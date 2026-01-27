Vì sao Đắc nhân tâm quan trọng trong 5 năm đầu sự nghiệp?

Chuyên môn giúp bạn bắt đầu sự nghiệp. Nhưng cách bạn ứng xử, giao tiếp và xây dựng niềm tin mới quyết định bạn đi được bao xa trong 5 năm đầu tiên.

Trong những năm đầu đi làm, hầu hết người trẻ đều tin rằng: chỉ cần đủ giỏi chuyên môn, cơ hội rồi sẽ đến. Bạn học thêm kỹ năng, cắm đầu làm việc, không ngại OT, luôn cố gắng chứng minh năng lực. Nhưng rồi, sau vài năm, bạn bắt đầu nhận ra một nghịch lý quen thuộc: có những người không hẳn giỏi nhất, nhưng lại được tin tưởng hơn, có nhiều cơ hội hơn, và tiến xa hơn bạn tưởng.

Khoảng cách ấy không nằm ở kiến thức chuyên môn. Nó nằm ở cách họ làm việc với con người.

Nhiều nghiên cứu quản trị chỉ ra rằng, chuyên môn giúp bạn bước vào tổ chức, nhưng chính kỹ năng mềm mới quyết định bạn ở lại, được ghi nhận và được trao quyền. Trong môi trường công sở, nơi mọi thứ vận hành bằng giao tiếp, hợp tác và niềm tin, năng lực chuyên môn chỉ là điều kiện cần, chưa bao giờ là điều kiện đủ.

Đắc nhân tâm của tác giả Dale Carnegie sẽ giúp bạn chạm đúng vào khoảng trống đó. Cuốn sách không dạy những “chiêu thức giao tiếp”, mà giúp người đọc hiểu một nguyên lý cốt lõi: muốn phát triển bền vững, hãy bắt đầu từ việc thấu hiểu và tôn trọng đối phương.

Trong 5 năm đầu sự nghiệp, giá trị lớn nhất mà cuốn sách mang lại nằm ở ba khía cạnh:

- Thứ nhất, xây dựng niềm tin trong môi trường làm việc. Khi bạn biết lắng nghe, biết ghi nhận người khác và giao tiếp một cách chân thành, bạn không chỉ hoàn thành công việc mà còn tạo được thiện cảm lâu dài. Niềm tin ấy là thứ giúp bạn nhận được sự hỗ trợ, lời giới thiệu và những cơ hội không bao giờ được ghi trong mô tả công việc.

- Thứ hai, tạo ảnh hưởng mà không cần chức danh. Rất nhiều người trẻ có ý tưởng tốt nhưng không được lắng nghe, không phải vì ý tưởng kém, mà vì cách trình bày và thuyết phục chưa đủ tinh tế. Đắc nhân tâm giúp bạn học cách góp ý mà không gây phản kháng, dẫn dắt mà không áp đặt - những năng lực âm thầm nhưng cực kỳ quan trọng.

- Thứ ba, định hình phong thái nghề nghiệp dài hạn. Khi hiểu tâm lý con người, bạn bớt phản ứng cảm tính, xử lý mâu thuẫn tốt hơn và xây dựng hình ảnh một người làm việc chín chắn, đáng tin cậy. Đó chính là nền tảng để được nhìn nhận như một nhân sự tiềm năng, chứ không chỉ là người “làm tốt phần việc của mình”.

Trong bối cảnh AI ngày càng thay thế nhiều kỹ năng chuyên môn, khả năng làm việc với con người không những không lỗi thời, mà còn giữ vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. Đắc nhân tâm không giúp bạn thăng tiến sau một đêm. Nhưng nếu đọc và áp dụng sớm, nó có thể giúp 5 năm đầu sự nghiệp của bạn đi đúng hướng, ít va vấp hơn, và mở ra những cơ hội mà chỉ giỏi chuyên môn thôi là chưa đủ để chạm tới.