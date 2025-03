Hình mẫu đàn ông của giới nữ biên kịch quyền lực Hàn Quốc

Nam chính trong phim truyền hình Hàn Quốc (K-drama) thường thu hút khán giả bằng những đặc điểm lý tưởng của họ.

Ảnh: India Today.

Đây chính là sự sáng tạo và gửi gắm hi vọng của các biên kịch nữ Hàn Quốc, theo India Today.

Nếu là một fan hâm mộ của K-drama, nhiều người hẳn đã biết tới bộ phim Love Scout rất nổi tiếng đầu năm nay. Trong phim, nhân vật Eun Ho, do Lee Joon-hyuk thủ vai, quyến rũ, lôi cuốn và hoàn hảo.

Tuy nhiên, không phải đến Eun Ho thì các nam chính trong truyền hình Hàn Quốc mới có cá tính hoàn hảo như vậy. Lâu nay những nhân vật nam K-drama vẫn nổi tiếng là những người đạt được những tiêu chuẩn cao không tưởng. Họ chu đáo, thông minh về mặt cảm xúc, tôn trọng người khác và thường đẹp trai không góc chết. Nhiều nhân vật trong số này được xây dựng nên từ ngòi bút của các biên kịch nữ tại Hàn Quốc.

Một cảnh trong Love Scout. Ảnh: SBS.

Người đàn ông lý tưởng

Regina Kim, một nhà văn giải trí tự do và là cộng tác viên của Forbes, tin rằng hình mẫu phổ biến của nam chính trong K-drama bắt nguồn từ khả năng thu hút trí tưởng tượng của người xem. Kim giải thích: "Một trong những lý do khiến K-drama lãng mạn trở nên phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới là vì họ đang bán một tác phẩm không có thật, cụ thể là tác phẩm giả tưởng về một người đàn ông hoàn hảo, người khó có thể tồn tại trong cuộc sống thực".

"Những tác phẩm này thường có nam chính đáng mơ ước, họ cao, đẹp trai, giàu có, thông minh, chu đáo,.... Nhưng hầu hết đàn ông ngoài đời thực không sở hữu tất cả hoặc thậm chí là hầu hết phẩm chất này", Kim cho hay.

Dù hiểu điều đó, bản thân Kim vẫn bị thu hút với vẻ ngoài hoàn hảo của nam chính. Kim nhớ lại khi xem All About Eve và say mê nhân vật của Jang Dong-gun, "một chàng trai điển hình có vẻ ngoài đẹp trai, thành đạt, chu đáo".

Đối với nhiều người, những nhân vật này mở ra một lối đi vào thế giới nơi tình yêu tuyệt đẹp và đàn ông luôn hiểu được cảm xúc của phụ nữ - điều không phải lúc nào cũng dễ tìm thấy trong thực tế.

Hình ảnh trong Crash Landing on You. Ảnh: hancinema.

Những nhân vật như đội trưởng Ri Jeong-hyeok (Hyun Bin) của Crash Landing on You là người có kỷ luật và kín đáo nhưng lại rất dịu dàng, Hong Du-sik (Kim Seon-ho) của Hometown Cha-Cha-Cha là sự kết hợp hoàn hảo giữa tính tự lập, tốt bụng và thấu cảm hay trong Strong Girl Bong-soon, Ahn Min-hyuk (Park Hyung-sik) chấp nhận sức mạnh siêu phàm của bạn gái mình thay vì cảm thấy bị đe dọa.

Những nhân vật này mang lại cảm giác mới mẻ so với những nam chính xa cách về mặt cảm xúc hoặc rất nam tính thường thấy trên phương tiện truyền thông phương Tây.

Sản phẩm của giới biên kịch nữ

Một lý do quan trọng khiến những nhân vật nam này mang lại cảm giác khác biệt đến từ đội ngũ biên kịch nữ chiếm đa số trong ngành công nghiệp K-drama. Theo số liệu năm 2019 của Hiệp hội biên kịch truyền hình và phát thanh Hàn Quốc, 97,6% biên kịch giàu kinh nghiệm (1326/1359) là phụ nữ.

Không giống những câu chuyện do nam giới dẫn dắt thường nhấn mạnh vào chủ nghĩa khắc kỷ và sự thống trị, các nhà biên kịch nữ tạo ra những nhân vật nam chính giàu cảm xúc và chiều sâu. Họ khám phá những câu chuyện ưu tiên sự tôn trọng lẫn nhau, giao tiếp lành mạnh và sự phát triển cá nhân trong các mối quan hệ.

Jeanie Chang, một chuyên gia về sức khỏe tinh thần và cũng là chuyên gia về phim truyền hình Hàn Quốc cho biết: “Nhiều phương tiện truyền thông phương Tây được viết theo góc nhìn của nam giới dành cho khán giả nam. Còn K-drama độc đáo vì chúng chủ yếu được viết theo góc nhìn của phụ nữ, và đó là lý do chúng mang lại cảm giác mới mẻ”.

Ngay cả ngoài chuyện tình cảm, K-drama cũng tạo ra những nhân vật nam chính có chiều sâu. Ví dụ, Joo Yeo-jeong (Lee Do-hyun) của The Glory không chỉ là một người luôn ủng hộ người yêu mà những chấn thương cá nhân và đấu tranh nội tâm của Joo còn tạo thêm nhiều lớp nội tâm cho nhân vật.

Yeo Jeong-woo (Park Hyung-sik) của Doctor Slump không chỉ là một bác sĩ tài giỏi mà còn là người đang nỗ lực vượt qua những thách thức về sức khỏe tinh thần của chính mình. Những nhân vật này cho thấy nam giới trong K-drama không chỉ được xây dựng tốt về chuyện tình cảm.

Sự cộng hưởng toàn cầu

Chang tin rằng sự thay đổi về góc nhìn là một trong những lý do lớn nhất khiến K-drama thu hút được lượng người theo dõi đông đảo trên toàn cầu. Bà nói rằng “Mọi người đã chán ngán khi thấy những khuôn mẫu nam tính độc hại giống nhau trên các phương tiện truyền thông. Họ muốn thấy những người đàn ông sẵn sàng chia sẻ cảm xúc, biết giao tiếp và tôn trọng bạn đời của mình. Phim truyền hình Hàn Quốc mang lại những điều mà nhiều chương trình phương Tây vẫn chưa làm được”.

Kim cũng nhận định xu hướng này phần nào khuyến khích khán giả đặt ra tiêu chuẩn cao hơn trong đời thực. “Nếu một người phụ nữ muốn điều tốt nhất cho bản thân, cô ấy cũng xứng đáng có được điều tốt nhất từ bạn đời. Không có gì sai khi xem những bộ phim này và nghĩ rằng, 'Tôi muốn một tình yêu như vậy'”.

Chang cũng bày tò: “Nếu chúng ta liên tục nói rằng 'điều này quá tốt đẹp và không thể trở thành sự thật', chúng ta có thể bỏ lỡ việc nhận ra những điều tốt đẹp thực sự tồn tại xung quanh. Trong khi các nam chính có thể hơi quá thực tế, khán giả vẫn có thể mong muốn có mối quan hệ lành mạnh như được miêu tả trong phim”.