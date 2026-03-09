50 tác phẩm được vinh danh tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII

Giải C: Não chúng ta có gì và làm gì? Một minh họa sáng rõ về cấu trúc, chức năng và những rối loạn của não; Tác giả: Rita Carter - DK. Nhóm dịch giả: Nguyễn Trung Nghĩa, Huỳnh Thanh Tân, Lê Hoàng Ngọc Trâm, Đỗ Văn Đức, Nguyễn Văn Giáp, Phạm Trần Thành Nghiệp, Nguyễn Như Thanh Trâm, Nguyễn Thị Thu Sương, Nhiêu Quang Thiện; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Dân trí - Công ty TNHH Phan Lệ & Friends. Sách giải mã mọi bí ẩn về não bộ người từ cấu trúc giải phẫu, cơ chế trí nhớ, cảm xúc cho đến các rối loạn thần kinh phức tạp như Alzheimer hay trầm cảm một cách cực kỳ khoa học và sáng tỏ.