Lợi thế lớn của người tinh tế ở chốn công sở

Sự tinh tế, khả năng giao tiếp khéo léo, trí tuệ cảm xúc cao sẽ tạo ưu thế cho bạn ở chốn công sở. Trong công việc, muốn thăng tiến, ngoài năng lực bạn cần khả năng biểu đạt tốt.

Sự tinh tế cùng khả năng giao tiếp khéo léo sẽ tạo nên ưu thế trong công việc. Ảnh minh họa: C.F.

Trong xã hội hiện đại, năng lực biểu đạt đóng vai trò rất quan trọng. Trong tương lai, một trong những tài sản quan trọng nhất là sức ảnh hưởng, nó do hai bộ phận tạo thành: một là cách hành văn, hai là cách ăn nói.

Có lẽ chúng ta đều hiểu được nhược điểm của mình, nhưng điều duy nhất ta không để tâm đến là liệu phương diện biểu đạt có gì thiếu sót không, khiến bản thân bỏ lỡ rất nhiều cơ hội thăng tiến.

Ở nơi làm việc, tầm quan trọng của khả năng biểu đạt là hai năm rõ mười, những người dễ thu hút sự chú ý của đồng nghiệp và cấp trên luôn là những người giỏi ăn nói, họ cũng dễ ảnh hưởng đến người khác, từ đó nhận được nhiều lời khen ngợi hơn.

Bất kể là trong cuộc sống hay trong công việc, đối với người không giỏi biểu đạt bản thân, cho dù quan điểm của người này là đúng, có thể mọi người vẫn sẽ không muốn giao lưu với người đó. Ngược lại, đối với người giỏi biểu đạt, cho dù người này nói gì, có thể mọi người vẫn sẵn lòng kết nối, lắng nghe. Đây chính là sức hấp dẫn của khả năng biểu đạt.

Một người muốn thăng tiến, không những nghiệp vụ phải xuất sắc mà còn cần năng lực biểu đạt nhất định. Kể cả khi bạn đã làm quản lý, cấp dưới có đồng lòng theo bạn, cấp trên có nguyện ý lắng nghe bạn hay không đều phải trông vào khả năng biểu đạt của bạn.

EQ đủ cao mới có thể giành được lòng tin của khách hàng. Bởi vậy, nhân viên không giỏi biểu đạt bản thân không phải nhân viên hạng nhất, người quản lý không biết biểu đạt bản thân cũng sẽ không trở thành người quản lý ưu tú.

Năng lực biểu đạt xuất sắc không nhờ hoàn toàn vào thiên phú mà phải chịu khó rèn luyện. Văn ôn võ luyện, cổ nhân đã sớm tổng kết như vậy. Sau khi rèn luyện, mỗi người đều sẽ có điểm đặc sắc trong cách biểu đạt của mình. Giai đoạn cao cấp của biểu đạt là sự giao lưu ở tầng nhận thức tâm lý, phải nắm được hoạt động tâm lý của mọi người, có nhận thức và thể nghiệm sâu sắc về nhân tính.

Hãy nỗ lực bồi dưỡng năng lực biểu đạt của bản thân, tăng điểm cho chính mình để có thể trở nên xuất sắc.