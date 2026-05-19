Những cuốn sách hay về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh - Một con người và một dân tộc là ấn phẩm dịch từ tiếng Italy, tập hợp 12 số tạp chí do Vie Nuove xuất bản năm 1968, được nhà báo Paolo Bracaglia Morante, Camillo Pisani và họa sĩ Pino Dangelico tổng hợp, minh họa. Sách tái hiện hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh qua tranh, tư liệu lịch sử. Các chuyên gia đánh giá sách có nguồn tư liệu phong phú, đáng tin cậy, cách thể hiện súc tích.
Hồ Chí Minh - Tiểu sử bằng hình là ấn phẩm do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm và Đông A thực hiện. Sách dày 324 trang, tập hợp gần 700 hình ảnh, bản đồ, lược đồ, tái hiện cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thời thơ ấu, hành trình tìm đường cứu nước đến quá trình lãnh đạo cách mạng.
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ là ấn phẩm ảnh và tư liệu do các cán bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP.HCM biên soạn. Sách tập hợp hơn 150 hình ảnh, tư liệu theo trình tự biên niên, tái hiện các chặng đường hoạt động, sự kiện lớn trong cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tác phẩm cũng giới thiệu nhiều kỷ vật gắn với Người, từ mô hình tàu Amiral Latouche Tréville, ngôi nhà số 9 ngõ Compoint đến chiếc micro đọc Tuyên ngôn Độc lập. Hiện ấn phẩm này có phiên bản khổ lớn được NXB Trẻ triển lãm tại Đường sách TP.HCM.
Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng là một trong những tác phẩm tiêu biểu viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp để tìm đọc nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Người. Ra mắt năm 1982, tiểu thuyết lịch sử này tái hiện thời niên thiếu của Nguyễn Sinh Cung - Nguyễn Tất Thành, từ làng Sen, quê hương xứ Nghệ đến thời khắc Người ra đi tìm đường cứu nước. Tác phẩm được viết từ quá trình điền dã, sưu tầm tư liệu bền bỉ của Sơn Tùng, khắc họa chân dung Bác Hồ gần gũi, giàu tình cảm nhưng sớm hình thành ý chí lớn lao với dân tộc.
Theo dấu chân Người của nhà văn Trình Quang Phú là truyện ký dày gần 600 trang, tái hiện 30 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh bôn ba tìm đường cứu nước, từ ngày rời bến Nhà Rồng năm 1911 đến khi trở về Pác Bó trực tiếp lãnh đạo cách mạng năm 1941. Tác phẩm được viết từ quá trình tác giả tìm đến những nơi Bác từng sống và hoạt động ở nhiều nước như Anh, Pháp, Mỹ, Liên Xô, Trung Quốc để sưu tầm, đối chiếu tư liệu.
Đồng tác giả, Từ làng Sen đến bến Nhà Rồng là tác phẩm viết về thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ những năm tháng ở quê nhà Nghệ An đến Huế, Phan Thiết, Sài Gòn - TP.HCM và thời khắc Người rời bến cảng Nhà Rồng đi tìm đường cứu nước. Với lối viết giản dị, giàu cảm xúc, sách tái hiện hoàn cảnh gia đình, môi trường sống và những trải nghiệm sớm hun đúc ý chí lớn ở Nguyễn Tất Thành. Tác phẩm cũng ghi lại một số câu chuyện cảm động của những người từng có cơ hội gặp Bác, giúp bạn đọc hiểu thêm chân dung Hồ Chí Minh từ góc nhìn gần gũi, đời thường.
Theo chân Bác là trường ca của nhà thơ Tố Hữu, được sáng tác cách đây 55 năm trong thời gian ông dưỡng bệnh ở Liên Xô (cũ). Tác phẩm có gần 500 câu thơ, mở đầu bằng câu “Nhớ lời di chúc, theo chân Bác”, lần theo hành trình Chủ tịch Hồ Chí Minh từ những năm tháng bôn ba tìm đường cứu nước đến khi đi vào cõi vĩnh hằng. Được xem là một trong những bài thơ xuất sắc nhất của Tố Hữu và là tác phẩm tiêu biểu viết về Bác, Theo chân Bác khắc họa hình ảnh vị lãnh tụ giản dị, suốt đời vì nước, vì dân.
Bộ sách "Di sản Hồ Chí Minh" được NXB Trẻ thực hiện từ năm 1999, đến nay có hơn 70 đầu sách giấy, sách nói, sách điện tử và bản đồ. Bộ sách tập hợp tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều sách viết về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Người. Nhiều tựa đã tái bản nhiều lần, phát hành hơn 10.000 bản như Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Diễn ca Lịch sử nước ta, Sửa đổi lối làm việc, Con đường vạn dặm của Hồ Chí Minh. NXB Trẻ cũng phát triển các phiên bản bỏ túi, boxset và sách ảnh khổ lớn để tiếp cận nhiều nhóm độc giả.
