Loạt sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh liên tục vượt mốc 10.000 bản

Bộ sách "Di sản Hồ Chí Minh" của nhà xuất bản Trẻ có hơn 70 đầu sách giấy, sách nói, ebook và bản đồ, trong đó nhiều tựa đã phát hành hơn 10.000 bản.

Bộ sách "Di sản Hồ Chí Minh" của nhà xuất bản (NXB) Trẻ được thực hiện từ năm 1999. Sau hơn 25 năm, bộ sách đã có hơn 70 đầu sách giấy, sách nói, sách điện tử và bản đồ của nhiều tác giả viết về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Bác.

Theo NXB Trẻ, đặc trưng của bộ sách là tính ứng dụng cao. Nhiều cuốn có dung lượng vừa phải, hình thức mỏng nhẹ, nội dung đi sâu vào từng khía cạnh tư tưởng Hồ Chí Minh và hướng đến các nhóm độc giả cụ thể. Vì vậy, bộ sách được các cơ quan, thư viện, trường học lựa chọn để trang bị cho Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và được nhiều bạn đọc cá nhân tìm mua để tham khảo, học tập và làm theo lời Bác.

Sự đón nhận của độc giả được thể hiện qua số lần tái bản, tính đến ngày 19/5. Gần 90% sách trong bộ từng được in lại, trong đó hơn 10 tựa vượt mốc 10.000 bản. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có hơn 24 lần in, tương đương hơn 20.000 bản phát hành. Con đường vạn dặm của Hồ Chí Minh (tác giả: Mai Văn Bộ) in 16 lần, phát hành hơn 15.000 bản. Diễn ca Lịch sử nước ta in 18 lần, gồm cả bản khổ lớn và khổ nhỏ, với hơn 20.000 bản phát hành. Sửa đổi lối làm việc cũng đạt 16 lần in, hơn 15.000 bản.

Một số tựa khác có số lần tái bản cao gồm Hỏi & đáp về cuộc đời & sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hành trình theo chân Bác, Bác Hồ kể chuyện Tây Du Ký, Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, Đời sống mới và Di chúc của Bác Hồ - Một giáo trình tiếng Việt độc đáo.

Bên cạnh các ấn phẩm truyền thống, NXB Trẻ phát triển nhiều phiên bản sáng tạo như boxset “Bảo vật quốc gia” khổ bỏ túi, gồm Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đường Cách Mệnh, Nhật ký trong tù, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước. Đơn vị cũng có boxset Hồ Chí Minh tác phẩm và sách ảnh bìa cứng khổ lớn Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ bằng tiếng Việt, tiếng Anh.

Theo NXB Trẻ, việc đa dạng hóa hình thức xuất bản giúp bộ sách tiếp cận nhiều nhóm bạn đọc hơn, từ học sinh, sinh viên đến người nghiên cứu và công chúng quan tâm đến di sản Hồ Chí Minh.