Hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo động lực mới phát triển xuất bản

Sáng 4/6, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đã làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đặng Xuân Phương chủ trì cuộc làm việc. Dự cuộc làm việc có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đặng Xuân Phương chủ trì cuộc làm việc.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, việc sửa đổi, bổ sung Luật nhằm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển xuất bản, văn hóa, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế tư nhân.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm cho biết, dự án Luật được xây dựng nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng, chuyển từ tư duy quản lý xuất bản sang tư duy phát triển xuất bản.

Đồng thời khắc phục các hạn chế, bất cập, tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo động lực mới cho phát triển hoạt động xuất bản, in và phát hành, nhất là trên môi trường số. Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ và tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực.

Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Nguyên cho biết, trên cơ sở rà soát các chủ trương, chính sách, pháp luật, kết hợp quá trình tổng kết các yêu cầu từ thực tiễn hoạt động xuất bản; đối chiếu với các quy định hiện hành của Luật Xuất bản 2012 và các văn bản hướng dẫn đã bộc lộ một số bất cập chính.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Cụ thể, quy định về nội dung quản lý nhà nước và chính sách đối với hoạt động xuất bản chưa theo kịp yêu cầu phát triển mới; một số quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển hoạt động xuất bản chưa đồng bộ với pháp luật về đầu tư, đất đai, đấu thầu, thuế; chưa thể chế hóa đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng về phát triển văn hóa, công nghiệp văn hóa, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân.

Bên cạnh đó là bất cập về quy định mô hình tổ chức; chuyển đổi số, xuất bản điện tử và quản lý hoạt động xuất bản trên môi trường điện tử; cơ chế phòng, chống in lậu, phát hành lậu, xâm phạm quyền tác giả và bản quyền số…

Trên cơ sở kết quả rà soát, Bộ kiến nghị giữ nguyên 22 điều; bãi bỏ 3 điều; sửa đổi, bổ sung 27 điều, không bao gồm điều khoản thi hành của Luật Xuất bản.

Phát biểu tại cuộc làm việc, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, nghị quyết và chỉ đạo mới của Đảng nhằm tạo động lực phát triển ngành xuất bản trong bối cảnh chuyển đổi số.

Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Nguyên phát biểu tại cuộc họp.

ĐBQH chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội Phạm Nam Tiến đề nghị nghiên cứu thể chế hóa sâu sắc hơn tinh thần Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 17/3/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới, đồng thời bổ sung các quy định bảo vệ bản quyền trên môi trường số gắn với phát triển của trí tuệ nhân tạo.

ĐBQH chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đỗ Chí Nghĩa cho rằng, dự thảo Luật cần bám sát thực tiễn phát triển của ngành xuất bản và kinh tế nội dung; tháo gỡ các điểm nghẽn liên quan đến sách lậu, sở hữu trí tuệ, quy định về hoạt động liên kết xuất bản và thúc đẩy vai trò của hệ thống phát hành.

Trong bối cảnh hiện nay, xuất bản cần được nhìn nhận như một hệ sinh thái hoàn chỉnh, nơi nhiều chủ thể cùng tham gia tạo nên nguồn lực để ngành bứt phá. Bên cạnh đó, có cơ chế phát triển xuất bản phẩm của người Việt, dành cho người Việt, từng bước hình thành và củng cố chủ quyền quốc gia trong lĩnh vực xuất bản...

Toàn cảnh cuộc làm việc.

Nhấn mạnh xuất bản không chỉ là lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, mà còn là ngành công nghiệp văn hóa, góp phần xây dựng, tích lũy và bồi đắp nền tảng tri thức quốc gia, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đặng Xuân Phương đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện dự thảo Luật bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và thể chế hóa các Nghị quyết và Chỉ thị của Đảng thành các cơ chế, chính sách khả thi.

Bên cạnh đó, xem xét xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, thậm chí có cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, nhằm tạo điều kiện cho lĩnh vực xuất bản phát triển phù hợp với yêu cầu của thời đại số…