Cuộc sống của phu nhân Nhà Trắng

Từ việc đưa nước Mỹ vượt qua đại dịch Covid-19 đến "chấm bài ở Vườn Hồng", bà Jill Biden hé lộ về cuộc sống tại Nhà Trắng và nhiệm kỳ tổng thống của chồng mình trong cuốn hồi ký mới, theo People.

Ảnh: Reuters.

Tiến sĩ Jill Biden, vợ của cựu Tổng thống Joe Biden, đã viết cuốn View from the East Wing để chia sẻ góc nhìn thẳng thắn về bốn năm bà làm Đệ nhất phu nhân nước Mỹ. Đây là thông tin được Gallery Books, một chi nhánh thuộc nhà xuất bản Simon & Schuster, đưa ra vào ngày 11/3.

Trong cuốn hồi ký mới, dự kiến ​​ra mắt vào tháng 6, bà Jill Biden đề cập đến nhiệm kỳ tổng thống của chồng mình, bao gồm lễ nhậm chức trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và các cuộc bạo loạn tại Điện Capitol. Bà cũng sẽ đưa ra quan điểm về việc ông Biden đột ngột chấm dứt chiến dịch tái tranh cử năm 2024.

Cuốn sách được ra mắt vào tháng 6 tới. Ảnh: Amazon.

“Trong suốt khoảng thời gian đó, bà luôn coi mình là một người phụ nữ bình thường sống một cuộc đời phi thường”, phần tóm tắt cuốn sách viết.

Trong một cuộc phỏng vấn ngắn, bà Biden cho biết cuốn hồi ký “phản ánh về bốn năm làm Đệ nhất phu nhân” và việc viết cuốn sách mang lại cho bà cảm giác được chữa lành.

“Việc ra mắt cuốn sách này giống một liệu pháp thanh lọc đối với tôi. Tôi đã viết ra tất cả khoảnh khắc, đôi khi đau đớn nhưng hầu hết đều là những khoảnh khắc thực sự tươi đẹp mà Joe và tôi đã chia sẻ trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của ông ấy”, bà Jill Biden chia sẻ.

Trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của chồng, bà Biden cũng là một người làm việc năng nổ. Bà tiếp tục sự nghiệp giảng dạy tại một trường cao đẳng cộng đồng gần đó, song song với việc thực hiện nhiệm vụ của một Đệ nhất phu nhân.

Một cảnh trong cuốn hồi ký chia sẻ khoảnh khắc bà ngồi chấm bài cho sinh viên tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng. Ngoài vai trò chuyên môn và nhiệm vụ chính trị, bà Biden còn đảm nhiệm vai trò là vợ, mẹ và người bà trong gia đình giữa lúc nước Mỹ đối mặt nhiều biến động.

Phó Chủ tịch điều hành của Gallery Books, Jennifer Bergstrom, đã bày tỏ sự hào hứng khi được chia sẻ câu chuyện của cựu Đệ nhất phu nhân.

“Với tư cách là Đệ nhất phu nhân, Jill Biden luôn đấu tranh không mệt mỏi cho người khác, ủng hộ các sáng kiến về sức khỏe phụ nữ, hỗ trợ gia đình quân nhân, phòng ngừa và nâng cao ý thức về ung thư. Và với tư cách là giáo sư tại trường cao đẳng cộng đồng, bà đã làm nên lịch sử khi là Đệ nhất phu nhân duy nhất có sự nghiệp bên ngoài. Thật vinh dự khi được xuất bản cuốn sách quan trọng này về một thời kỳ lịch sử”, Bergstrom nói.

Simon & Schuster cũng sẽ ra mắt phiên bản sách nói của cuốn View From the East Wing do chính bà Biden đọc. Bản in tác phẩm này sẽ ra mắt vào ngày 2/6 tới tại tất cả điểm bán sách.