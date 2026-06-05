Thăm nơi Bác ở trước khi tìm đường cứu nước

Những ngày tháng 6, khi cả nước hướng về kỷ niệm 115 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2026), căn nhà số 5 Châu Văn Liêm Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh đón nhiều đoàn khách đến tham quan, dâng hương, tìm hiểu về quãng thời gian Người sống và hoạt động tại Sài Gòn trước khi lên đường thực hiện khát vọng cứu nước, giải phóng dân tộc.