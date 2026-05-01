Lan tỏa văn hóa đọc từ không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong trường học

Chương trình “Mở Sách - Mở Tương Lai” đưa hoạt động đọc sách vào Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, tạo môi trường tiếp cận tri thức trực quan cho học sinh tiểu học.

Chương trình “Mở Sách - Mở Tương Lai” tiếp tục hành trình tại Trường Tiểu học Tân Đông Hiệp, thu hút hơn 300 học sinh tham gia các hoạt động đọc sách và tương tác vào sáng 25/4. Điểm nhấn của chương trình là tổ chức trong Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của nhà trường, nơi kết hợp giữa sách, hình ảnh và tư liệu về Hồ Chí Minh.

Trong buổi giao lưu, Đại sứ văn hóa đọc TP.HCM, nhà văn - nhà báo Phương Huyền cho rằng việc đọc sách tại không gian này giúp học sinh tiếp cận kiến thức gắn với giá trị sống cụ thể.

“Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tạo cho tôi cảm giác rất đặc biệt khi lan tỏa văn hóa đọc đến các em nhỏ. Ở đây, việc đọc sách không tách rời khỏi câu chuyện về Hồ Chí Minh, nên mỗi cuốn sách đều gắn với một giá trị sống cụ thể. Khi các em vừa đọc, vừa nhìn hình ảnh, tư liệu và tham gia hoạt động tương tác, việc tiếp nhận sẽ trở nên tự nhiên hơn”, cô chia sẻ.

Chương trình cũng tổ chức nhiều hoạt động theo nhóm như đọc sách, vẽ tranh, tô màu, trong đó khu vực đọc sách thu hút sự tham gia đông đảo. Khoảng 500 đầu sách được luân chuyển giữa các nhóm, tạo không khí sôi nổi.

Sau thời gian đọc, học sinh ghi lại cảm nhận và chia sẻ nội dung sách trước lớp. Nhiều em bày tỏ ấn tượng với các sách khoa học, kỹ năng và học tập, đồng thời hình thành định hướng nghề nghiệp từ việc đọc.

Nhà giáo ưu tú Doãn Thị Thúy Vân, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Đây không chỉ đơn thuần là một hoạt động ngoại khóa, chương trình còn góp phần nuôi dưỡng thói quen đọc, khơi gợi trí tưởng tượng và giúp các em hình thành những ước mơ đẹp. Nhà trường rất trân trọng những giá trị mà chương trình mang lại và mong rằng sẽ có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa như thế này, để đồng hành cùng các em trong hành trình phát triển”.

Chương trình do Quỹ Giáo dục Thiện Tâm phối hợp các trường tiểu học, Hội đồng đội TP.HCM tổ chức. Sau điểm dừng tại Tân Đông Hiệp, hành trình dự kiến tiếp tục đến Trường Tiểu học Lương Thế Vinh vào ngày 16/5, mở rộng mô hình phát triển văn hóa đọc trong môi trường học đường.