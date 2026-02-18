Làn sóng mới về chuyển thể tiểu thuyết sang phim Hollywood

Bộ phim chuyển thể từ tác phẩm cùng tên "Đồi gió hú" (Wuthering Heights) mới ra rạp và đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của độc giả, theo NBC News.

Bộ phim Đồi gió hú, với sự góp sức của các ngôi sao Margot Robbie và Jacob Elordi, đã thổi luồng sinh khí mới vào phòng vé cuối tuần trước.

Làn sóng phim chuyển thể

Trước đó, bộ phim People We Meet on Vacation, chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của Emily Henry, cũng đứng đầu danh sách phim ăn khách của Netflix sau khi phát hành vào tháng 1.

Hay bộ phim Heated Rivalry cũng đã trở thành một hiện tượng văn hóa trong 3 tháng kể từ khi phát hành.

Đáng chú ý, bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết It Ends With Us của Colleen Hoover, với kinh phí sản xuất khoảng 25 triệu USD , đã thu về hơn 351 triệu USD trên toàn thế giới.

Sự thành công của những loạt phim này cho thấy sự bùng nổ của dòng phim chuyển thể từ các tác phẩm văn học. Các nhà sản xuất, người đại diện văn học và giám đốc điều hành trong mảng phim, cũng đồng tình về sự nổi lên các bộ phim lãng mạn. Lý do là các hãng phim nhận thấy sự bảo đảm doanh thu từ nhóm độc giả của tác phẩm gốc. Một số hãng phim hiện đưa ra các hợp đồng trị giá 6-7 con số cho những tác giả ăn khách, biến họ thành những món hàng nóng hổi ở Hollywood.

Nhiều người nghĩ các bộ phim nổi tiếng về các cảnh tình dục. Điều đó đúng với những cuốn sách ướt át. Tuy nhiên, điều có giá trị hơn là sự kết nối, khát khao và lãng mạn, Lauren Levine, đối tác sản xuất phim của Colleen Hoover, nhận định.

Tất nhiên, các bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết lãng mạn không phải điều gì mới mẻ. Cách đây vài thập kỷ, thế giới đã ghi nhận sự nổi tiếng của những bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết, ví dụ như cuốn A Walk to Remember, Kiêu hãnh và Định kiến hay Nhật ký Tiểu thư Jones.

Tuy nhiên, một số người trong ngành cho rằng dịch vụ phát video trực tuyến đã nâng tầm làn sóng này và khỏa lấp khoảng trống khi các hãng phim dành nhiều sự chú ý cho các bộ phim siêu anh hùng.

Kira Goldberg, Phó chủ tịch phụ trách mảng phim của Netflix, cho biết: "Khán giả luôn yêu thích thể loại lãng mạn. Chỉ là các hãng phim chiếu rạp đã tạm ngừng sản xuất các bộ phim này, nên các dịch vụ phát trực tuyến đã nắm bắt cơ hội".

Từ năm 2020 đến quý 3 năm 2025, các chương trình và phim chuyển thể từ sách tình cảm chiếm 4,5% doanh thu phát trực tuyến của Netflix, theo Parrot Analytics, với các loạt phim hàng đầu là Outlander, Bridgerton và You.

Do đó, Netflix tiếp tục đầu tư mạnh vào thể loại tình cảm để đáp ứng điều được Goldberg mô tả là "nhu cầu của một nhóm khán giả chưa được phục vụ đầy đủ".

Sức hút của phim chuyển thể lãng mạn

Vào một buổi tối lạnh giá ở Los Angeles tháng trước, Netflix đã tổ chức buổi ra mắt cho bộ phim People We Meet on Vacation. Hàng chục BookTokers nằm trong số những người tham dự. Ngoài việc là những người đầu tiên xem phim, họ còn được tặng những bản sao đặc biệt của cuốn sách, cũng như những chiếc túi xách kỷ niệm bộ phim.

Tiểu thuyết và phim chuyển thể cùng tên của Emily Henry. Ảnh: Prestige Online.

Ngày hôm sau, Netflix thông báo về hai bộ phim sắp ra mắt dựa trên các tiểu thuyết khác của Henry như Funny Story và Happy Place. Với những động thái này, Netflix dường như trở thành nơi sản xuẩt phim cho Emily Henry.

"Các đơn vị mua bản quyền luôn hỏi chúng tôi về các đầu sách thuộc thể loại lãng mạn", Mirabel Michelson, người đại diện cho Ali Hazelwood, tác giả của The Love Hypothesis, cho biết.

Cuốn sách của Hazelwood đã được Amazon sản xuất phim trong năm nay. Và giờ, "mọi người đang săn đón Ali để mua bản quyền cuốn tiểu thuyết tiếp theo của bà ấy", Michelson nói.

Thể loại lãng mạn cũng đã mở rộng sang cả lãng mạn pha lẫn giả tưởng và được độc giả đón nhận nồng nhiệt. Đó là lý do những tác phẩm kết hợp giữa lãng mạn và kỳ ảo, như Fourth Wing của Rebecca Yarros hay Quicksilver đều đang được Amazon và Netflix chuyển thể để phát lên nền tảng của họ.

Elizabeth Cantillon, nhà sản xuất của phim The Love Hypothesis, cho biết khán giả đã xem nhiều lần những bộ phim hài lãng mạn cũ, nhưng "chẳng phải thế hệ nào cũng muốn có câu chuyện tình yêu của riêng mình sao?"

Meyers, người được coi là nữ hoàng của thể loại phim lãng mạn, đã không làm phim nào kể từ The Intern năm 2015. Tháng này, Warner Bros đã bật đèn xanh cho dự án tiếp theo của bà, một bộ phim hài lãng mạn dự kiến ​​ra rạp vào ngày Giáng sinh năm 2027.

Có vẻ như Meyers cũng rất hào hứng được trở lại với công việc diễn xuất, bà đã chia sẻ trên Instagram về tin tức này: "Hẹn gặp lại các bạn ở rạp chiếu phim!".