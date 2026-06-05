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Thăm nơi Bác ở trước khi tìm đường cứu nước

  • Thứ sáu, 5/6/2026 17:36 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911) ngày 5/6, nhiều đơn vị và người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đến căn nhà số 5 Châu Văn Liêm, phường Chợ Lớn.

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Những ngày tháng 6, khi cả nước hướng về kỷ niệm 115 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2026), căn nhà số 5 Châu Văn Liêm Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh đón nhiều đoàn khách đến tham quan, dâng hương, tìm hiểu về quãng thời gian Người sống và hoạt động tại Sài Gòn trước khi lên đường thực hiện khát vọng cứu nước, giải phóng dân tộc.
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Nhiều đơn vị và người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh tìm về căn nhà nhỏ tại số 5 Châu Văn Liêm, Phường Chợ Lớn để ôn lại khoảng thời gian người thanh niên Nguyễn Tất Thành tích cực tham gia nhiều hoạt động tại nơi đây trước khi bắt đầu hành trình cứu nước từ sông Sài Gòn.
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Những ngày này, đông đảo các đơn vị, người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh tìm về căn nhà nhỏ tại số 5 Châu Văn Liêm, phường Chợ Lớn để dâng hương, tưởng niệm Bác Hồ.
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Các đoàn ôn lại những năm tháng người thanh niên Nguyễn Tất Thành từng sống, hoạt động cách mạng sôi nổi tại nơi đây trước khi bước lên con tàu tại Bến Nhà Rồng, khởi đầu hành trình tìm đường cứu nước.
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Các đoàn nghe giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những năm tháng người thanh niên Nguyễn Tất Thành hoạt động tại căn nhà số 5 Châu Văn Liêm trước khi ra đi tìm đường cứu nước.
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Căn nhà số 5 Châu Văn Liêm được các bạn sinh viên các trường trên địa bàn thành phố tham quan.
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Không gian rộng chưa đến 40m2 nhưng vào các dịp lễ quan trọng, rất nhiều người tìm đến di tích này để dâng hương, báo công lên Bác.
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Trên các bức tường bao chung quanh là rất nhiều tư liệu về Người trong quá trình hoạt động cách mạng cùng thông tin về gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh.
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Được xem là điểm khởi đầu cho hành trình cách mạng lịch sử tại miền nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt bao năm nay, căn nhà nhỏ số 5 Châu Văn Liêm luôn mở cửa phục vụ người dân, nhất là thế hệ trẻ đến tham quan.
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Không gian bên trong được bố trí trưng bày các hình ảnh, tư liệu và hiện vật gắn với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay từ sáng sớm, nhiều đoàn khách, sinh viên và người dân đã tìm đến di tích để tham quan, dâng hương và bày tỏ lòng thành kính đối với Người.
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Theo Trung tá Đặng Lê Quốc Việt, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Phú Thọ Hòa, hoạt động dâng hương tại các địa chỉ đỏ được đơn vị duy trì hằng năm dành cho chiến sĩ mới. Đây là dịp để giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
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Tầng lầu của di tích là nơi trưng bày nhiều tư liệu, hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
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Những trải nghiệm trong quá trình lao động và tiếp xúc với đời sống của công nhân, người dân lao động cùng hoạt động tàu thuyền tại cảng Sài Gòn đã giúp thanh niên Nguyễn Tất Thành tích lũy thêm hiểu biết về thực tiễn xã hội. Đây là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuẩn bị trực tiếp cả về vật chất, tinh thần và định hướng cho hành trình ra đi tìm đường cứu nước sau này.
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Đây là dịp để thế hệ trẻ giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
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Không gian này cũng giới thiệu các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những hoạt động học tập, làm theo tấm gương của Người.
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Sau hơn một thế kỷ, căn nhà số 5 Châu Văn Liêm vẫn được bảo tồn như một “địa chỉ đỏ” giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh, ghi dấu quãng thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh chuẩn bị cho quyết định lịch sử ra đi tìm đường cứu nước, mở ra hành trình tìm kiếm con đường giải phóng dân tộc.

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https://nhandan.vn/anh-tham-noi-bac-o-truoc-khi-tim-duong-cuu-nuoc-post967242.html

Thế Anh/Nhân Dân

Tìm đường cứu nước TP.HCM Bác Hồ Nhà lưu niệm Di tích Châu Văn Liêm

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