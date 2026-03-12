Năm nhân vật Dragon Ball xứng đáng có cái kết tốt đẹp hơn

Những nhân vật manga như Goku hay Vegeta đã quá nổi tiếng và tác giả đầu tư rất nhiều chất xám, họ cũng có vô số không gian để phát triển. Vậy còn các nhân vật phụ thì sao?

Qua nhiều năm, loạt truyện Dragon Ball của cố tác giả Akira Toriyama đã gặt hái nhiều thành công và nổi tiếng trên khắp toàn cầu. Vô số người hâm mộ vẫn đang đắm mình trong thế giới hành động kịch tính cùng các siêu Saiyan.

Goku và Vegeta vẫn là những cái tên “hot” nhất của thương hiệu manga/anime đình đám này. Tuy nhiên cũng trong thế giới đó, vẫn còn nhiều nhân vật khác - thậm chí xuất thân từ phần truyện gốc - xứng đáng có được cái kết trọn vẹn hơn.

Chiaotzu

Chiaotzu là một nhân vật điển hình như thế. Cậu bé xuất hiện từ loạt truyện gốc và cũng từng là một chiến binh Z can trường. Dù không nổi bật, Chiaotzu vẫn có được những khoảnh khắc đầy cảm xúc và sự yêu mến của độc giả. Ban đầu, cậu cùng với Tien là những học trò cưng quả Hạc lão sư phụ. Sau thất bại trước Goku tại đại hội võ thuật, cặp này trở thành những chiến binh Z và cùng nhau bảo vệ Trái Đất.

Nhưng đến Saga Saiyan, dường như tác giả không còn đánh giá cao nhân vật này và bị đẩy ra rìa giống như Yajirobe và Oolong. Với kinh nghiệm võ thuật của mình, có lẽ Chiaotzu vẫn có thể phát huy tác dụng trên chiến trường. Đáng tiếc, cậu bé dần mất hút trong vòng xoáy đào thải mạnh mẽ của thương hiệu manga này.

Ginyu

Trái ngược với Chiaotzu bé nhỏ, đội trưởng Ginyu lại là một nhân vật phản diện đặc biệt với tiềm năng phát triển trong tương lai - nếu được tác giả cho sống sót. Kẻ phản diện này từng khiến Goku thực sự chật vật và suýt chút nữa thất bại sau khi hoán đổi cơ thể. Hắn là mối đe dọa lớn với các chiến binh Z.

Không chỉ mạnh mẽ, đội trưởng Ginyu còn hết sức xảo quyệt, thậm chí đôi chút vô sỉ. Chính những điều này mang lại cho độc giả nhiều cảm xúc hơn khi thưởng thức bộ truyện, thay vì chỉ có những cảnh chiến đấu đơn thuần. Đáng tiếc, sau phần truyện của Frieza, hắn cũng biến mất luôn.

Future Trunks

Future Trunks là một trong những chiến binh Z mạnh nhất. Ngay cả cảnh “debut” của nhân vật này cũng được xây dựng hoành tráng, mở đầu cho sự xuất hiện của phần truyện tiếp theo trong Dragon Ball Z - Saga Android. Không ít fan “đổ đứ đừ” trước sức mạnh, tạo hình và độ ngầu của Future Trunks. Cậu được kỳ vọng sở hữu tiềm năng phát triển rất lớn, có thể tương tự như Gohan.

Đáng tiếc, càng về cuối truyện, những đóng góp của Future Trunks đối với mạch truyện càng ít dần. Đất diễn của chiến binh Z này cũng vậy. Không còn những đối thủ xứng tầm, không còn những câu chuyện đủ sức lay động độc giả mà cậu bé là “nam chính”. Thế giới tương lai với các Android hoặc Zamasu khó lòng là bệ phóng giúp nhân vật này đột phá.

Nail

Có lẽ, ngoài Piccolo, Nail là chiến binh Namek duy nhất nên được giữ lại trong mạch truyện gốc. Hành tinh Namek được cố tác giả Akira giới thiệu như quê hương của người Namek như Piccolo hay Dende, Nail. Họ là những chiến binh mạnh mẽ, bất khuất, luôn chiến đấu với 120% sức lực.

Trong phần truyện về Frieza, Nail đã hợp nhất với Piccolo để nâng cao sức mạnh cho đối phương. Hành động ý nghĩa đó nhằm chung tay ngăn chặn tên độc tài vũ trụ - dù bằng cách này hay cách khác. Nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc đóng sập cánh cửa tiềm năng mà nhân vật này xứng đáng có được.

Gohan

Sẽ thật bất ngờ nếu như Gohan có mặt trong danh sách này, đặc biệt với trạng thái sức mạnh mới của cậu - Gohan Beast. Nhưng theo trang CBR, Gohan chính xác là nhân vật gây ra nhiều tiếc nuối nhất đối với những người hâm mộ trung thành của Dragon Ball. Là con cả của Goku, ngay từ những ngày đầu, Gohan đã được tác giả gửi gắm tiềm năng phát triển to lớn khi đối đầu với Vegeta hay Nappa, Raditz. Điều này càng được chứng minh rõ ràng hơn sau trận chiến với Cell.

Điều đáng tiếc nằm ở chỗ, cậu liên tục được nhắc đến với hai chữ “tiềm năng” thay với một phiên bản mạnh mẽ thực sự. Mãi đến sau này, Dragon Ball mới giới thiệu trạng thái Gohan Beast. Nhưng nếu so sánh với các cấp độ sức mạnh phong phú của Goku hay Vegeta, trạng thái trên có vẻ vẫn quá đỗi khiêm tốn.