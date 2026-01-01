Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Tinh anh công sở 4.0

Cuốn sách đề cập đến những vấn đề mới về việc làm trong thời đại 4.0, khi mà trí tuệ nhân tạo khiến thị trường lao động trở nên khốc liệt hơn. Tác giả muốn nhắn nhủ tới người đọc, muốn trở thành nhân viên không thể, chúng ta nên biết tận dụng công nghệ, biến nó thành trợ thủ đắc lực.

Xuất bản

Lợi thế lớn của người tinh tế ở chốn công sở

  • Thứ năm, 1/1/2026 07:19 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Sự tinh tế, khả năng giao tiếp khéo léo, trí tuệ cảm xúc cao sẽ tạo ưu thế cho bạn ở chốn công sở. Trong công việc, muốn thăng tiến, ngoài năng lực bạn cần khả năng biểu đạt tốt.

Tinh te anh 1

Sự tinh tế cùng khả năng giao tiếp khéo léo sẽ tạo nên ưu thế trong công việc. Ảnh minh họa: C.F.

Trong xã hội hiện đại, năng lực biểu đạt đóng vai trò rất quan trọng. Trong tương lai, một trong những tài sản quan trọng nhất là sức ảnh hưởng, nó do hai bộ phận tạo thành: một là cách hành văn, hai là cách ăn nói.

Có lẽ chúng ta đều hiểu được nhược điểm của mình, nhưng điều duy nhất ta không để tâm đến là liệu phương diện biểu đạt có gì thiếu sót không, khiến bản thân bỏ lỡ rất nhiều cơ hội thăng tiến.

Ở nơi làm việc, tầm quan trọng của khả năng biểu đạt là hai năm rõ mười, những người dễ thu hút sự chú ý của đồng nghiệp và cấp trên luôn là những người giỏi ăn nói, họ cũng dễ ảnh hưởng đến người khác, từ đó nhận được nhiều lời khen ngợi hơn.

Bất kể là trong cuộc sống hay trong công việc, đối với người không giỏi biểu đạt bản thân, cho dù quan điểm của người này là đúng, có thể mọi người vẫn sẽ không muốn giao lưu với người đó. Ngược lại, đối với người giỏi biểu đạt, cho dù người này nói gì, có thể mọi người vẫn sẵn lòng kết nối, lắng nghe. Đây chính là sức hấp dẫn của khả năng biểu đạt.

Một người muốn thăng tiến, không những nghiệp vụ phải xuất sắc mà còn cần năng lực biểu đạt nhất định. Kể cả khi bạn đã làm quản lý, cấp dưới có đồng lòng theo bạn, cấp trên có nguyện ý lắng nghe bạn hay không đều phải trông vào khả năng biểu đạt của bạn.

EQ đủ cao mới có thể giành được lòng tin của khách hàng. Bởi vậy, nhân viên không giỏi biểu đạt bản thân không phải nhân viên hạng nhất, người quản lý không biết biểu đạt bản thân cũng sẽ không trở thành người quản lý ưu tú.

Năng lực biểu đạt xuất sắc không nhờ hoàn toàn vào thiên phú mà phải chịu khó rèn luyện. Văn ôn võ luyện, cổ nhân đã sớm tổng kết như vậy. Sau khi rèn luyện, mỗi người đều sẽ có điểm đặc sắc trong cách biểu đạt của mình. Giai đoạn cao cấp của biểu đạt là sự giao lưu ở tầng nhận thức tâm lý, phải nắm được hoạt động tâm lý của mọi người, có nhận thức và thể nghiệm sâu sắc về nhân tính.

Hãy nỗ lực bồi dưỡng năng lực biểu đạt của bản thân, tăng điểm cho chính mình để có thể trở nên xuất sắc.

Phó Thủ Vĩnh/ Bách Việt Books & NXB Lao động

Tinh tế Biểu đạt Giỏi ăn nói Tinh tế Biểu đạt Quan điểm

    Đọc tiếp

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý