50 tác phẩm được vinh danh tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII

Giải A: Bộ sách Lịch sử Văn minh thế giới (11 phần, 45 cuốn); Tác giả: Will Durant; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Khoa học xã hội - Viện Giáo dục IRED. Bộ sử đồ sộ được tác giả dày công thực hiện trong gần nửa thế kỷ, kể lại câu chuyện hình thành, phát triển và suy tàn của các nền văn minh nhân loại qua lăng kính triết học, nghệ thuật, tôn giáo và văn hóa. Bản dịch tiếng Việt gồm 45 tập mang tinh thần kể chuyện gần gũi, giúp người đọc tiếp cận lịch sử như một dòng chảy sống động qua các sự kiện chính trị lẫn tinh hoa tư tưởng và đời sống tinh thần của con người.
Giải A: Lịch sử Việt Nam bằng hình; Tác giả: Đông A và nhiều tác giả; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Đại học Sư phạm - Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A. Cuốn sách phác họa bức chân dung toàn cảnh về quá trình dựng nước và giữ nước từ thời xuất hiện cư dân cổ xưa đến quốc gia hiện đại, đồng thời trình hiện các lớp văn hóa rực rỡ và những trận đánh vang danh thông qua kho tư liệu ảnh hiện vật phong phú.
Giải B: Chiến trường bán dẫn: Cạnh tranh chiến lược và tự chủ đổi mới sáng tạo của Trung Quốc thế kỷ 21; Tác giả: Phạm Sỹ Thành, Nguyễn Tuệ Anh; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Thông tin và Truyền thông - Công ty Cổ phần xuất bản Khoa học và Giáo dục Thời Đại (TIMES). Tác phẩm phân tích sâu sắc cuộc cạnh tranh gay gắt toàn cầu trong ngành công nghiệp bán dẫn giữa Mỹ và Trung Quốc, trình bày chi tiết về chiến lược, thành tựu, thất bại trong hành trình phát triển bán dẫn của Trung Quốc dưới góc nhìn chính sách và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Giải B: Đại náo nhà ông ngoại; Tác giả: Nguyễn Xuân Thủy; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Kim Đồng. Lấy bối cảnh đại dịch Covid-19, cuốn sách kể câu chuyện hài hước và cảm động về bốn bạn nhỏ thành thị về quê, qua những trò nghịch ngợm có một không hai đã khéo léo truyền tải giá trị gia đình và sự trưởng thành của trẻ nhỏ trong tình yêu thương.
Giải B - Giải Sách được bạn đọc yêu thích: Gánh gánh… gồng gồng; Tác giả: Xuân Phượng; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh. Hồi ký ghi lại cuộc đời biến động của bà Nguyễn Thị Xuân Phượng từ một nữ bác sĩ trở thành nữ đạo diễn, phóng viên chiến trường, mang đầy năng lượng sống tích cực và phản ánh những dấu mốc lịch sử qua góc nhìn của một người phụ nữ quả cảm.
Giải B - Giải Sách được bạn đọc yêu thích: Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền; Tác giả: Lời: Lê Thị Thúy Sen. Minh họa: Thăng Fly; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Kim Đồng. Là truyện tranh tài chính đầu tiên dành cho mọi lứa tuổi gia đình Việt, tác phẩm truyền tải các khái niệm tài chính như tiết kiệm, vay vốn, đầu tư một cách nhẹ nhàng, gần gũi.
Giải B: Kể chuyện Điện Biên Phủ; Tác giả: Lời: Hữu Mai. Tranh: Nguyễn Thế Phương; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Kim Đồng. Được phát hành nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tác phẩm mang đến cho bạn đọc nhỏ tuổi cái nhìn khái quát, dễ hiểu về chiến dịch lịch sử với lời kể ngắn gọn và tranh minh họa sinh động, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.
Giải B: Lĩnh Nam chích quái: Khảo luận - Dịch chú - Nguyên bản chữ Hán; Tác giả: Nguyễn Thị Oanh; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Khoa học xã hội - Công ty TNHH Sách và Truyền thông Việt Nam. Công trình tập trung nghiên cứu, khảo cứu kỹ lưỡng các bản Lĩnh Nam chích quái đang được lưu trữ tại Hà Nội, thực hiện so sánh, đối chiếu và phân loại chúng thành các nhóm bản một cách hệ thống và khoa học.
Giải B: Những ô cửa gió lộng (Hồi ức về Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ và gia đình); Tác giả: Lưu Tuấn Anh; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Kim Đồng. Tập hồi ức cảm động do chính con trai nhà thơ Xuân Quỳnh chấp bút, ghi lại những kỷ niệm đẹp và thân thiết về mẹ, về nhà viết kịch Lưu Quang Vũ cùng gia đình với tình yêu thương tinh tế, lẽ sống giản dị.
Giải B: Phác thảo điện ảnh Việt Nam thời đổi mới và hội nhập; Tác giả: Ngô Phương Lan; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Hội Nhà văn - Công ty CP Văn hóa và Truyền thông Liên Việt. Cuốn sách gồm hai phần phê bình chuyên sâu và giới thiệu sự thăng trầm của điện ảnh Việt Nam thời hội nhập, phác thảo rõ nét chặng đường vươn ra các liên hoan phim quốc tế và rút ra bài học kinh nghiệm để xây dựng nền công nghiệp điện ảnh.
Giải B: Quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả - Cơ sở lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay; Tác giả: PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, PGS.TS Lê Hải Bình (đồng chủ biên); NXB - Đơn vị liên kết: NXB Chính trị Quốc gia Sự thật. Tác phẩm làm rõ khái niệm, đặc trưng cơ bản và yếu tố ảnh hưởng đến quản trị quốc gia hiện đại, so sánh thực tiễn ở một số nước trên thế giới và phân tích các xu hướng biến đổi trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để ứng dụng tại Việt Nam.
Giải B: Sống; Tác giả: Hải Anh - Pauline Guitton. Người dịch: Hồng Minh; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Kim Đồng. Tác phẩm là những mẩu chuyện người mẹ kể cho con gái về chuỗi ngày sống trong chiến khu chống Mỹ (1969 - 1975), qua đó tái hiện lịch sử dân tộc ở một góc nhìn giao cảm thế hệ, khắc họa mối quan hệ mẹ con và khát khao tìm về cội nguồn.
Giải B: Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Kho báu trong lòng thành phố; Tác giả: Nhiều tác giả. Hiệu đính: Thảo Cầm Viên Sài Gòn; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Trẻ. Cuốn sách cung cấp những hình ảnh đẹp và thông tin thú vị về hệ động thực vật tại Thảo Cầm Viên, giúp người đọc hiểu cách chăm sóc thú nuôi và nâng cao nhận thức về việc gìn giữ cân bằng sinh thái, bảo vệ môi trường sống.
Giải B: Thế giới đang thay đổi: Trật tự đa cực xuất hiện; Tác giả: TS Nguyễn Văn Hưởng, ThS Nguyễn Thế Tuấn; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Thông tin và Truyền thông. Tập trung vào giai đoạn từ sau Thế chiến II đến nay, tác phẩm xâu chuỗi và phân tích khoa học các sự kiện lớn để người đọc nhận diện bản chất sự thay đổi của nhân loại, từ đó dự báo về sự hình thành tất yếu của một trật tự đa cực.
Giải B: Trên đỉnh giời; Tác giả: Y Ban; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Phụ nữ Việt Nam - Công ty Cổ phần Sách Tao Đàn. Tập truyện ngắn gồm 18 truyện, với nhiều "hương vị" khác nhau. Trong đó, Biệt đội Thiên Lý là truyện được bà ấp ủ sáng tac trong thời gian lâu nhất.
Giải B: Theo dấu chân Người; Tác giả: Trình Quang Phú; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Hội Nhà văn. Tái hiện hành trình 30 năm bôn ba của Bác Hồ từ bến Nhà Rồng, tác giả đã trực tiếp đi đến nhiều quốc gia Bác từng sống để thu thập tư liệu lịch sử, mang đến những góc nhìn mới mẻ về cuộc đời hoạt động cách mạng của Người.
Giải B: Từ điển ngôn ngữ học; Tác giả: Nguyễn Thiện Giáp; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. Được trình bày theo dạng từ điển khái niệm dễ tra cứu, cuốn sách cung cấp cái nhìn tổng quan về mọi phân môn của ngôn ngữ học từ lịch sử, miêu tả, so sánh đến ứng dụng, đúc kết từ hơn một thập kỷ nghiên cứu của tác giả.
Giải B: Tuyển tập những bệnh án lâm sàng đặc sắc; Tác giả: Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Y học. Công trình chắt lọc từ hơn 5 năm chẩn đoán và điều trị thực tế, giới thiệu 58 ca bệnh đa dạng không chỉ dừng lại ở triệu chứng mà còn đi sâu phân tích, biện giải lâm sàng sắc bén để đưa ra chẩn đoán cuối cùng.
Giải B: Viết lại mã sự sống: Jennifer Doudna, chỉnh sửa gen và tương lai loài người; Tác giả: Walter Issacson. Người dịch: Hiền Nguyễn, Lưu Trung Kiên; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Thế giới - Công ty Cổ phần Sách Omega Việt Nam. Tác phẩm kể về hành trình khám phá kéo di truyền CRISPR của nhà khoa học Jennifer Doudna, phơi bày những góc khuất chân thực phía sau phòng thí nghiệm, vai trò của làm việc nhóm và sự cạnh tranh gay gắt về bằng sáng chế.
Giải C: Bà ngoại trên cây táo; Tác giả: Mira Lobe. Minh họa: Susi Weigel. Người dịch: Chu Thu Phương; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Kim Đồng. Một câu chuyện nhi đồng giàu trí tưởng tượng về cậu bé Andi đã tự vẽ nên một người bà phi thường, qua đó gợi mở thế giới nội tâm trong trẻo cùng ước mơ gắn kết gia đình và sự thấu hiểu tình thân.
Giải C: Bảo tồn di tích và di sản văn hóa; Tác giả: Hoàng Đạo Kính; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Văn hóa Dân tộc. Tập hợp các bài viết tiêu biểu của tác giả tiên phong trong trùng tu kiến trúc, khẳng định triết lý giữ gìn nguyên bản di tích và chia sẻ các giải pháp tối ưu qua những trường hợp điển hình như Hoàng thành Thăng Long hay Nhà hát Lớn.
Giải C: Bộ sách: Thưởng thức triết học (12 cuốn); Tác giả: Brigitte Labbé, P.-F. Dupont-Buerier, Michel Puech. Minh họa: Jacques Azam. Nhiều người dịch; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Kim Đồng. Bộ sách tranh thông minh giúp khơi gợi tư duy phản biện cho trẻ em thông qua các tình huống đời thường, giải mã những khái niệm trừu tượng như niềm tin, hạnh phúc bằng văn phong hài hước và gần gũi.
Giải C: Bộ sách: Vang danh nghề cổ (6 cuốn); Tác giả: Tranh: Ruốc Đặng, Bùi Xuân Quỳnh, NGART. Lời: Kim Dung, Phương Bùi, Thành Nguyễn, Liber; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Kim Đồng. Theo chân cô bé An khám phá các làng nghề truyền thống khắp Việt Nam, bộ sách giới thiệu quy trình thủ công dí dỏm, tôn vinh nghệ nhân và khơi dậy lòng tự hào bảo tồn di sản văn hóa trong thế hệ trẻ.
Giải C: Bộ sách: Wonderella (4 cuốn); Tác giả: Sáng tác: Alicia Vũ. Minh họa: Như Quỳnh, Ngọc Mai; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Hà Nội - Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Ngọc Ánh. Lấy bối cảnh khu phố Cái Quái Gì Cũng Có Thể Xảy Ra, bộ sách theo chân cô bé Ella học cách trưởng thành, thấu hiểu cảm xúc qua các tương tác với hàng xóm và bạn bè dựa trên nền tảng tâm lý học hiện đại.
Giải C: Các kiểu quặng hóa vàng miền Bắc Việt Nam; Tác giả: Trần Tuấn Anh, Nevolko P.A., Trần Trọng Hòa, Phạm Thị Dung, Phạm Ngọc Cẩn, Vũ Hoàng Ly, Ngô Thị Hường; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Cuốn chuyên khảo khoa học trình bày hệ thống các kiểu tụ khoáng vàng tại miền Bắc, phân tích nguồn gốc và điều kiện địa chất để cung cấp cơ sở khoa học quan trọng cho việc thăm dò và khai thác khoáng sản.
Giải C: Can thiệp rối loạn phổ tự kỉ - Để khác biệt không là rào cản; Tác giả: TS Nguyễn Nữ Tâm An; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Thế giới - Công ty Cổ phần Sách Thái Hà. Cung cấp cái nhìn tiến bộ coi tự kỷ là sự khác biệt trong phát triển, tác giả giới thiệu các phương pháp can thiệp hành vi và trị liệu bổ trợ thiết thực giúp trẻ hòa nhập tốt hơn với môi trường sống và xã hội.
Giải C: Cuộc chiến vi mạch - Cuộc tranh đoạt công nghệ quyền lực nhất thế giới; Tác giả: Chris Miller. Người dịch: Kim Luyến; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Thế giới - Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, Cuốn biên niên sử phơi bày cuộc đua khốc liệt nhằm kiểm soát ngành công nghiệp vi mạch toàn cầu, minh chứng rằng chất bán dẫn chính là dầu mỏ mới chi phối sức mạnh kinh tế, quân sự và chính trị của thế kỷ 21.
Giải C: Dưới khung trời ngát xanh; Tác giả: Lữ Mai; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Văn học. Là truyện dài đầy chất thơ và hoài niệm, tác phẩm gồm 14 chương khắc họa tuổi thơ hồn nhiên của lũ trẻ xóm Đồi giữa thiên nhiên trong trẻo, đánh thức ký ức tươi đẹp về sự gắn bó cộng đồng và giá trị nhân văn.
Giải C: Địa chiến lược Việt Nam - Tầm nhìn 2030; Tác giả: PGS.TSKH Trần Khánh; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Chính trị Quốc gia Sự thật. Phân tích chuyên sâu vị trí địa chiến lược của nước ta giữa bối cảnh cạnh tranh của các cường quốc, sách cung cấp khung lý luận và đề xuất định hướng chính sách nhằm mở rộng không gian an ninh và phát triển đến năm 2030.
Giải C: Đời ai nấy chết; Tác giả: Hans Fallada. Người dịch: Hoàng Đăng Lãnh; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Hội Nhà văn - Công ty Cổ phần sách Tao Đàn. Dựa trên câu chuyện có thật tại Berlin thời Đức Quốc xã, tiểu thuyết kinh điển này kể về bi kịch của đôi vợ chồng lao động âm thầm rải bưu thiếp phản kháng lại guồng máy khủng bố bạo tàn của chủ nghĩa phát xít.
Giải C: Đường mòn Hồ Chí Minh; Tác giả: Sherry Buchanan. Người dịch: Quế Chi; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Phụ nữ Việt Nam - Công ty TNHH Thương mại Sách Nhân dân. Tái hiện hành trình hình thành tuyến hậu cần huyết mạch trong kháng chiến, tác phẩm đặc biệt tôn vinh ý chí và sức mạnh phi thường của những người phụ nữ trẻ Việt Nam đã dũng cảm vượt bom đạn bảo vệ con đường huyền thoại.
Giải C: Gia đình có bốn chị em gái; Tác giả: Phạm Thị Bích Thủy; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Hội Nhà văn - Công ty Cổ phần sách Tao Đàn. Tiểu thuyết xoay quanh sự rạn nứt của một gia đình vì tham vọng và đố kị, thông qua đó phản chiếu chân thực những góc khuất, thói hư tật xấu vẫn đang len lỏi trong xã hội đương đại.
Giải C: Lịch sử chữ quốc ngữ (1615-1919); Tác giả: Phạm Thị Kiều Ly. Người dịch: Thanh Thư; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Văn học - Công ty Cổ phần Sách Omega Việt Nam. Khởi nguồn từ một luận án tiến sĩ xuất sắc, tác phẩm tái hiện quá trình hình thành chữ Quốc ngữ suốt hơn 300 năm qua việc tra cứu tài liệu gốc tại các văn khố châu Âu, mang đến cái nhìn khoa học và toàn diện.
Giải C: Não chúng ta có gì và làm gì? Một minh họa sáng rõ về cấu trúc, chức năng và những rối loạn của não; Tác giả: Rita Carter - DK. Nhóm dịch giả: Nguyễn Trung Nghĩa, Huỳnh Thanh Tân, Lê Hoàng Ngọc Trâm, Đỗ Văn Đức, Nguyễn Văn Giáp, Phạm Trần Thành Nghiệp, Nguyễn Như Thanh Trâm, Nguyễn Thị Thu Sương, Nhiêu Quang Thiện; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Dân trí - Công ty TNHH Phan Lệ & Friends. Sách giải mã mọi bí ẩn về não bộ người từ cấu trúc giải phẫu, cơ chế trí nhớ, cảm xúc cho đến các rối loạn thần kinh phức tạp như Alzheimer hay trầm cảm một cách cực kỳ khoa học và sáng tỏ.
Giải C: Ngắn dần đều; Tác giả: Hoàng Đăng Khoa; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Đà Nẵng - Công ty TNHH Truyền thông và Giáo dục Lyceum. Tập tiểu luận phê bình văn học đi sâu khám phá nhiều góc nhìn sắc sảo về nghệ thuật sáng tạo, cách thức tiếp nhận văn chương cũng như vai trò và trách nhiệm của người cầm bút trong xã hội hiện đại.
Giải C: Nhà và Người; Tác giả: Lê Thiết Cương; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Hội Nhà văn - Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Liên Việt. Qua hơn 50 bài tản văn sử dụng văn phong tối giản, tác giả dẫn người đọc đi khắp vùng miền đất nước để chiêm nghiệm về không gian kiến trúc, gợi mở sợi dây liên kết sâu sắc giữa ngôi nhà và hình bóng chủ nhân.
Giải C: Ô nhiễm không khí; Tác giả: Phạm Duy Hiển; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ. Trình bày tổng quan cấu trúc khí quyển cùng tiến trình biến đổi khí hậu sau 150 năm công nghiệp hóa, cuốn sách làm rõ các nguồn gây ô nhiễm và phân tích sự lan truyền của các khối khí độc hại vượt qua biên giới.
Giải C: Tinh hoa kinh tế học; Tác giả: Paul Krugman, Robin Wells. Người dịch: Nguyễn Trường Phú, Hồ Quốc Tuấn; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh - Viện Quản lý PACE. Giáo trình đại học kinh điển toàn cầu này mang đến phương pháp tiếp cận cực kỳ gần gũi và sinh động nhằm lý giải hành vi của con người và cách họ tương tác trong thế giới kinh tế.
Giải C: Trần Văn Cẩn - Tác phẩm chọn lọc trong bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Tác giả: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Thế giới. Ấn bản chọn lọc giới thiệu bộ sưu tập tác phẩm kiệt xuất của danh họa Trần Văn Cẩn, giúp bạn đọc có hình dung đầy đủ và trọn vẹn hơn về nhân cách cũng như di sản của cây đại thụ nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại.
Giải C: Văn hóa tính dục ở Việt Nam từ thế kỷ X đến đầu thế kỷ XX; Tác giả: Phạm Văn Hưng; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Thế giới - Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam. Dựa trên tư liệu văn chương và lịch sử, tác giả dựng lại bức tranh đời sống tính dục của người Việt xưa, từ các quy phạm, quan niệm vẻ đẹp khác phái đến những khát vọng thầm kín mã hóa trong thi ca nghệ thuật.
Giải C: Việt Nam 40 năm đổi mới và tầm nhìn 2045; Tác giả: Đại sứ quán Australia - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Lý luận chính trị. Đúc kết từ chuỗi nghiên cứu sâu rộng, cuốn sách tổng kết toàn diện các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội sau 40 năm Đổi mới và đề xuất các khuyến nghị chính sách cốt lõi để hiện thực hóa tầm nhìn 2045.
Giải C: Hồi ức Điện Biên Phủ - Những nhân chứng lên tiếng; Tác giả: Pierre Journoud, Hugues Tertrais. Dịch: Phạm Ngọc Hiệp, Trần Văn Kiên, Ninh Xuân Thao; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Đại học Sư phạm. Cuốn sách ghi lại lời kể của các cựu binh Pháp từng tham chiến tại Điện Biên Phủ, mang đến ký ức về trận đánh, trại giam và sự kinh ngạc trước sức mạnh đối phương, cung cấp tư liệu quý giá từ góc nhìn bên kia chiến tuyến.
Giải Khuyến khích: Bộ sách Thiên nhiên kỳ thú (13 tập); Tác giả: Nhiều tác giả; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Trẻ. Phối hợp cùng Thảo Cầm Viên, bộ sách thiếu nhi đầy màu sắc này kể những câu chuyện nhẹ nhàng về thế giới tự nhiên, lồng ghép khéo léo những bài học nhân văn về lòng can đảm, tình bạn và ước mơ của lứa tuổi nhỏ.
Giải Khuyến khích: Câu chuyện nghệ thuật - Lịch sử nghệ thuật qua các trào lưu lớn và những kiệt tác truyền cảm hứng; Tác giả: DK. Người dịch: Nguyễn Thị Phương Lan. Hiệu đính: Trần Đan Vy; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Thế giới - Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam. Là hành trình thị giác đi dọc lịch sử nghệ thuật phương Tây từ Phục hưng đến hiện đại, sách phân tích 2.500 kiệt tác để giúp người đọc nhận diện trào lưu và hiểu rõ cách nghệ thuật phản ánh bối cảnh thời đại.
Giải Khuyến khích: Hướng tới một nền kiến trúc mới; Tác giả: Le Corbusier. Nhóm dịch: Kiến Nam; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Xây dựng. Tác phẩm kinh điển này đặt nền móng cho kiến trúc hiện đại thế kỷ XX khi định nghĩa kiến trúc như một nghệ thuật đỉnh cao vượt ngoài nhu cầu sử dụng đơn thuần, trở thành tài liệu soi đường cho hành nghề đương đại.
Giải Khuyến khích: Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông; Tác giả: Lê Quốc Vinh; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Dân Trí - Công ty Cổ phần RIO Book Việt Nam. Cuốn sách chỉ ra thực tế rằng khủng hoảng thường bắt rễ sâu xa từ các lỗi vận hành nội bộ, thông qua đó phân tích các tình huống thực tiễn và đề xuất cách xử lý sự cố truyền thông một cách nhân văn, vững vàng nhất.
Giải Khuyến khích: Phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, đảng viên ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: TS Nguyễn Xuân Trường; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Chính trị Quốc gia Sự thật. Công trình hệ thống hóa nhận thức về phòng chống tiêu cực trong bộ máy, vạch trần hậu quả và thách thức thực tiễn để đề ra định hướng cấp thiết nhằm củng cố niềm tin, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch.
Giải Sách được bạn đọc yêu thích: Mưa đỏ. Tác giả: Chu Lai; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Quân đội Nhân dân. Tiểu thuyết tái hiện không khí khốc liệt của chiến tranh, khắc họa số phận và lý tưởng của những người lính trẻ trong cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc.
Giải Sách được bạn đọc yêu thích: Thư cho em; Tác giả: Hoàng Nam Tiến; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Hội Nhà văn - Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam. Cuốn sách tập hợp những bức thư và câu chuyện về tình yêu giữa tướng Hoàng Đan và vợ, tái hiện một chuyện tình sâu sắc giữa những năm tháng chiến tranh.
Giải Sách được bạn đọc yêu thích: Tư duy mở. Tác giả: Nguyễn Anh Dũng; NXB - Đơn vị liên kết: NXB Dân trí - Công ty Cổ phần Sbooks. Tác phẩm bàn về cách mở rộng tư duy, khuyến khích độc giả thay đổi góc nhìn để thích nghi với những biến chuyển của cuộc sống hiện đại.
