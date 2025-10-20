Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thăm và làm việc tại Cộng hòa Séc

Ngày 20/10, trong khuôn khổ chuyến làm việc tại hội sách Frankfurt, đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Thứ trưởng Phan Tâm dẫn đầu, cùng sự tham gia của lãnh đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành; Vụ Báo chí Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên.

Về phía Đại sứ quán Việt Nam và Cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc gồm có Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam; ông Nguyễn Quốc Thành, Thường trực Ban Công tác cộng đồng; bà Nguyễn Thị Minh Ngọc, Thư ký Đại sứ; bà Nguyễn Thị Bích Liên, Phó chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc; bà Nguyễn Thị Diệu Linh, Phó chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc; ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm Tiếng Việt Praha.

Đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Ảnh: Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm cùng đoàn công tác đã lắng nghe báo cáo chi tiết về các hoạt động của cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc gần đây được đánh giá là cộng đồng hình mẫu cho sự hội nhập thành công của cộng đồng người nước ngoài tại đất nước này.

Đại sứ quán và Cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc luôn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của người Việt, đặc biệt là các giai đoạn Covid-19, đồng thời có các hoạt động quyên góp cho người Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi bão lũ. Sự phát triển của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc được coi như “sức mạnh mềm” của quốc gia, là nguồn lực đáng kể cho đất nước.

Vấn đề giảng dạy tiếng Việt cho các thế hệ người Việt tại Cộng hòa Séc cũng được đưa ra thảo luận. Theo đó, Đại sứ quán và Cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc luôn chú trọng các hoạt động giảng dạy, duy trì nói tiếng Việt, hỗ trợ sách, vở phục vụ người học tiếng Việt. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch Phan Tâm khẳng định sẽ đồng hành với Đại sứ quán và Cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc, đặc biệt trong hoạt động duy trì ngôn ngữ Việt.

Tại buổi làm làm việc, các đại biểu cũng thảo luận về thị trường xuất bản phẩm Cộng hòa Séc, xu hướng xuất bản sách của đất nước Trung Âu này cũng như nhu cầu đọc sách của người dân Séc, đặc biệt là của cộng đồng người Việt Nam tại Séc (dân tộc thiểu số có vị trí thứ ba trong cơ cấu dân số Séc).

Theo đó, giá trị thị trường xuất bản năm 2025 của Cộng hòa Séc ước tính 8,6 - 8,8 tỷ CZK. Thị trường sách in vẫn chiếm khoảng 4/5 tổng doanh thu, nhưng doanh thu từ sách điện tử ngày càng chiếm tỉ trọng lớn hơn, thể hiện sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng.

Xuất bản điện tử là thị phần có tốc độ tăng nhanh nhất trong năm 2025, tổng giá trị hiện tại khoảng 700 triệu CZK, tương đương 12% tổng thị trường. Mua hàng online chiếm hơn 55% tổng lượng sách bán ra.

Cuối buổi làm việc, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Nguyên đề xuất Cục Xuất bản, In và Phát hành sẽ có các hoạt động hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, bao gồm hỗ trợ xây dựng hệ thống thư viện, hỗ trợ giáo trình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài và các tài liệu phục vụ quá trình học,…

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm thể hiện sự trân trọng trước những nỗ lực lan tỏa văn hóa Việt của Đại sứ quán và Cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ cho các hoạt động này trong tương lai.