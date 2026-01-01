Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Xuất bản

Điều nhiều người đắn đo khi muốn nhảy việc

  • Thứ năm, 1/1/2026 09:00 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Sự chênh lệch về quy mô giữa công ty cũ và công ty mới là điều nhiều người đắn đo trước khi nhảy việc. Mỗi nơi đều có ưu và nhược điểm riêng, bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng.

Dan do anh 1

Quy mô công ty là điều nhiều người đắn đo trước khi nhảy việc. Ảnh minh họa: N.F.

Qua 10 năm theo dõi sát sao con đường sự nghiệp của nhiều giám đốc điều hành cấp cao, cá nhân tôi nhận thấy các bạn nên làm việc tại nơi mà sự khác biệt giữa các thay đổi đừng quá lớn. Tốt nhất là có sự mở rộng hợp lý và phù hợp với nghề nghiệp và ngành nghề ban đầu của bạn.

Theo quan điểm của tôi, đa nghề nghiệp trông có vẻ rất tiềm năng, nhưng nó đòi hỏi một nỗ lực phi thường lâu dài và một quá trình trưởng thành trong thất bại.

Góc độ đầu tiên cần xem xét chính là quy mô của doanh nghiệp. Ví dụ: Nếu công ty bạn phục vụ thuộc cấp độ nền tảng chục tỷ, tốt nhất bạn nên chọn một công ty thuộc cấp độ tương tự hoặc gần hàng chục tỷ khi nhảy việc, thay vì lựa chọn công ty thuộc quy mô hàng triệu hoặc hàng chục triệu.

Nếu bạn làm việc tại doanh nghiệp có quy mô hơn 10.000 người, khi nhảy việc tốt nhất không nên đến công ty có quy mô hàng chục hoặc hàng trăm người. Tại sao?

Quy mô tương tự có nhiều điều tương đồng với nhau, ví dụ như chiến lược phát triển, quản lý kinh doanh, cơ cấu tổ chức, cơ cấu nhân sự, mô hình kinh doanh, đối thủ cạnh tranh, đổi mới sản phẩm cùng nhiều khía cạnh khác.

Có như vậy thì kinh nghiệm sau nhiều năm phục vụ ở công ty cũ mới có thể nhanh chóng được phát huy ở mức tối đa tại môi trường mới. Kinh nghiệm của bạn là sự tổng kết của cả những thành công và thất bại, là bảo vật cho sự phát triển sự nghiệp của bạn. Đó chính là thế mạnh mà đồng nghiệp khác không thể vượt qua khi muốn cạnh tranh với bạn.

Góc độ thứ hai là tố chất của các đồng nghiệp trong doanh nghiệp. Bạn ở gần người như thế nào thì sẽ trở thành người như vậy. Câu này cho chúng ta biết rằng môi trường có vai trò rất quan trọng.

Nếu đa số đồng nghiệp ban đầu của bạn là những người có trình độ học vấn cao, chuyên nghiệp và có chỉ số EQ cao, ở công ty tiếp theo, tốt nhất cũng nên lựa chọn cộng tác với một nhóm không có quá nhiều khác biệt, thay vì có khoảng cách quá xa vời. Việc hợp tác làm việc đòi hỏi sự phối hợp và kết tinh trí tuệ đội nhóm. Nếu như bạn không có một hệ thống ngôn ngữ chung, văn hóa chung, bạn khó có thể đóng góp tài năng và trí tuệ của mình một cách lâu dài và chất lượng cao.

Chỉ riêng giao tiếp đã có thể khiến bạn cảm thấy khó khăn. Tình huống tồi tệ nhất là công ty không đào thải bạn, mà chính bạn tự đào thải mình. Dựa vào một người để thay đổi văn hóa của một công ty khó như một giọt nước nhỏ muốn cứu cả đám cháy.

Góc độ thứ ba là người sáng lập doanh nghiệp. Người sáng lập quyết định sự phát triển của doanh nghiệp. Bạn hãy cố gắng hết mình để hiểu tính cách, giá trị quan, tầm nhìn, mô hình và cách đối nhân xử thế của ông chủ.

Vương Xảo Lâm/ Bách Việt Books & NXB Công thương

