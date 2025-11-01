Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Vụ cô gái tử vong trong ôtô: Không phát hiện thi thể bị tác động

  • Thứ bảy, 1/11/2025 22:42 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy thi thể không bị tác động ngoại lực, có khả năng cô gái tự mở cốp xe đang đậu bên đường chui vào trốn và bị kẹt lại.

Chiều 1/11, Công an xã Đông Thạnh (Hóc Môn cũ) cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiếp tục điều tra vụ phát hiện thi thể cô gái trong ôtô đậu ven đường Nguyễn Thị Đẹt vào sáng cùng ngày.

Theo cơ quan điều tra, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy thi thể không có dấu hiệu tác động ngoại lực. Nhận định ban đầu, nạn nhân có khả năng tự mở cốp xe khi đậu ven đường, chui vào bên trong và bị kẹt dẫn đến ngạt thở, tử vong, vì nạn nhân có dấu hiệu trầm cảm.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ thêm các tình tiết liên quan đến vụ việc.

Trước đó, nạn nhân được xác định là N.H.L. (27 tuổi, người địa phương); gia đình đã nhận dạng và xác nhận đúng là người thân.

thi the trong xe anh 1

Hiện trường bị phong tỏa nghiêm ngặt vì người dân tụ tập đông đúc. (Ảnh: Anh Tú)

Người thân cho biết, cô gái có dấu hiệu trầm cảm và đã mất liên lạc nhiều ngày trước. Gia đình đã đi tìm nhưng chưa có kết quả.

Khoảng 8h sáng cùng ngày, chủ nhân chiếc ôtô khi dọn dẹp gần đó ngửi thấy mùi hôi thối từ xe và phát hiện kính xe bị vỡ. Nghi ngờ có bất thường, chủ nhà đã thông báo và phối hợp lực lượng chức năng mở cốp xe, phát hiện bên trong là thi thể cô gái đang trong quá trình phân hủy.

Công an xã Đông Thạnh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai chủ xe và những người liên quan để điều tra vụ việc.

Chủ xe cho biết gia đình đậu ôtô trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt từ ngày 27/10. Chủ xe khai không biết nạn nhân và không rõ vì sao thi thể lại nằm trong cốp. Công an đã lấy mẫu dấu vân tay để xác định danh tính nạn nhân, đồng thời thu thập các vật chứng tại hiện trường.

Qua trích xuất dữ liệu từ camera an ninh, cơ quan công an xác định đúng như lời khai của chủ nhà, là chiếc xe đậu tại vị trí này từ tối 27/10.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Xác định danh tính cô gái trong vụ thi thể phân huỷ ở cốp ôtô

Cơ quan công an ban đầu xác định thi thể trong cốp ôtô đậu nhiều ngày ở xã Đông Thạnh là cô gái 27 tuổi, được gia đình báo mất liên lạc trước đó.

5 giờ trước

Phát hiện thi thể cô gái trong cốp ôtô đậu nhiều ngày ở TP.HCM

Sáng 1/11, người dân xã Đông Thạnh, TP.HCM bàng hoàng phát hiện thi thể một cô gái đang phân huỷ trong cốp một chiếc ôtô 4 chỗ đậu ven đường nhiều ngày.

8 giờ trước

Lũ rút, bàng hoàng phát hiện thi thể mắc trên cành cây

Khi lũ lớn tại vùng Hóa Châu (TP Huế) rút dần, người dân bàng hoàng phát hiện một thi thể nam giới trẻ tuổi mắc trên cành cây giữa đồng ruộng nên báo cho chính quyền địa phương.

30:1778 hôm qua

https://vtcnews.vn/vu-co-gai-tu-vong-trong-o-to-o-tp-hcm-khong-phat-hien-thi-the-bi-tac-dong-ar984578.html

Quang Huy/VTC News

thi thể trong xe tử vong trầm cảm nạn nhân

Đọc tiếp

Sau mua lu lich su, Hue doi mat dot mua rat lon hinh anh

Sau mưa lũ lịch sử, Huế đối mặt đợt mưa rất lớn

18 phút trước 22:32 1/11/2025

0

Đến nay, nước lũ tại Huế đã dần rút, nhưng người dân thành phố lại sắp đối mặt một đợt mưa rất to, với tổng lượng mưa cả đợt dự báo phổ biến từ 500 - 700mm, có nơi trên 900mm.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý