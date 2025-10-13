Nhiều thành viên Hội Xuất bản Việt Nam quyên góp cho đồng bào vùng lũ

Sau khi Hội Xuất bản Việt Nam phát động chương trình quyên góp cho đồng bào vùng lũ, nhiều đơn vị đã tích cực hưởng ứng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái.

Trong những ngày vừa qua, do bị ảnh hưởng của cơn bão số 10 và 11, gió mạnh, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đã gây ra những thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của nhân dân ở một số tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ.

Với tinh thần tương thân tương ái, ngày 11/10, Hội Xuất bản Việt Nam kêu gọi các hội viên tổ chức, hội viên cá nhân, các đơn vị trực thuộc Hội Xuất bản Việt Nam, các đơn vị xuất bản, phát hành toàn ngành và bạn đọc trên cả nước quyên góp, ủng hộ tiền, sách, vở và đồ dùng học tập… dành tặng cho đồng bào, đặc biệt là học sinh các khu vực chịu ảnh hưởng bão, lũ.

Tính đến chiều ngày 13/10, đã có nhiều đơn vị, cá nhân gửi tiền ủng hộ thông qua Hội Xuất bản Việt Nam, gồm: NXB Đại học Sư phạm, Công ty Đường sách TP.HCM, Đông A, Câu lạc bộ Phát hành sách miền Nam, Công ty Hương Trang, Thái Hà Books, Nhà sách Kinh tế, Công ty CP Văn hóa Văn Lang, anh Đặng Đình Vũ - Giám đốc Công ty Đăng Nguyên, Công ty Việt Thư Book, Quán sách Mùa thu, Công ty sách Thời Đại, Công ty FAHASA, NXB Trẻ, Công ty Nhân Trí Việt, Công ty An Hảo, Công ty Khang Việt, Công ty Sbooks, Công ty Thái Hà và các học trò của TS Nguyễn Mạnh Hùng, Công ty Sách Á Châu, Tạp chí điện tử Tri Thức - Znews...

Nhiều tỉnh chịu thiệt hại nặng nề sau bão lũ. Ảnh: Vietnam Plus.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Giám đốc Công ty Thái Hà Books - chia sẻ: "Tôi và đoàn lãnh đạo Thái Hà Books đang tham gia Hội sách Frankfurt, chúng tôi vẫn luôn nghĩ về Việt Nam, về đồng bào bị lũ lụt. Hội Xuất bản đã ra văn bản kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ. Dù chúng tôi đã ủng hộ tiền qua phường, Mặt trận Tổ quốc nhưng vẫn muốn đóng góp thêm qua Hội Xuất bản".

Ông Hùng cho biết sẽ chia sẻ câu chuyện "lá lành đùm lá rách" của người dân Việt Nam trong mỗi mùa bão lũ tại Hội sách Frankfurt để bạn bè quốc tế biết tới tình đoàn kết của nhân dân Việt Nam.

Bà Phạm Thị Hóa - Phó giám đốc FAHASA - cho biết ngoài khoản đóng góp tiền thông qua Hội Xuất bản, hưởng ứng lời kêu gọi, công ty đang chuẩn bị ít nhất 1.000 phần quà dành tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh bị thiệt hại nặng do mưa lũ.

Mỗi phần quà bao gồm balo, dụng cụ học tập... Dự kiến cuối tháng 10, FAHASA sẽ thực hiện trao tặng 1.000 phần quà này.

Trong thời gian từ nay đến ngày 25/10/2025, người làm sách, bạn đọc, mạnh thường quân có thể tiếp tục tham gia ủng hộ thông qua Hội Xuất bản Việt Nam bằng hai cách chuyển tiền tài khoản và tiền mặt, hiện vật trực tiếp.

TÀI KHOẢN TIẾP NHẬN ỦNG HỘ - Tên tài khoản: Hội Xuất bản Việt Nam - Số tài khoản: 113000000733 Tại: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. - Nội dung chuyển khoản: Ghi rõ “TÊN ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN + ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO BỊ BÃO LỤT” TIẾP NHẬN ỦNG HỘ BẰNG TIỀN MẶT/ HIỆN VẬT - Hiện vật tiếp nhận: Sách giáo khoa, đồ dùng học tập, vở (tập) - Địa điểm tiếp nhận: Số 10 Đường Thành, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Người tiếp nhận ủng hộ: Bà Mai Quỳnh Giao, Chánh Văn phòng Hội Xuất bản Việt Nam, Điện thoại: 0913.096.583 (Tại TP Hồ Chí Minh, nếu các cá nhân, đơn vị cần sự phối hợp trong quá trình thực hiện thì liên hệ với ông Lê Hoàng - Trưởng Văn phòng đại diện Hội Xuất bản Việt Nam phía Nam, Điện thoại: 0903.807.461)



