Thể loại lãng mạn được ‘hiện thực hoá’ như truyện tranh

Người hâm mộ thể loại lãng mạn đang “hiện thực hoá” các câu chuyện bằng nhiều hoạt động trong đời sống, theo The Washington Post.

Độc giả tại New York, Mỹ gần đây được mời tới quán bar Anaïs Nin, Brooklyn để tham dự buổi đọc trước cuốn Big Fan của Alexandra Romanoff, tiểu thuyết đầu tiên của nhà xuất bản lãng mạn mới 831 Stories. Người tham dự đều là những cái tên nổi tiếng trong ngành xuất bản trên Instagram, TikTok và Substack với kỹ thuật chụp ảnh “selfie” thượng thừa.

Lãng mạn từ lâu đã là một thể loại phổ biến và có lợi nhuận. Tuy nhiên, các thế hệ trước ngại ngùng thừa nhận sự ưa thích của họ với các câu chuyện tình cảm. Leah Koch, đồng sở hữu của Ripped Bodice, hiệu sách lãng mạn đầu tiên của nước Mỹ, chia sẻ: "Độc giả trước đây không muốn mọi người biết họ đọc tiểu thuyết tình cảm".

Tuy nhiên, điều đó đã thay đổi. Ripped Bodice mở hiệu đầu tiên tại Culver City, California, vào năm 2016 và họ đã mở hiệu thứ hai tại Brooklyn vào năm ngoái. Ngoài ra, còn ít nhất 20 hiệu sách lãng mạn khác trên khắp nước Mỹ.

Buổi đọc trước cuốn Big Fan tại Anaïs Nin. Ảnh: The Washington Post.

Nhu cầu về các sản phẩm đi kèm

Trong những năm gần đây, độc giả của thể loại lãng mạn không chỉ sẵn sàng thể hiện niềm yêu thích của mình bằng việc mua nhiều sách hơn mà còn khao khát tất cả sản phẩm đi kèm: Đồ lưu niệm tặng kèm, các cuộc gặp gỡ và kết nối giữa độc giả với nhau và với tác giả.

Các tác giả và nhà xuất bản cũng đang sẵn sàng đáp ứng nhu cầu này. “Chúng tôi đang ghi nhận một ​​sự cách mạng hoàn toàn ở độc giả. Bạn đang chứng kiến ​​mọi người thực sự tham gia sâu vào thế giới sách và các tác giả”, Dominique Raccah, người phụ trách xuất bản tại nhà xuất bản độc lập Sourcebooks, cho biết.

Vào năm 2020, khi những cây viết như Colleen Hoover và Emily Henry nổi tiếng trên mạng xã hội, Sourcebooks đã mở thêm chi nhánh Bloom Books cùng mục tiêu ký hợp đồng với các tác giả hàng đầu trên những nền tảng như Kindle Unlimited.

Theo Giám đốc biên tập Christa Desir của Bloom Books, những nhà văn được họ liên hệ đều có một lượng độc giả đáng kể và muốn hợp tác với giới xuất bản để chuyển đổi từ lượng người hâm mộ lớn sang giá trị thương mại bền vững.

Sự kết hợp này đã đưa các tác giả và nhà xuất bản triển khai thêm nhiều hoạt động kết nối với độc giả như thường xuyên chia sẻ về các hoạt động của tác giả và nhà xuất bản trên mạng xã hội, gửi tặng độc giả có sức ảnh hưởng quà tặng kèm sách phiên bản giới hạn hay tổ chức các sự kiện gặp gỡ trực tiếp giữa tác giả và độc giả.

Christine Larson, tác giả của Love in the Time of Self-Publishing, chia sẻ rằng các hoạt động giao lưu không hoàn toàn mới nhưng đã được điều chỉnh để thích nghi với sự phát triển của mạng xã hội. "Ý tưởng biến sách thành một sự kiện đã tồn tại được một khoảng thời gian. Tuy nhiên, những người mới trên BookTok lại là những người siêu kinh doanh", Larson cho biết.

Hiện nay, các tác giả thường xuyên tổ chức và tham dự các sự kiện giao lưu nhiều ngày. Nhiều hạng vé tham dự sự kiện được bán hết thậm chí chỉ trong vòng một giờ sau khi mở bán.

Mức vé cao nhất thường khoảng 350 USD cùng ưu đãi một bữa ăn nhẹ đặc biệt. Người tham dự thường mang theo những cuốn sách họ yêu thích, áp phích và các món đồ liên quan đến sách. Thậm chí, một số người còn cosplay các nhân vật lãng mạn. Các sự kiện giao lưu như Book Bonanza, Steamy Lit Con hay Apolly Con được tổ chức rất giống với Comic-Con của giới truyện tranh.

Colleen Hoover cùng người hâm mộ tại Book Bonanza năm 2023, tổ chức ở Grapevine, Texas. Ảnh: Today.

Giới xuất bản sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu

"Các nhóm hâm mộ thể loại lãng mạn giống hệt các nhóm hâm mộ truyện tranh, thể thao hay truyền hình thực tế. Tất cả đều được các bên liên quan đáp ứng nhu cầu", đồng sáng lập nhà xuất bản 831 Stories, Claire Mazur, cho biết.

Trong năm đầu tiên ra mắt, 831 dự kiến xuất bản trung bình hai tháng/một cuốn sách theo đơn đặt hàng của các tác giả. Họ cũng dành nhiều quan tâm cho trải nghiệm của độc giả, bao gồm tổ chức nhiều sự kiện và bán các sản phẩm đi kèm.

Đối với cuốn Big Fan, 831 đã đặt hàng người hâm mộ viết truyện hư cấu đi kèm và sản xuất một bài hát gốc, có thể phát trực tuyến trên Spotify. Công ty cũng ra mắt các mặt hàng liên kết với cốt truyện của Big Fan như áo phông hay đồ trang sức.

Những phản ứng đầu tiên của độc giả với Big Fan trong buổi giao lưu tại Anaïs Nin không quá tệ. Một người tham dự nhiệt tình nói: “Tôi đã ngấu nghiến cuốn sách”. Một người khác tỏ ra thận trọng nhưng vẫn quan tâm lật cuốn sách trên tay. Với bìa màu hồng và kiểu chữ sans serif tối giản, cuốn sách có hình thức rất nghiêm túc. Một độc giả khác nói: "Tôi sẽ không xấu hổ khi bị nhìn thấy đang đọc cuốn sách này trên tàu điện ngầm".