Sự thất thế của sách giả tưởng không lãng mạn

Từ cuốn "ACOTAR" đến loạt truyện "Empyrean", các thể loại giả tưởng lãng mạn đang là trào lưu. Điều này đặt ra câu hỏi: Những cuốn sách giả tưởng không lãng mạn đã đi về đâu?, theo BookRiot.

Hiện nay, giả tưởng lãng mạn là một ngành kinh doanh lớn. Từ những tác phẩm như Outlander đến A Court of Thorns and Roses của Sarah J. Maas, tiểu thuyết giả tưởng lãng mạn ghi nhận đà phát triển đều đặn trong một khoảng thời gian.

Sự trỗi dậy của giả tưởng lãng mạn

Phỏng theo cách đặt tên của cuốn A Court of Thorns and Roses, ngày càng có nhiều hiệu sách bày bán những cuốn sách viễn tưởng theo cùng một quy ước đặt tên: A [Danh từ] of [Danh từ] and [Danh từ].

Và đỉnh điểm của thể loại lãng mạn giả tưởng là khi Rebecca Yarros ra mắt cuốn Fourth Wing vào năm 2023. Cuốn sách đã trở thành hiện tượng xuất bản của năm, nằm trong danh sách tiểu thuyết bìa cứng bán chạy nhất của tờ The New York Times suốt 6 tháng, với gần 3 tháng trụ vững ở vị trí "ngôi vương". Gần đây nhất, cuốn Onyx Storm, thuộc bộ Empyrean, cũng đã gây bão khi bán được 2,7 triệu bản trong tuần đầu tiên ra mắt, theo tờ New York Times.

Cuốn Onyx Storm. Ảnh: Screen Rant.

Từ những người mới vào nghề cho đến những nhà văn đã thành danh, có vẻ như tất cả đều tham gia vào cơn sốt giả tưởng lãng mạn. Những cuốn sách như Faebound của Saara Al-Arifi, Under the Oak Tree của Suji Kim và Princess of Air của Natalie Cammaratta đang xếp đầy trên kệ trong các hiệu sách.

Tại Mỹ, khi bước vào bất kỳ hiệu sách nào và xem những tiểu thuyết giả tưởng mới, độc giả sẽ ngay lập tức nhận thấy rằng rất nhiều trong số chúng có nội dung lãng mạn.

Vậy điều này có phải là các nhà văn không còn viết những cuốn tiểu thuyết giả tưởng không phải lãng mạn nữa hay không? Câu trả lời là không. Chỉ là giới xuất bản nhận thấy sự quan tâm của độc giả với yếu tố lãng mạn và muốn đáp ứng nhu cầu đó.

Một số người nghĩ rằng các hiệu sách có ưu tiên của riêng họ khi chọn những cuốn sách đặt vào vị trí trung tâm. Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng một phần, đặc biệt là với các hiệu sách độc lập.

Các nhà xuất bản lớn vẫn có sức ảnh hưởng đáng kể trong việc đưa cuốn sách nào ra vị trí ưu tiên trong toàn ngành. Về cơ bản, mỗi khi một nhà xuất bản lớn quyết định xuất bản một cuốn sách, họ đang đặt cược vào sự thành công của cuốn sách đó. Khi họ nghĩ rằng cuốn sách đó có nhiều cơ hội thành công thì họ sẽ càng đổ nhiều nguồn lực vào việc bán sách.

Trong khi tiểu thuyết giả tưởng lãng mạn là một ngành kinh doanh lớn thu hút nhiều độc giả và người mua, nên các nhà xuất bản sẽ đổ thêm tiền vào các phiên bản bìa cứng sang trọng, các chuyến quảng cáo sách, quảng cáo trực tuyến, giới thiệu tại cửa hàng và tổ chức các đợt in ấn số lượng lớn hơn. Như vậy toàn bộ sách không phải thể loại này sẽ bị giảm sự chú ý và đầu tư, trong đó tất nhiên có những tác phẩm giả tưởng không lãng mạn.

Đi đâu tìm sách giả tưởng không lãng mạn?

“Nhưng tôi không thể tìm thấy những cuốn sách giả tưởng không lãng mạn!”, đây là điều rất nhiều ​​độc giả lâu năm của thể loại này đang phàn nàn. Phần nào họ đã đúng: Có lẽ hiện tại có ít sách giả tưởng không phải lãng mạn được xuất bản hơn, vì phải dành nguồn lực cho giả tưởng lãng mạn. Tuy nhiên, những cuốn sách giả tưởng không lãng mạn chắc chắn vẫn đang được xuất bản.

Những tác phẩm nổi bật của nhà Tor. Ảnh: Tor blog.

Các nhà xuất bản truyền thống như Tor, Orbit và Angry Robot vẫn đang đều đặn xuất bản các tác phẩm giả tưởng không lãng mạn. Có thể chúng không nhận được sự chú ý và đưa tin của báo chí quốc tế, nhưng những cuốn sách đó vẫn đang có mặt trên kệ sách.

Các nhà xuất bản độc lập cũng đang tung ra các đầu sách giả tưởng không lãng mạn. Những ai có nhu cầu có thể tìm những nhà xuất bản đó và kiểm tra trên trang web và kênh truyền thông xã hội của họ.

Một gợi ý nữa là theo dõi các tác giả yêu thích trong thể loại giả tưởng không lãng mạn trên phương tiện truyền thông xã hội. Ngoài ra độc giả có thể thể đăng ký các tạp chí chuyên đưa tin về ngành xuất bản như Locus hoặc Strange Horizons để không chỉ theo kịp thông tin về ngành mà còn khám phá những tác giả yêu thích.