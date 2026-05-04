Làm sao để xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh hiệu quả?

"Sổ tay xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" tập hợp hệ thống tư liệu số hóa phong phú, hỗ trợ các đơn vị xây dựng không gian trưng bày và học tập theo gương Bác hiệu quả.

Một góc trong Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Được Nhà xuất bản Trẻ biên tập và phát hành, Sổ tay xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh đóng vai trò như một bộ công cụ tích hợp giúp các cơ quan, đơn vị hiện thực hóa mục tiêu đưa tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác hiện hữu thường xuyên trong đời sống .

Điểm nhấn của sổ tay nằm ở tính số hóa toàn diện khi các phông trang trí, hình ảnh và video tư liệu đều được tích hợp mã QR . Thông qua việc quét mã, độc giả có thể dễ dàng tải về các tệp thiết kế phông nền, câu trích nổi tiếng hay các đoạn video về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để trực tiếp in ấn và sử dụng.

Trong hệ thống tư liệu đồ sộ, bản đồ "Hành trình theo chân Bác" khổ 70x100 cm được trình bày công phu . Bản đồ tái hiện 30 năm tìm đường cứu nước của Người thông qua 10 chặng hành trình được phân biệt bằng các màu sắc khác nhau, giúp người xem dễ dàng theo dõi trình tự thời gian và không gian .

Sổ tay còn gợi ý một loạt hoạt động thiết thực nhằm tạo ra không gian văn hóa sinh động và gắn bó sâu sắc với cộng đồng. Các đơn vị có thể tổ chức biểu dương gương điển hình học tập lời Bác, thực hiện các buổi kể chuyện, đố vui hoặc làm nơi tham khảo tư liệu cho nhiều đối tượng ở mọi độ tuổi . Mục tiêu của các hoạt động này là biến những giá trị tinh thần từ tư tưởng Hồ Chí Minh thành tài sản văn hóa đặc trưng, nếp sống thường nhật của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ấn phẩm cũng mang đến hệ thống 30 câu nói nổi tiếng được trích từ các bài báo, bài thơ và bài nói chuyện của Bác qua nhiều thời kỳ. Những lời dạy về đức tính cần, kiệm, liêm, chính hay những vần thơ trong Nhật ký trong tù được trình bày kèm theo chú dẫn nguồn tư liệu gốc .

Nội dung sổ tay còn mở rộng sang danh mục hàng chục đầu sách chuyên sâu về Bác với nhiều cách tiếp cận độc đáo từ các tác giả uy tín. Có thể kể đến những tác phẩm kể chuyện sinh động như Bác Hồ kể chuyện Tây du ký của tướng Trần Văn Giang, hay các công trình nghiên cứu sâu sắc như Di chúc của Bác Hồ - Một giáo trình tiếng Việt độc đáo của tác giả Dương Thành Truyền. Ngoài ra, bộ sách còn bao gồm các ấn phẩm "bảo vật quốc gia" khổ nhỏ gọn, giúp độc giả dễ dàng mang theo bên mình để học tập và rèn luyện.