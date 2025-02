Độc giả thẳng thắn yêu cầu đọc tiểu thuyết lãng mạn 'nóng bỏng'

Sự nổi tiếng của "A Court of Thorns and Roses" và "The Empyrean" hiện nay là một lời tuyên ngôn rõ ràng từ độc giả rằng họ muốn những cảnh tình dục nóng bỏng.

Độc giả không còn ngại nói về những cuốn tiểu thuyết lãng mạn ướt át. Ảnh: ABC News.

Hiện nay, khi vào các hiệu sách địa phương, tại kệ sách nổi tiếng trên BookTok, độc giả thường thấy các tác phẩm lãng mạn có hình bìa trang nhã, tuy nhiên, cảnh tình dục lại được miêu tả rất chi tiết bên trong các trang sách.

Là một trong những tác giả tiểu thuyết lãng mạn ăn khách, Ana Huang, nhà văn nổi lên với loạt truyện Twisted và Kings of Sin, cảm thấy thất vọng khi nghe nói rằng sự lãng mạn từng bị coi là chuyện phù phiếm.

Ana Huang là tác giả của nhiều tiểu thuyết lãng mạn ăn khách.

“Đâu có gì tội lỗi khi đọc những câu chuyện về tình yêu, sự kết nối và kết thúc có hậu? Nhiều thể loại sách phụ nữ thích thường có xu hướng bị coi nhẹ. Trong khi với tôi, tình dục là một trong những điều tự nhiên nhất trên thế giới”, Huang nói với USA Today.

Erica Cerulo và Claire Mazur, những người sáng lập công ty giải trí chuyên các chương trình lãng mạn 831 Stories, cho biết họ bắt đầu đọc lại thể loại lãng mạn trong thời kỳ đại dịch Covid-19 và nhanh chóng trở thành những độc giả “cuồng nhiệt”.

Cả hai cũng phản đối cách nghĩ rằng những cuốn sách được ca ngợi phải “mang tính thách thức xã hội và/hoặc dấy lên cảm xúc đau buồn”. “Khi mọi người đọc tác phẩm lãng mạn… họ có xu hướng cảm thấy rằng: 'Ồ, đọc sách rất vui.' Những cuốn sách này giúp độc giả quay lại thói quen đọc sách để giải trí”, Cerulo bày tỏ.

Độc giả thẳng thắn yêu cầu điều họ muốn

Hiện nay, hai trong số những bộ truyện lãng mạn giả tưởng phổ biến nhất là A Court of Thorns and Roses của Sarah J. Maas và bộ truyện The Empyrean của Rebecca Yarros. Sự nổi tiếng của những tác phẩm này cũng là một lời tuyên ngôn rõ ràng từ độc giả rằng họ muốn những cảnh tình dục nóng bỏng. Huang cho biết những cuốn sách lãng mạn của bà cũng thường có 3-4 cảnh tình dục.

Chia sẻ về bộ truyện The Empyrean, Lexi Ayala, người dẫn chương trình podcast Fantasy Fangirls, cho biết: “Bạn không thể rời mắt khỏi chúng và trong đầu thì tràn ngập suy nghĩ: ‘Ôi trời, tôi vừa đọc một cuốn sách thực sự thú vị, có rất nhiều nội dung, yếu tố kỳ ảo, thay đổi tình tiết và sự phức tạp trong mối quan hệ của các nhân vật. Thêm vào đó, thật tuyệt khi tình dục là một phần của câu chuyện vì đó là một phần trong cuộc sống của nhiều người chúng ta”.

Nicole Holleman và Lexi Ayala, hai người dẫn chương trình podcast Fantasy Fangirls.

Theo dữ liệu của Circana BookScan, doanh số bán tác phẩm lãng mạn đã tăng gần 9% vào năm 2024. Độc giả đang thẳng thắn cho thấy họ muốn gì và các tác giả lãng mạn cũng nhận được sự ủng hộ đủ để thấy rằng họ không còn bị ghẻ lạnh.

Kimberly Lemming, người viết nhiều cuốn tiểu thuyết lãng mạn kỳ ảo như That Time I Got Drunk and Saved a Demon, là một trong những tác giả như vậy.

Lemming khởi đầu là một tác giả tự xuất bản độc lập. Nhưng sau khi thành công với những cuốn sách giả tưởng ấm cúng có nhiều cảnh tình dục trên BookTok, nhiều nhà xuất bản bắt đầu liên hệ Lemming. Cuốn tiểu thuyết tiếp theo, I Got Abducted by Aliens and Now I'm Trapped in a Rom-Com, được Penguin Random House xuất bản vào ngày 18/2 này.

Hạn chế nhằm vào những câu chuyện tình lãng mạn nóng bỏng dần bị phá vỡ và chúng liên tục lọt vào các danh sách tác phẩm ăn khách, bao gồm cả những cuốn sách thảo luận nhiều về sở thích tình dục và các chủ đề tình dục cấm kị khác. “Đây là nội dung mọi người muốn đọc và nó cho thấy sức mạnh của độc giả nữ,” Huang nói.

Khi tình dục trong sách không chỉ là hành động

Sức mạnh của những cuốn sách lãng mạn nóng bỏng nằm ngoài những hành động tình dục trong đó. Nhiều độc giả và tác giả cho biết những cảnh này mang lại những bài học quan trọng về giao tiếp và lòng tin.

“Chồng tôi và tôi đã có nhiều cuộc trò chuyện hơn về tình dục kể từ khi tôi đọc những cuốn sách này. Anh ấy cũng đọc chúng. Điều đó đã tác động rất lớn đến cuộc sống của chúng tôi, không chỉ sau cánh cửa đóng kín mà còn cả trong giao tiếp thường ngày, như về cách xếp bát đĩa vào máy rửa chén”, Nicole Holleman, đồng dẫn podcast Fantasy Fangirls, cho biết.

Mazur cũng gọi sự lãng mạn ướt át này là “một hình thức nội dung tình dục chính thống”, điều trái ngược với văn hoá khiêu dâm. Trong khi nội dung khiêu dâm có khả năng “góp phần tạo nên một nền văn hóa ủng hộ bạo lực thể xác… và tình dục… đối với phụ nữ”, theo một nghiên cứu năm 2022, thì cảnh tình ái trong những cuốn sách lãng mạn hiện nay ưu tiên khoái cảm của phụ nữ.

Theo cảm nhận của độc giả, các nhân vật nữ được kiểm soát khoái cảm của họ, còn các nhân vật nam thì được miêu tả có cảm xúc phức tạp hơn, phản ánh rõ về nam tính đương đại.

Huang đồng tình với quan điểm này: "Những câu chuyện này là một không gian rất an toàn để phụ nữ khám phá trí tưởng tượng của họ và thậm chí có thể nhìn thấy những điều mới mẻ mà họ không nghĩ rằng mình quan tâm”.

Ngoài ra, một bối cảnh không thể bỏ qua của những tác phẩm lãng mạn ướt át hiện nay là những câu hỏi đang được đặt ra về quyền tự chủ cơ thể, quyền sinh sản của phụ nữ và những câu chuyện tình yêu của các chủng tộc hay những người thuộc cộng đồng LGBTQ+.

Kennedy Ryan, tác giả ăn khách với cuốn Before I Let Go, thường viết về những nhân vật chính đã ly hôn, là cha mẹ và ở độ tuổi 30 và 40. Ryan nói với USA Today rằng bà muốn viết về tình dục đôi khi lộn xộn nhưng luôn chân thực, về những người phụ nữ có vết sẹo hay cơ thể xấu xí sau khi sinh con, nhưng vẫn nhận được trọn vẹn sự khao khát.

Ryan cũng viết về các cặp da màu và khác chủng tộc, coi đây như một hành động phản kháng những quan điểm cũ trong văn học. "Tôi coi sự lãng mạn của người da màu giống một hành động kháng cự hơn, vì ... cách chúng được miêu tả và vẻ đẹp của chúng khác với cách miêu tả chuẩn mực thông thường. Khi phụ nữ da đen và da nâu thấy mình được tôn vinh, đó là một hành động phản kháng".