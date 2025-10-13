Tại sao khi bị bệnh lâu ngày da lại sạm đen?

Theo Đông y, khi bị bệnh kéo dài, thận bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thận khí suy kiệt khiến máu huyết kém lưu thông, do đó gương mặt không giữ được vẻ hồng hào, mà sạm đen lại.

Da mặt bỗng nhiên sạm đen chứng tỏ cơ thể đang gặp vấn đề. Ảnh minh họa: L.C.

Tôi có người họ hàng cấp cứu ở Bệnh viện Đông Trực Môn Đại học Dược Đông y Bắc Kinh vì bị tắc mạch máu não. Lúc đó huyết áp của ông ấy rất thấp, đây là triệu chứng nguy hiểm nhất có thể dẫn đến tình trạng tắc mạch máu não. Huyết áp quá thấp, máu sẽ lưu thông chậm, nếu động mạch lại bị tổn thương, máu có độ dính ứ cao, sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng tắc mạch máu não.

Khi đưa ông ấy tới bệnh viện, bác sĩ liền cho ông ấy sử dụng loại thuốc phòng ngừa việc hình thành tắc mạch máu não theo phương pháp điều trị thường quy với loại bệnh này, bệnh nhân xem như không còn nguy hiểm về tính mạng, nhưng luôn mệt mỏi uể oải, đầu óc không minh mẫn, da dẻ trên mặt như dán sát vào xương, tai cũng khô quắt lại, chỉ trong một buổi sáng mà cả người như gầy xọp đi, có thêm rất nhiều nếp nhăn.

Tôi bèn tìm tới Cao Dĩnh, cô bạn thời đại học, là trưởng khoa nội của bệnh viện, vì những cống hiến cho lĩnh vực khoa nội thần kinh Đông y nên cô ấy đã trở thành thầy hướng dẫn cho Tiến sĩ khoa nội Đông y của Đại học Dược Đông y Bắc Kinh.

Khi tham gia điều trị, cô ấy đã yêu cầu bác sĩ trực ban phải thêm phương thuốc Sinh Mạch Ẩm vào dịch truyền cho bệnh nhân. Kết quả là buổi chiều bệnh nhân liền tỉnh táo trở lại, gương mặt cũng rạng rỡ, tươi tắn hơn hẳn buổi sáng, tai cũng trở nên đầy đặn hơn.

Sinh Mạch Ẩm là phương thuốc nổi tiếng trong Đông y, chuyên điều trị các vấn đề phát sinh do tình trạng khí hư nhược. Thành phần chính của phương thuốc này bao gồm đẳng sâm hoặc nhân sâm, có tác dụng bổ khí, tính chất ấm, rất hiệu quả trong việc đề cao hỏa lực của cơ thể và tăng cường chức năng của các cơ quan.

Khi được đưa vào dịch truyền cho cơ thể, Sinh Mạch Ẩm sẽ tác động trực tiếp đến cơ thể và phát huy công hiệu mạnh mẽ hơn. Nó đã tăng cường sức đề kháng cho bệnh nhân bằng cách vận dụng khả năng của huyết dịch.

Khi da dẻ trên gương mặt của bệnh nhân mắc bệnh nặng chuyển sang màu đen thì tức là bệnh nhân đang ở trạng thái nguy kịch. Như trường hợp mẹ của bạn tôi, năm 70 tuổi bà ấy quyết định thay van tim có vấn đề mạn tính của mình, ca phẫu thuật vốn không hề phức tạp này lại chẳng thành công, sau hai cuộc phẫu thuật ở vùng ngực, sức khỏe của bà hoàn toàn suy kiệt.

Đầu tiên là chức năng phổi suy giảm, phải đeo máy thở, chẳng bao lâu sau lại nhận thông báo là chức năng thận cũng có vấn đề. Người nhà bệnh nhân nhận thấy gương mặt trắng sáng của bệnh nhân bỗng trở nên đen sạm, chẳng bao lâu sau xuất hiện tình trạng cổ trướng và hô hấp suy kiệt, buộc phải tiến hành phẫu thuật mở khí quản, nhưng cuối cùng vẫn không thể sống sót.

Tây y cho rằng nguyên nhân dẫn đến triệu chứng gương mặt đổi màu đen sạm là do suy giảm chức năng tim, tế bào máu không vận chuyển oxy nữa mà vận chuyển khí cacbon dioxit, bởi vậy màu của máu không còn đỏ tươi nữa. Việc gương mặt đổi màu đen sạm phản ánh tình trạng thiếu oxy, giống như việc môi chuyển sang màu tím tái khi người ta bị ngạt thở.

Nhưng tại sao gương mặt của những bệnh nhân có chức năng tim yếu lại chỉ chuyển màu đen sạm vào giai đoạn cuối? Bởi vậy, cách giải thích của Đông y có sức thuyết phục hơn: Năm màu sắc xanh, đỏ, vàng, trắng, đen tương ứng với năm cơ quan phủ tạng là can, tâm, tỳ, phế, thận. Màu đen là màu sắc xuất hiện khi thận có vấn đề.

Những bệnh nhân mắc bệnh nặng, bệnh lâu ngày thường có gương mặt đen sạm, có nghĩa là bệnh tật kéo dài ở các cơ quan khác đã tác động xấu đến thận (nơi khởi nguồn của nguyên dương, của hỏa lực trong cơ thể), khiến thận khí suy kiệt. Thận là cửa ải cuối cùng bảo vệ sinh mệnh, khi thận có vấn đề thì đương nhiên sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng con người.