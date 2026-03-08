Công trình về lịch sử Việt Nam đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia

17 năm, đội ngũ thực hiện đi hàng trăm bảo tàng ở 60 quốc gia sưu tầm tư liệu để dựng nên bộ sử Việt Nam bằng hình ảnh sống động. Sách là một trong 50 công trình được vinh danh tại Giải thưởng sách Quốc gia lần thứ VIII.

Tối 8/3, người làm sách trên cả nước cùng hội ngộ tại thủ đô Hà Nội, đón chờ đêm vinh danh tri thức. Đó là đêm trao Giải thưởng Sách Quốc gia - giải thưởng danh giá nhất trong lĩnh vực xuất bản.

50 tác phẩm được trao giải gồm 2 giải A, 17 giải B, 24 giải C, 4 giải Khuyến khích và 5 giải Sách được bạn đọc yêu thích. Trong đó, Giải A được trao cho 2 tác phẩm Lịch sử Việt Nam bằng hình và Lịch sử Văn minh thế giới.

Giải thưởng tôn vinh tri thức và lao động trí tuệ nghiêm túc

Vào 20h, Lễ trao giải diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam và các đơn vị xuất bản, phát hành. Lễ trao giải thưởng vinh dự nhận được lẵng hoa chúc mừng của Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Đánh giá cao vai trò và tầm quan trọng của Giải thưởng Sách Quốc gia, ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu: "Giải thưởng Sách quốc gia ngày càng khẳng định vị thế là giải thưởng cao quý của Nhà nước trong lĩnh vực xuất bản; có ý nghĩa thiết thực trong việc tôn vinh các tác phẩm có giá trị về tư tưởng, học thuật, văn hóa, khoa học và nghệ thuật; động viên, khích lệ đội ngũ tác giả, dịch giả, nhà nghiên cứu, nhà xuất bản và những người làm sách tiếp tục lao động sáng tạo, cống hiến vì sự phát triển của đất nước".

Ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh qua các lần tổ chức, Giải thưởng đã trở thành một dấu ấn có ý nghĩa trong đời sống văn hóa tinh thần của xã hội. Những tác phẩm được vinh danh không chỉ là thành quả của lao động trí tuệ nghiêm túc, bền bỉ và trách nhiệm, mà còn phản ánh sức sống của nền học thuật, của đời sống văn hóa, của khát vọng cống hiến và tinh thần phụng sự Tổ quốc.

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại Lễ trao giải. Ảnh: Việt Linh.

Trước đêm trao giải hôm nay, gần một trăm chuyên gia, nhà quản lý đã dành nhiều thời gian, tâm huyết cho các tác phẩm. Hơn 70 chuyên gia cho Vòng Sơ khảo, hơn 20 chuyên gia cho Vòng Chung khảo, kết hợp hội đồng phản biện độc lập, kết hợp công nghệ phân tích dữ liệu truyền thông để tham khảo dư luận xã hội. Các nhà khoa học đã tham gia Giải thưởng với sự nhiệt huyết, với lòng yêu sách và mong muốn tri thức có vị trí xứng đáng.

50 cuốn sách được vinh danh đêm 8/3 hôm nay là kết tinh của nhiều trí tuệ, tâm sức, nhằm giúp Giải thưởng Sách Quốc gia luôn giữ vững uy tín, sự danh giá trong lĩnh vực xuất bản. Giải thưởng ngày càng được cộng đồng tín nhiệm, thể hiện qua số lượng sách được các đơn vị đề cử ngày càng tăng qua mỗi năm.

Giải thưởng Sách quốc gia ngày càng khẳng định vị thế là giải thưởng cao quý của Nhà nước trong lĩnh vực xuất bản; có ý nghĩa thiết thực trong việc tôn vinh các tác phẩm có giá trị về tư tưởng, học thuật, văn hóa, khoa học và nghệ thuật. Ông Trịnh Văn Quyết

Chia sẻ với Tri thức - Znews, ông Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam - khẳng định mục tiêu lớn nhất mà Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII hướng đến là tôn vinh giá trị tri thức và lao động sáng tạo nghiêm túc.

“Giải thưởng nhằm phát hiện, ghi nhận và tôn vinh những tác phẩm có giá trị cao về nội dung tư tưởng, chất lượng học thuật và tính thẩm mỹ. Trong bối cảnh bùng nổ thông tin hiện nay, việc xác lập những chuẩn mực chất lượng cho sách - đặc biệt là sách lý luận, khoa học, chính trị, văn hóa - có ý nghĩa rất quan trọng. Nó góp phần định hướng thị trường xuất bản phát triển lành mạnh, chuyên nghiệp và bền vững”, ông Phạm Minh Tuấn nói.

Để Giải thưởng Sách Quốc gia luôn giữ vững tinh thần này, ban tổ chức Giải thưởng mỗi năm luôn cố gắng nâng tầm toàn diện chất lượng giải thưởng, trong đó trọng tâm là hoàn thiện hệ thống tiêu chí theo hướng khoa học, minh bạch, định lượng rõ ràng hơn, bảo đảm tính khách quan và sức thuyết phục trong đánh giá, tiệm cận các chuẩn mực và thông lệ quốc tế trong thẩm định, trao giải.

Ngày hội của giới làm sách cả nước

Bên cạnh tôn vinh tri thức, lễ trao giải còn là dịp ngày giới làm sách cả nước tề tựu. Từ TP.HCM, ông Giản Tư Trung - Viện trưởng Viện Giáo dục IRED, đơn vị liên kết phát hành bộ sách Lịch sử Văn minh thế giới - chia sẻ niềm hân hoan.

“Khi cuốn sách được trao Giải thưởng Sách Quốc gia, đây không chỉ là niềm vui của người viết sách và người làm sách, mà còn là một sự ghi nhận những giá trị, những tinh thần, tư tưởng mà cuốn sách mang lại cho xã hội.

Đối với một người làm văn hóa và giáo dục, khi những điều mình theo đuổi không chỉ được công chúng và giới thức giả đón nhận, mà còn được Nhà nước ghi nhận, thì đó vừa là một niềm vui, vừa là một sự khích lệ rất lớn để tiếp tục con đường mình đã chọn”, ông Giản Tư Trung cho biết.

Ông Giản Tư Trung - Viện trưởng Viện Giáo dục IRED, đơn vị liên kết phát hành bộ sách Lịch sử Văn minh thế giới - nhận giải A cho bộ sách. Ảnh: Việt Linh.

Niềm xúc động khi công sức, tâm huyết dành cho tác phẩm được ghi nhận cũng là cảm xúc của nhiều người làm sách. Nhiều cuốn sách tốn hàng chục năm để các tác giả và tập thể cộng sự nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, phân tích dữ liệu. Để cuốn sách ra đời, đó là nỗ lực của cả một tập thể.

Bà Nguyễn Thủy Hằng Giang - Phó giám đốc Đông A, đơn vị liên kết phát hành Lịch sử Việt Nam bằng hình - chia sẻ niềm xúc động vì cuốn sách được cả Hội đồng giám khảo và bạn đọc đón nhận.

"Đông A rất tự hào vì được cuốn sách Lịch sử Việt Nam bằng hình được Giải A. Đây là cuốn sách Đông A đã kiên định làm trong 17 năm, đi tới 60 quốc gia để thực hiện. Đây là một chặng đường không đơn giản, nhưng chúng tôi vẫn làm với mong muốn đơn giản là thực sự đưa các giá trị tốt đẹp tới đông đảo bạn đọc. Giải thưởng là nguồn động lực cho chúng tôi tiếp tục thực hiện những cuốn sách giá trị, tận hiến với bạn đọc", Phó giám đốc Đông A cho biết.

Cuốn sách "Lịch sử Việt Nam bằng hình" của Đông A đạt Giải A tại Giải Sách Quốc gia lần VIII. Ảnh: Việt Linh.

Với các tác giả, dịch giả, Giải thưởng Sách Quốc gia là sự tưởng thưởng trang trọng ở tầm quốc gia với những nỗ lực không ngừng nghỉ, những lao động trí óc vất vả họ dành cho cuốn sách. Với tập thể người làm sách ở nhà xuất bản, nhà phát hành, Giải thưởng khuyến khích họ vững bước trên hành trình với sách, thúc đẩy họ ngày càng phải nâng tiêu chuẩn ấn phẩm, kỹ năng nghề nghiệp.

Còn nhiều nỗ lực và những cống hiến thầm lặng chưa được xướng tên. Ông Phạm Sỹ Thành - tác giả cuốn Chiến trường bán dẫn: Cạnh tranh chiến lược và tự chủ đổi mới sáng tạo của Trung Quốc thế kỷ 21, Giải B - muốn dành tặng giải thưởng cho các nhà khoa học, bạn bè làm trong lĩnh vực bán dẫn - những sự giúp đỡ thầm lặng.

“Tôi thực sự muốn dành tặng giải thưởng này cho những nhà khoa học, các bạn bè làm trong ngành bán dẫn - những người đã dành thời gian cho chúng tôi. Họ đã chỉ dẫn rất nhiều và góp ý đầy chân thành cho nội dung cuốn sách. Từ số 0 về hiểu biết chúng tôi đã có nhiều nhận thức hơn đối với lĩnh vực này”, ông Thành chia sẻ với Tri thức - Znews.

Những cuốn sách để lại dấu ấn tại mùa giải thứ VIII

5 cuốn sách nhận giải Sách được bạn đọc yêu thích đã truyền cảm hứng cho nhiều độc giả Việt. Tình yêu thời chiến trong Thư cho em đã tiếp thêm sức mạnh cho nhiều tình yêu thời bình. Mưa đỏ khiến độc giả xúc động trước những hy sinh của cha ông để bảo vệ Tổ quốc. Gánh gánh… gồng gồng… dẫn người đọc vào cuộc đời của đạo diễn Xuân Phượng qua từng giai đoạn của lịch sử. Khéo khôn với tiền, tránh những ưu phiền là “cẩm nang” hình thức truyện tranh hữu ích cho mọi gia đình Việt.

Sách "Lịch sử Việt Nam bằng hình". Ảnh: Đ.A.

5 Giải Khuyến khích thể hiện tính thời sự của các cuốn sách, động tới những chủ đề được xã hội quan tâm. 23 Giải C thể hiện sự đa dạng và chiều sâu của sách trên nhiều lĩnh vực nghiên cứu.

17 Giải B quy tụ nhiều tác phẩm đồ sộ, có giá trị nghiên cứu cao. Một số cuốn nổi bật gồm Theo dấu chân Người; Trên đỉnh giời; Tuyển tập những bệnh án lâm sàng đặc sắc; Phác thảo điện ảnh Việt Nam thời đổi mới và hội nhập; Sống; Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Kho báu trong lòng thành phố,…

2 Giải A khẳng định những đóng góp của cuốn sách cho cả giới nghiên cứu hàn lâm và độc giả thường thức. Cuốn sách vừa có hàm lượng tri thức lớn, vừa có sức lan tỏa với công chúng, có giá trị lâu dài. 2 Giải A gồm Lịch sử Việt Nam bằng hình và Lịch sử Văn minh thế giới.

Trong đó, cuốn Lịch sử Việt Nam bằng hình được đội ngũ làm sách “thai nghén” trong 17 năm, gồm gần 2.000 tư liệu tranh, ảnh hiện vật và bản đồ phong phú, đa dạng được sưu tầm từ các bảo tàng trong nước, ngoài nước và các bộ sưu tập tư nhân. Cuốn Lịch sử Văn minh thế giới là công trình đồ sộ gồm 45 tập. Bản gốc của cuốn sách được viết trong 40 năm, được xem là “biên niên sử” đồ sộ về các nền văn minh trải dài trong suốt 2.500 năm lịch sử của nhân loại.

Lễ trao giải Giải thưởng Sách Quốc gia lần VIII khép lại trong niềm vui của người làm sách. Giải thưởng là dấu mốc đặc biệt để tác giả, đơn vị làm sách nhìn lại những nỗ lực của mình, là dịp để độc giả biết tới cuốn sách, là dịp để tình yêu với sách được hồi đáp, và để tình yêu đó thêm mạnh mẽ hơn trên con đường dài rộng tìm kiếm tri thức.

Những tác phẩm đạt Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII: Giải A (02 giải): - Lịch sử Việt Nam bằng hình - Bộ sách: Lịch sử Văn minh thế giới (11 phần, 45 cuốn) Giải B (17 giải): - Từ điển ngôn ngữ học - Quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả - Cơ sở lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay - Thế giới đang thay đổi: Trật tự đa cực xuất hiện - Lĩnh Nam chích quái (Khảo luận - Dịch chú - Nguyên bản chữ Hán) - Chiến trường bán dẫn: Cạnh tranh chiến lược và tự chủ đổi mới sáng tạo của Trung Quốc thế kỷ 21 - Tuyển tập những bệnh án lâm sàng đặc sắc - Viết lại mã sự sống: Jennifer Doudna, chỉnh sửa gen và tương lai loài người - Gánh gánh…gồng gồng... - Trên đỉnh giời - Theo dấu chân Người - Phác thảo điện ảnh Việt Nam thời đổi mới và hội nhập - Kể chuyện Điện Biên Phủ - Sống - Đại náo nhà ông ngoại - Khéo khôn với tiền tránh những ưu phiền - Những ô cửa gió lộng - Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Kho báu trong lòng thành phố Giải C (23 giải): - Địa chiến lược Việt Nam tầm nhìn 2030: Những vấn đề lý luận, thực tiễn và thích ứng chính sách - Tinh hoa kinh tế học - Việt Nam: 40 năm đổi mới và tầm nhìn 2045 - Hồi ức Điện Biên Phủ - Những nhân chứng lên tiếng - Lịch sử chữ quốc ngữ (1615-1919) - Đường mòn Hồ Chí Minh - Ô nhiễm không khí - Các kiểu quặng hóa vàng miền Bắc Việt Nam - Cuộc chiến vi mạch (Cuộc tranh đoạt công nghệ quyền lực nhất thế giới) - Can thiệp rối loạn phổ tự kỉ - để khác biệt không là rào cản - Não chúng ta có gì và làm gì? - Đời ai nấy chết - Trần Văn Cẩn - Tác phẩm chọn lọc trong bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - Bảo tồn di tích và di sản văn hóa - Văn hóa tính dục ở Việt Nam từ thế kỷ X đến đầu thế kỷ XX - Ngắn dần đều - Gia đình có bốn chị em gái - Nhà và Người - Dưới khung trời ngát xanh - Thưởng thức triết học (Bộ sách 12 cuốn) - Vang danh nghề cổ (Bộ sách 6 cuốn) - Bộ sách Wonderella (4 cuốn) - Bà ngoại trên cây táo Giải Khuyến khích (5 giải): - Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông - Phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, đảng viên ở Việt Nam hiện nay - Câu chuyện nghệ thuật - Lịch sử nghệ thuật qua các trào lưu lớn và những kiệt tác truyền cảm hứng - Hướng tới một nền kiến trúc mới - Thiên nhiên kỳ thú (Bộ sách 13 tập) Giải Sách được bạn đọc yêu thích (05 giải): - Mưa đỏ - Thư cho em (Chuyện tình tướng Hoàng Đan và vợ qua lời kể con trai) - Tư duy mở - Gánh gánh… gồng gồng... - Khéo khôn với tiền tránh những ưu phiền