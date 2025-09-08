Lý giải thành công của nữ hoàng lãng mạn Mỹ Emily Henry

Tại Việt Nam, có ba cuốn của Henry đã được chuyển ngữ là "Những kẻ mê sách" (Book Lovers), "Mùa hè của chúng ta" (Beach Read) và "Miền hạnh phúc" (Happy Place).

Emily Henry. Ảnh: Los Angeles Times.

Theo Los Angeles Times, Emily Henry đã trở thành bậc thầy của tiểu thuyết lãng mạn đương đại với sáu cuốn sách lãng mạn lọt danh sách ăn khách của New York Times kể từ năm 2020. Giờ đây, có năm cuốn đang được chuyển thể thành phim.

Lượng người hâm mộ trung thành của Henry cũng ngày càng tăng lên sau mỗi tác phẩm. Một số người đã là độc giả cuồng nhiệt của Henry kể từ cuốn Beach Read năm 2020. Trong khi đó, một số người khác lại thích People We Meet on Vacation (2021) hoặc Happy Place (2023), những cuốn sách về sự khao khát và tình yêu đơn phương. Một nhóm khác lại say mê các tác phẩm nhẹ nhàng hơn như Book Lovers (2022) hay Funny Story (2024).

Henry lớn lên ở bang Ohio, Mỹ với khát vọng trở thành nhà văn từ nhỏ. Bà theo học tại Đại học Hope ở Michigan nhờ học bổng sáng tác văn học và sau đó hoàn thành chương trình nội trú sáng tác tại Trung tâm Nghiên cứu Nghệ thuật & Truyền thông New York.

Henry đã xuất bản tiểu thuyết đầu tay là một tác phẩm dành cho thanh thiếu niên vào năm 2016 và viết thêm ba cuốn sách dành cho thanh thiếu niên khác trước khi chuyển sang thể loại lãng mạn.

Giá trị của sự lãng mạn không hoàn hảo

Henry chia sẻ: “Khi còn trẻ, tôi rất lãng mạn”. Bà hướng đến sự lãng mạn “để tìm lại nguồn hy vọng, đồng thời khẳng định vẻ đẹp, sự kỳ diệu và ý nghĩa của cuộc sống”.

Henry, hiện 34 tuổi và đang viết văn tại nhà riêng ở Cincinnati, cũng khẳng định những giá trị này với độc giả của mình. “Tôi vẫn luôn cố gắng làm điều tương tự. Đó là viết nên những câu chuyện tình yêu chân thực về những con người không hoàn hảo,” Henry nói.

Đối với Henry, xây dựng tính cách nhân vật là điều then chốt nhất. Những người phụ nữ thông minh và có sự nghiệp đóng vai trò là nhân vật chính. Tất cả họ đều “có điều gì đó mà họ sợ hãi và khó chấp nhận,” Henry nói. Thông qua việc khắc hoạ nhân vật như vậy, Henry muốn giúp độc giả nhìn lại những nỗi sợ mà họ tự đặt lên mình, "đặc biệt là với những độc giả nữ tự ti rằng mình không phải là 'kiểu phụ nữ truyền thống'."

Có lẽ chính cách tiếp cận này làm nên thành công của một nhà văn lãng mạn với phần lớn độc giả là phụ nữ. Yêu một người thực sự nghĩa là trân trọng những nét riêng của họ, chẳng hạn như "những nếp nhăn hay chiếc răng khểnh nhỏ. Chính những khuyết điểm nhỏ bé ấy lại trở nên thật đẹp đẽ".

Các tác phẩm của Emily Henry đều lọt danh sách ăn khách. Ảnh: LA Times.

Các nhân vật nam chính của Henry cũng thường có những góc cạnh thô ráp. Và dù ban đầu hai nhân vật chính là tình địch, người yêu cũ hay kẻ thù không đội trời chung, cuối cùng họ đều nhận ra mình đang yêu nhau say đắm.

Những cuốn sách của Henry đã kết nối với hàng triệu người. Và vũ trụ điện ảnh sắp ra mắt của bà chắc chắn sẽ tiếp cận thêm hàng triệu người nữa.

Hình thức chuyển thể mới

Trong bối cảnh Hollywood đã quay lưng lại với thể loại phim hài lãng mạn, những tác phẩm của Henry vẫn tìm được đường đến với màn ảnh: Thông qua các nền tảng phát trực tuyến.

People We Meet on Vacation là bộ phim đầu tiên của Henry đang được sản xuất, với sự tham gia của Emily Bader trong vai Poppy và Tom Blyth trong vai Alex, hai người bạn thân tưởng chừng như không thể sống chung nhưng được gắn kết lại bằng các kỳ nghỉ mỗi mùa hè. Bộ phim, do Brett Haley đạo diễn và 3000 Pictures của Sony sản xuất, sẽ ra mắt vào ngày 9/1 năm tới trên Netflix.

“Tôi xem tác phẩm và cảm thấy như có nhiều địa điểm quay hơn cả một bộ phim James Bond”, Yulin Kuang, người chuyển thể kịch bản bộ phim, cho biết.

Kuang cũng yêu thích tác phẩm của Henry, nhưng con đường bà đến với thế giới của Henry không giống như những người hâm mộ bình thường.

Thay vào đó, cả hai biết đến nhau trong công việc và sau đó bị tác phẩm của nhau thu hút. Kuang cũng đã phát hành tiểu thuyết đầu tay của mình How to End a Love Story vào năm 2024.

Khi họ gặp nhau, Kuang nhận ra rằng "có điều gì đó khiến tôi cảm thấy có sự đồng điệu".

Kuang cũng sẽ chịu trách nhiệm chuyển thể kịch bản và đạo diễn bộ phim dựa trên Beach Read cho 20th Century Studios. "Tôi muốn làm một tác phẩm vui nhộn, lãng mạn và thông thái vì tôi nghĩ đó là những gì cuốn sách mang lại", Kuang chia sẻ.

Còn bộ phim Book Lovers sẽ được biên kịch kiêm nhà sản xuất Sarah Heyward chấp bút. Hãng Nuyorican Productions của Jennifer Lopez cũng đang chuyển thể Happy Place thành loạt phim truyền hình Netflix do Leila Cohan, đồng giám đốc sản xuất của Bridgerton, đồng sáng tác và điều hành sản xuất. Tác phẩm Funny Story sẽ được Henry tự chuyển thể kịch bản và do hãng Lyrical Media và Ryder Picture Co. hợp tác sản xuất.

Trong quá trình sản xuất những bộ phim này, Henry sẽ tham gia tư vấn về những gì độc giả của bà sẽ thích và sẽ không thích trong phim. Độc giả của Henry là một cộng đồng hâm mộ nhiệt thành, thường xuyên chia sẻ xếp hạng sách và bình luận trực tuyến. Họ không chỉ ưa thích tác phẩm của Henry mà còn là những người yêu sách thực thụ.

Không phải ngẫu nhiên mà hầu hết nhân vật nữ chính của Henry, như các tiểu thuyết gia, người đại diện văn học và thủ thư, đều là “những người yêu sách”. “Tôi nghĩ họ có thể nhìn thấy chính mình trong những nhân vật này vì đều có tình yêu sách”, Henry cho hay.