Màu sắc tai nói gì về tình trạng sức khỏe của bạn?

  • Chủ nhật, 12/10/2025 06:48 (GMT+7)
  • 06:48 12/10/2025

Không chỉ có sắc mặt mới cho chúng ta biết cơ thể khỏe mạnh hay bệnh tật, màu sắc của tai cũng đưa ra những câu trả lời rất chính xác về tình trạng sức khỏe.

suc khoe anh 1

Màu sắc của đôi tai có thể cho ta biết cơ thể có khỏe mạnh không. Ảnh minh họa: V.W.

Khương Lương Đạc có thể chẩn bệnh qua tai, vì Đông y cho rằng tai là nơi tụ hội của các tông mạch, là bản đồ thông tin phản ánh tình trạng sức khỏe của toàn cơ thể. Khi một phủ tạng nào đó trong cơ thể phát sinh bệnh biến, kinh lạc có thể truyền thông tin đó tới vị trí tương ứng và khiến vành tai xuất hiện các triệu chứng bất thường, màu sắc, hình thái, cảm giác ở tai đều xảy ra thay đổi.

Ví dụ có bệnh nhân phải cắt bỏ phổi trái do ung thư, 25 năm sau mọi thứ đều bình thường, chỉ có vành tai bị teo rút một cách rõ ràng. Đông y chỉ cần quan sát tai là sẽ biết một người có còn hỏa lực hay không, bệnh tật có nghiêm trọng hay không, phương pháp điều trị Nhĩ Châm ngày nay cũng được xây dựng dựa trên nguyên lý này.

Tố Vấn [1] viết rằng: “Tai đen như than là triệu chứng cho thấy thận khí suy bại, người thận khí suy bại là người sắp chết". Một khi tai xuất hiện triệu chứng trên, theo quan điểm của Đông y thì cần đưa bệnh nhân đi cấp cứu ngay, đồng thời sử dụng đến những phương pháp nặng đô có thể cải tử hồi sinh.

"Vành tai khô teo, mặt mày sạm dần, tức là thận suy kiệt, châm cứu Quan Nguyên có thể khỏe lại". Quan Nguyên là một huyệt vị có liên quan mật thiết tới hỏa lực của cơ thể, cũng chính là huyệt Đan Điền, là một huyệt hiểm yếu có thể cứu mạng người, nằm trên mạch Nhâm dưới rốn ba tấc.

Tên cũng như nghĩa, Quan Nguyên có nghĩa là đóng lại nguyên dương sắp tiêu tán, giữ lại hỏa lực cho cơ thể, là một huyệt vị quan trọng có thể cải tử hồi sinh. Ở vị trí của huyệt Quan Nguyên, mạch Nhâm, tiểu tràng kinh, tỳ kinh, thận kinh, cân kinh sẽ tụ hội cùng nhau, nên việc điều trị nhằm vào huyệt Quan Nguyên cũng giống như đang điều trị cho nhiều loại kinh lạc.

Từ đó có thể thấy trong quá trình điều trị các bệnh mạn tính, các bệnh có tính tiêu hao, nếu phát hiện bệnh nhân có triệu chứng tai trở nên mỏng, teo khô, nhăn nheo, hơn nữa sạm đen không sáng sủa, vậy thì không nên coi nhẹ.

Vành tai có thể bộc lộ trạng thái của sức khỏe, trạng thái của vành tai không chỉ phụ thuộc ở máu mà quan trọng là ở khí, phải có hỏa lực của người bình thường thì mới có thể khiến máu lưu thông ổn định, vành tai đầy đặn.

[1] Phần đầu tiên của tài liệu y học nổi tiếng Hoàng đế nội kinh. "Tố Vấn" nghĩa là những câu hỏi cơ bản, bao gồm nền tảng lý thuyết của Đông y và các phương pháp chẩn đoán.

Đông Đồng/ Huy Hoàng Books & NXB Thanh niên

sức khỏe Suy bại Vành tai Kinh lạc Nhĩ châm

