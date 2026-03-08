Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Một đứa trẻ giàu tâm hồn sẽ trưởng thành như thế nào?

Cuốn sách mở ra một định nghĩa mới về sự "giàu có" của một đứa trẻ. Đó không phải là bảng thành tích rực rỡ hay những kỹ năng ưu việt, mà là sự giàu có trong tâm hồn, một loại nội lực bền bỉ giúp trẻ cảm thấy hạnh phúc và vững vàng trước mọi biến động của cuộc đời. Cuốn sách này không chỉ dành cho những ai đang làm cha mẹ, mà còn cho những ai muốn nuôi dưỡng lại "đứa trẻ" bên trong mình.

Vì sao người Hàn Quốc 'không hạnh phúc'?

  • Chủ nhật, 8/3/2026 20:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Mức độ liên kết xã hội thấp, cạnh tranh gay gắt, căng thẳng cao và sự hài lòng về cuộc sống thấp là những nguyên nhân khiến người Hàn Quốc cảm thấy không hạnh phúc.

Áp lực cuộc sống khiến nhiều người Hàn Quốc không thấy hạnh phúc. Ảnh: AFP.

Khi bàn đến chỉ số hạnh phúc của trẻ em, cũng cần phải xem xét đến chỉ số hạnh phúc của người lớn. Trong báo cáo Chỉ số Hạnh phúc Thế giới công bố hàng năm, tôi đặc biệt chú ý đến nhóm người trưởng thành trong độ tuổi 30-40.

Năm 2024, Hàn Quốc đứng thứ 52 trên tổng số 143 quốc gia, với chỉ số hạnh phúc đạt 6,058/10. Những nguyên nhân chính là mức độ liên kết xã hội thấp, cạnh tranh gay gắt, căng thẳng cao và sự hài lòng về cuộc sống thấp. Vì vậy, Hàn Quốc cũng không được đánh giá cao ở tiêu chí quốc gia có sự ổn định kinh tế, xã hội.

Người trưởng thành, cũng chính là những bậc cha mẹ, không hạnh phúc thì liệu con cái của họ có thể hạnh phúc hay không?

Tôi đã tìm thấy câu trả lời này trong quá trình điều trị tại phòng khám. Suốt 14 năm qua, tôi đã gặp gỡ và tư vấn cho hàng nghìn trẻ em, và số lượng cha mẹ tôi tiếp xúc còn nhiều hơn thế. Kinh nghiệm ấy cho tôi một nhận định chắc chắn: không có gia đình nào mà cha mẹ không hạnh phúc nhưng con cái lại hạnh phúc cả.

Sức khỏe tinh thần của cha mẹ và con cái luôn gắn kết với nhau như những mắt xích. Trẻ em lớn lên bằng cách nhìn vào cha mẹ, đúng như câu nói: “Cha mẹ là tấm gương của con cái.” Chúng quan sát từng lời nói, hành động, suy nghĩ, cảm xúc và thái độ sống của cha mẹ, rồi dần dần học theo. Trong 24 giờ mỗi ngày, 365 ngày mỗi năm, trẻ không ngừng cảm nhận tâm tư và tình cảm của cha mẹ, rồi trưởng thành trong chính những trải nghiệm ấy.

Chúng hấp thụ tất cả từ cha mẹ, giống như một cái cây cắm rễ sâu vào mảnh đất mang tên “cha mẹ” và rồi lớn lên, trở thành một người trưởng thành mang dáng dấp chính cha mẹ của mình.

“Bác sĩ ơi, vì con thì tôi không sao cả. Nuôi con vốn dĩ là vất vả mà”.

“Mẹ của bé ơi, tôi lo cho chị nhiều hơn đấy”.

“Thật sự tôi không sao đâu ạ. Tôi có thể tự lo được, chỉ mong bác sĩ giúp con tôi đỡ hơn là được”.

Đó là những câu nói mà tôi thường nghe từ các bậc cha mẹ khi đến phòng khám. Họ thường e ngại chia sẻ thật lòng tâm tư của mình, hoặc cho rằng điều đó không quan trọng. Có câu “Con no đến vỡ bụng mà chết, còn cha mẹ thì đói chết” để cho thấy cha mẹ luôn sẵn lòng hy sinh cho con dù bản thân có thiếu thốn cũng không sao.

Cha mẹ luôn thấy tự hào và hạnh phúc khi nhìn thấy con cái được vui vẻ, và dĩ nhiên, những cảm xúc ấy hoàn toàn chân thật. Nhưng cha mẹ cũng là con người, và con người thì cần phải ăn, phải ngủ, phải có chỗ nghỉ ngơi. Không chỉ dừng lại ở những nhu cầu cơ bản ấy, cha mẹ còn cần được thỏa mãn những nhu cầu tinh thần: cần được an ủi, được yêu thương thì mới có thể tiếp tục sống trọn vẹn.

Nhìn thấy con mình no bụng, cha mẹ sẽ thấy vui. Nhưng điều đó không có nghĩa cha mẹ hết đói, mà chỉ đơn giản là có thêm động lực để chịu đựng một chút nữa. Và chỉ khi cha mẹ sống khỏe mạnh, con cái mới có thể sống tốt. Cha mẹ phải hạnh phúc thì con cái mới có thể hạnh phúc.

Park So young/ Thái Hà Books & NXB Công Thương

