L. (27 tuổi, người địa phương); gia đình đã nhận dạng và xác nhận đúng là người thân.

Hiện trường bị phong tỏa nghiêm ngặt vì người dân tụ tập đông đúc. (Ảnh: Anh Tú)

Người thân cho biết, cô gái có dấu hiệu trầm cảm và đã mất liên lạc nhiều ngày trước. Gia đình đã đi tìm nhưng chưa có kết quả.

Khoảng 8h sáng cùng ngày, chủ nhân chiếc ôtô khi dọn dẹp gần đó ngửi thấy mùi hôi thối từ xe và phát hiện kính xe bị vỡ. Nghi ngờ có bất thường, chủ nhà đã thông báo và phối hợp lực lượng chức năng mở cốp xe, phát hiện bên trong là thi thể cô gái đang trong quá trình phân hủy.

Công an xã Đông Thạnh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai chủ xe và những người liên quan để điều tra vụ việc.

Chủ xe cho biết gia đình đậu ôtô trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt từ ngày 27/10. Chủ xe khai không biết nạn nhân và không rõ vì sao thi thể lại nằm trong cốp. Công an đã lấy mẫu dấu vân tay để xác định danh tính nạn nhân, đồng thời thu thập các vật chứng tại hiện trường.

Qua trích xuất dữ liệu từ camera an ninh, cơ quan công an xác định đúng như lời khai của chủ nhà, là chiếc xe đậu tại vị trí này từ tối 27/10.