Khoảnh khắc sâu lắng kinh điển của Piccolo

Dragon Ball có hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới. Mỗi tình tiết, mỗi câu trích dẫn của bộ manga này đều được fan ghi nhớ sâu sắc.

Trong Saiyan Saga, Piccolo đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của mạch truyện

Trong đó, có những câu trích dẫn (quote) vẫn còn giữ được giá trị sau hàng thập kỷ. Chúng tồn tại bất chấp thời gian bất chấp bộ truyện đã có nhiều hướng đi, nội dung mới.

Phần lớn người hâm mộ Dragon Ball lâu năm thường cho rằng phần truyện về Frieza và Cell trong Dragon Ball Z chứa đựng những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong toàn bộ series. Trong khi đó, một bộ phận không nhỏ fan trẻ tuổi hơn lại có thiên hướng đánh giá cao các phần truyện xuất hiện trong Dragon Ball Super.

Tuy nhiên, theo trang CBR, khi nói đến khoảnh khắc cụ thể nào được viết hay nhất, thì nó đến từ thời điểm trước khi Siêu Saiyan - hình ảnh mang tính biểu tượng của bộ truyện của cố tác giả Akira Toriyama - xuất hiện.

Rất nhiều người nhận định rằng, khả năng sáng tạo và kết nối của Toriyama đã đạt đến đỉnh cao tuyệt đối trong Saiyan Saga của Dragon Ball Z. Đó cũng là khi ông bắt đầu phát triển mối quan hệ giữa Gohan và Piccolo.

Trước khi Goku xuất hiện, Piccolo là nhân vật phải gánh vác trọng trách chính.

Về mặt bản chất, còn điều gì khó khăn hơn việc phải nhận trách nhiệm nuôi con trai của kẻ thù? Nhất là khi kẻ thù đó vừa đánh tan giấc mộng bá chủ thiên hạ của mình? Sợi dây kết nối, hay đúng hơn là tình thầy trò giữa hai nhân vật Piccolo và Gohan xứng đáng là một trong những tình bạn ấn tượng nhất trong toàn bộ Dragon Ball.

Và một câu nói ban đầu của Piccolo càng làm tăng thêm chiều sâu cho mối quan hệ này hơn bất kỳ tình tiết nào khác. Nó chỉ có thể được tìm thấy trong manga gốc.

Saiyan Saga - Kịch bản đỉnh cao của Dragon Ball

Cả bốn phần chính của Dragon Ball Z đều tuyệt vời, dù chúng không được tạo ra với chất lượng ngang nhau, đặc biệt là về mặt kịch bản, nội dung.

Frieza Saga có nửa đầu xuất sắc nhưng lại có phần giảm sút ngay khi Goku đến Namek; Cell Saga có nhiều khoảnh khắc tuyệt vời, đầy xúc động nhưng vẫn tồn tại một số điểm yếu; Buu Saga thì lại bị nhiều fan đánh giá là có chút hỗn loạn, nó chỉ có thể thành công nhờ vào tài năng Akira Toriyama.

Ngược lại, Saiyan Saga không hoàn hảo nhưng nếu xét về mặt nội dung nó lại là phần truyện mang đến kịch bản hoàn thiện nhất với đầy đủ các cung bậc cảm xúc mà một tác phẩm có thể đem lại cho người hâm mộ. Tất nhiên, giống các phần trên Saiyan Saga được cố tác giả Akira Toriyama xây dựng những phân đoạn chiến đấu máu lửa, xuất sắc bậc nhất thế giới truyện tranh Shounen.

Saiyan Saga đem đến cho độc giả một câu chuyện rõ ràng với chủ đề cụ thể, từ các yếu tố dẫn dắt bối cảnh, huyết thống, truyền thuyết cho tới tiến trình phát triển nhân vật của cả Piccolo và Gohan đều rất đẹp, rất hợp lý. Mỗi trận chiến đều diễn ra để phục vụ mục đích riêng và đem đến một câu chuyện trọn vẹn ở cấp độ nhỏ hơn.

Đi sâu hơn vào các phân cảnh chính, phần truyện này giới thiệu Vegeta như chàng hoàng tử còn sót lại của hành tinh Saiyan, cô đơn trong cảm xúc và độc ác trong tính cách.

Trong bối cảnh Goku đã hy sinh, ai có thể đối đầu với ác nhân này để cứu Trái Đất?

Gohan? Không, cậu bé còn quá nhỏ yếu, không thể là đối thủ của một chiến binh thiện chiến như Vegeta.

Yamcha, Tien, Krillin? Không, họ xuất thân từ Trái Đất, về mặt di truyền học đã kém xa những người có nguồn gốc từ hành tinh Saiyan.

Vậy thì còn ai có thể lĩnh xướng trọng trách này?

Đó là lúc Piccolo được khéo léo lồng ghép để xuất hiện và nhập vai một người anh hùng đóng thế. Bởi xét cho cùng, dù Piccolo có mạnh mẽ hơn người Trái Đất rất nhiều, đã từng là đối trọng khủng khiếp của Goku trong quá khứ; đứng trước Vegeta, anh vẫn chưa đủ mạnh!

Sau thời gian huấn luyện, Piccolo thực sự gắn bó và sẵn sàng hy sinh bản thân vì Gohan.

Nhưng Piccolo là người phải đứng ra để níu giữ hy vọng cho Trái Đất. Anh ấy là người trực tiếp chiến đấu, cũng là người nhận trách nhiệm nuôi dưỡng, dạy dỗ Gohan - thế hệ Saiyan tiếp theo sau Goku hy sinh mạng sống của mình trước Raditz.

Khi đó, Gohan và Piccolo buộc phải gắn bó với nhau. Từ những người xa lạ đến một người thầy nghiêm túc, khắc nghiệt chấp nhận huấn luyện con trai của kẻ thù không đội trời chung vì mục đích ích kỷ của riêng mình, rồi lại trở thành cặp thầy trò chân thành - nơi Piccolo sẵn sàng đem mạng sống của mình ra để chắn đòn cho Gohan.

Trong lần đầu tiên Piccolo nói chuyện với cậu nhóc bốn tuổi, anh ấy tỏ ra cứng rắn và lạnh lùng khi Gohan đang đẫm nước mắt mè nheo, sợ hãi. Kết quả cậu bé bị bỏ lại giữa hoang mạc mà không có bất cứ một thứ gì, kể cả thức ăn hay một mái nhà. Cách duy nhất để tồn tại là phải mạnh mẽ lên.

Tất nhiên, đó là những gì Piccolo muốn Gohan hiểu. Còn bản thân người sư phụ này vẫn luôn âm thầm đứng sau để bảo vệ cậu học trò của mình. Và khi Gohan liên tục rên rỉ rằng điều này không công bằng, Piccolo chỉ để lại một câu nói trước khi rời đi: "Đúng là công tử bột. Nếu ngươi bắt buộc phải oán hận, thì hãy nguyền rủa số phận của chính mình đi, như ta từng thế".

Vì sao trước khi rời đi, Piccolo lại nói như vậy với cậu học trò nhỏ?

Xuất phát của Dragon Ball cũng là bộ truyện Shounen, thiên về chiến đấu. Tuy nhiên, chính khoảnh khắc này lại thể hiện rõ nét chiều sâu của nhân vật cũng như mạch truyện.

Câu thoại này mang trong mình nhiều ý nghĩa đến mức khó tin, bất chấp nội dung truyện thường lồng ghép các khoảnh khắc, câu chữ hài hước. Bằng cách gọi Gohan là "công tử bột”, Piccolo trực tiếp phê bình sự nuông chiều mà cậu đang được nhận.

Mặt khác, Piccolo cũng đang cảm nhận sâu sắc tình cảnh của cậu bé bốn tuổi. Anh đặt mình vào trong vị trí của cậu bé. Piccolo - con trai của Đại ma vương Piccolo - cũng là người được sinh ra với sức mạnh to lớn và đang phải bước tiếp những bước đi của cha mình.

Điểm khác biệt có chăng là dấu ấn thiện - ác. Piccolo từng cố gắng chinh phục giấc mơ của cha nhưng thất bại, bởi đó là điều xấu. Còn bây giờ, khi bước những bước chân đầu tiên trên con đường mới, anh đang dẫn dắt một người có số phận giống mình đi theo con đường của cha cậu bé, bởi đó là chính nghĩa.

Trớ trêu thay, hai tình huống giống hệt nhau nhưng lại dẫn đến kết cục khác hẳn nhau. Giống như việc Piccolo tự giễu khi nói về số phận bị nguyền rủa của bản thân.

Có thể thấy, với Saiyan Saga, độc giả có một bộ truyện kinh điển với đầy đủ cảm xúc, khoảnh khắc hành động đến chiều sâu của nhân vật.