Món quà ấm áp cho độc giả nhỏ

Nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 – năm 2026, Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt Tủ sách Giải thưởng Văn học Kim Đồng, gồm 11 tác phẩm đoạt giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất (2023-2025).

Giải thưởng Văn học Kim Đồng được thành lập năm 2023. Trong cuộc vận động sáng tác lần thứ nhất 2023-2025, giải thưởng đã nhận được sự tham gia đông đảo của đội ngũ sáng tác chuyên và không chuyên trên cả nước cùng các cây bút sống tại nước ngoài.

Một số tác phẩm trong Tủ sách Giải thưởng Văn học Kim Đồng. Ảnh: NXB Kim Đồng

Các cuốn sách trong Tủ sách Giải thưởng Văn học Kim Đồng có thể kể đến như: Nên làm gì khi trời nổi gió (Giai Du), Chuyện ở làng Mênh Mông (Nguyễn Thị Như Hiền), Người đàn ông có chiếc xe tải màu hồng (Giáp Thị Thuỳ Dương), Xa ngoài kia cánh đồng (Cao Nguyệt Nguyên), Thế giới đảo ngược (Nguyễn Quỳnh Mai); Rừng cây tùng (Phạm Thu Hà), Bà phù thủy đi mua ve chai (Phát Dương), Con sư tử trong lâu đài quỷ dữ (Quyên Gavoye), Cuốn cổ thư của một mẫu thần(Nguyễn Hoàng Diệu Thủy), Ngày nay có một ông trời (Lạc An)…

Các cuốn sách mang đến những câu chuyện ấm áp tình người, thấm đẫm lòng trắc ẩn; những trang viết chữa lành về gia đình, tình thân và sự trưởng thành; những câu chuyện đồng thoại giàu tưởng tượng, hài hước và nhân văn; những câu chuyện mang hơi thở hiện đại.

Cuốn sách đặc sắc của tác giả Nguyễn Hoàng Diệu Thủy. Ảnh: NXB Kim Đồng

Mỗi cuốn sách trong Tủ sách Giải thưởng Văn học Kim Đồng đều được Nhà Xuất bản Kim Đồng đầu tư về mỹ thuật với tranh minh họa màu, bìa cứng, bìa áo trang trọng.

Nhân dịp ra mắt Tủ sách Giải thưởng Văn học Kim Đồng, Nhà Xuất bản Kim Đồng và Câu lạc bộ Đọc sách cùng con phối hợp tổ chức chương trình đọc sách “Xa ngoài kia cánh đồng” với tác giả Cao Nguyệt Nguyên, vào 15h30 ngày 24-4, tại Sân khấu trung tâm Phố sách Hà Nội (phố 19 tháng 12, phường Cửa Nam, Hà Nội).

Xa ngoài kia cánh đồng là câu chuyện đồng thoại nhân hậu, ca ngợi tình thương yêu, sự gắn bó trong cộng đồng và sự hy sinh cao cả…

Chương trình đọc sách “Xa ngoài kia cánh đồng” với tác giả Cao Nguyệt Nguyên sẽ diễn ra tại Phố Sách Hà Nội. Ảnh: NXB Kim Đồng

Tiếp nối thành công của Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ Nhất, Nhà Xuất bản Kim Đồng tiếp tục phát động cuộc vận động sáng tác Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ hai (2025–2027), với đối tượng độc giả được mở rộng, gồm: Nhi đồng, thiếu niên và thanh niên.

Có 2 hệ thống giải thưởng gồm Giải thưởng Văn học Kim Đồng dành cho các tác phẩm xuất sắc viết cho thiếu nhi và Giải thưởng Văn học Kim Đồng dành cho các tác phẩm xuất sắc viết cho người trẻ. Theo Ban tổ chức, đến thời điểm hiện tại mỗi hạng mục đều đã nhận được gần 100 tác phẩm tham dự.

Với việc tổ chức Giải thưởng Văn học Kim Đồng cho thấy, Nhà Xuất bản Kim Đồng tiếp tục khẳng định định hướng đầu tư cho sáng tác dành cho thanh thiếu nhi và đây cũng là cam kết bền bỉ với mục tiêu góp phần phát triển đội ngũ sáng tác trong nước, góp phần vào dòng chảy phát triển của nền văn học Việt Nam.