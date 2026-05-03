Lan tỏa văn hóa Hồ Chí Minh

Năm 2024, bà Phạm Phương Thảo, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM có bài viết về các không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên Bác. Bà cho rằng các không gian này cho thấy sức lan tỏa của văn hóa Hồ Chí Minh, là cơ sở để thành phố tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Những tác phẩm về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh được nhiều bạn đọc đón nhận. Ảnh: Phương Lâm.

Nhiều hoạt động có ý nghĩa diễn ra trên khắp địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024), thể hiện lòng thành kính, biết ơn và sự tiếp bước đi lên theo lý tưởng cao đẹp của Người.

Dịp này, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy, việc học và làm theo lời Bác đã thành nét đẹp văn hóa lan tỏa trong cộng đồng dân cư, các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Ba năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố, đã tổ chức các chuyên đề hàng năm, đưa các nội dung vào sinh hoạt hàng tháng, gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xác định chương trình hành động, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc nổi cộm, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh, chăm lo an sinh xã hội và xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Tính đến cuối năm 2023, toàn Thành phố có hơn 3.000 thiết chế không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Trong đó, các thiết chế được xây dựng ở các cơ quan, đơn vị là 1.063, ở trường học là 1.101, ở các cơ quan tôn giáo, tín ngưỡng là 152, không gian công cộng là 159, đặc biệt có hơn 100 không gian văn hóa Hồ Chí Minh được xây dựng tại các chợ, cơ sở kinh doanh, nhà trọ, chung cư…

Cán bộ, công chức và viên chức nhiều ngành đã có chung cảm nhận là học được nhiều điều từ mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Các cán bộ y tế và sinh viên y khoa ở Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã rút được nhiều bài học quý để vận dụng vào việc học tập, giao tiếp với đồng nghiệp và chăm sóc bệnh nhân. Trong hoạt động nghề nghiệp, nhiều luật sư đã đến các không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở các tòa án, đã có thêm sự hiểu biết về Bác, nhất là cách ứng xử văn hóa của Người… Khối công nhân viên chức - lao động cho rằng, học Bác có thêm động lực vượt khó, giúp làm việc có trách nhiệm, sáng tạo hơn. Đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giúp nâng cao năng suất, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng cùng nhiều công trình, sản phẩm mới…

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở một bệnh viện trong địa bàn thành phố.

133 tập thể và 206 cá nhân tiêu biểu được biểu dương lần này gần với những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những câu chuyện truyền cảm hứng, những cống hiến thầm lặng và tỏa sáng giữa đời thường.

Điều đáng ghi nhận là ngày càng có nhiều mô hình về chuyển đổi số, về thực hiện số hóa thủ tục hành chính, thực hiện hóa đơn điện tử, ứng dụng công nghệ trong giáo dục, y tế… Đã có nhiều hơn những công trình xanh, chỉnh trang đô thị, chuyển hóa địa bàn. Đặc biệt, mô hình giải pháp thực hiện an sinh xã hội rất phong phú và thiết thực. Cùng với các địa phương và cộng đồng dân cư, các cơ sở tôn giáo phấn đấu mỗi cơ sở tôn giáo là một địa chỉ chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều cấp ủy Đảng đã quan tâm triển khai những giải pháp phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy thực hiện đầu tư công; phát triển du lịch; giáo dục tư tưởng, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; hình thành quy trình tiếp nhận, xử lý, phản hồi thông tin, chấn chỉnh và phát huy tinh thần phục vụ dân; ứng dụng công nghệ thông tin trong nắm bắt dư luận xã hội, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đề xuất tháo gỡ những rào cản vì lợi ích chung, tạo niềm tin và động lực cho phát triển.

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, cả bên trong và bên ngoài, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra sức thực hiện chủ đề “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, quyết tâm thực hiện có hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98” cùng với triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”. Đây được xem là những trọng tâm đột phá nhằm tạo nên những chuyển biến mới, những công trình có ý nghĩa thiết thực chào mừng 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chúng ta luôn tự hào và luôn có niềm tin, với truyền thông kiên cường, năng động, sáng tạo; với bản lĩnh và khí phách của Đảng bộ và nhân dân của Thành phố Anh hùng; với tiềm năng, thế mạnh về nhiều mặt và sức lan tỏa của văn hóa Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ vững vàng tiến bước xứng đáng với sứ mệnh vinh quang “vì cả nước, cùng cả nước”.