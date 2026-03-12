Cận cảnh phù điêu Lạc Long Quân

Bản đồ thành Cổ Loa trong sách Lịch sử Việt Nam bằng hình thể hiện cấu trúc khu thành cổ gắn với nhà nước Âu Lạc thời An Dương Vương. Qua các nghiên cứu khảo cổ, khu di tích cho thấy dấu tích của ba vòng thành cùng nhiều hiện vật thuộc văn hóa Đông Sơn. Các phát hiện như kho mũi tên đồng tại di chỉ Cầu Vực (1959), trống đồng chứa hiện vật đồng và hệ thống lò đúc mũi tên ở khu vực đền Thượng cho thấy Cổ Loa từng là trung tâm cư trú và sản xuất quan trọng thời cổ.