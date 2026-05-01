Sức sống của không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Tác phẩm cung cấp cái nhìn bao quát về sự lan tỏa của không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong đời sống đô thị TP.HCM, từ khu dân cư đến các thiết chế như trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo. Nội dung phản ánh quá trình đưa tư tưởng, đạo đức và phong cách của Hồ Chí Minh vào các hoạt động cụ thể, thông qua tư liệu, câu chuyện và hình thức truyền tải đa dạng, góp phần tái hiện giá trị văn hóa gắn với đời sống hiện đại.

Xuất bản

Nhà thiếu nhi - nơi sớm hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh

  • Thứ sáu, 1/5/2026 12:12 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Vào Nhà Thiếu nhi, chúng ta có cảm giác như được hòa mình vào không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Nhà thiếu nhi TP.HCM nằm ở số 169 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ảnh: Nhà thiếu nhi Thành phố.

Ngay sau ngày giải phóng, những ngôi nhà đẹp được lãnh đạo thành phố bấy giờ dành làm nơi sinh hoạt thiếu nhi. Nhà Thiếu nhi Thành phố là một ngôi nhà đẹp ở trung tâm Thành phố (169 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa), trước đây là dinh thự của Phó tổng thống chế độ cũ. Ngôi nhà có 4 mặt tiền, tuổi đời trên trăm năm những vẫn đẹp và khang trang.

Vào Nhà Thiếu nhi, chúng ta có cảm giác như được hòa mình vào không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Tượng Bác Hồ với thiếu nhi làm bằng 40 tấn đồng do nhà điêu khắc Diệp Minh Châu thực hiện được đặt ở không gian trang trọng chính giữa phía trước ngôi nhà. Có thể nói đây là một trong những bức tượng đẹp nhất của nhà điêu khắc và cũng là bức tượng Bác Hồ với thiếu nhi đẹp nhất, sinh động nhất.

Từ khi Nhà hát thiếu nhi được xây dựng phía sau, toàn bộ ngôi nhà chính được dùng làm nhà truyền thống, không gian văn hóa Hồ Chí Minh vào năm 2017. Nơi đây có phòng thờ Bác, có phòng trưng bày về cuộc đời, sự nghiệp Bác Hồ, có không gian trưng bày sách báo về Bác, có không gian giới thiệu các anh hùng, dũng sĩ thiếu nhi, có không gian giới thiệu những con người xuất sắc trong học tập và làm theo lời Bác... Nhiều cuộc kết nạp Đảng, Đoàn, Đội, những cuộc gặp gỡ Cháu ngoan Bác Hồ được tổ chức tại đây. Túc trực ở không gian này có chị phụ trách Ái Phi cùng các em trong Đội nhà sử học nhỏ tuổi tham gia thuyết minh, giới thiệu.

Đến đây, chúng ta được gặp các anh chị phụ trách, những người gắn bó với nơi này nhiều năm, có người gần như cả đời. Anh Phạm Ngọc Tuyền, Giám đốc Nhà Thiếu nhi, đã làm ở đây 15 năm, là một người tâm huyết, gắn bó với công việc, với các em thiếu nhi, nhất là các em đã từng sinh hoạt năng khiếu, hoạt động đại chúng và hoạt động xã hội tại đây... Giám đốc Tuyền cũng có thể kể từng cây trong không gian Nhà Thiếu nhi, nào là cây đa từ Tuyên Quang, cây bàng từ Trường Sa, cây dừa dứa từ Bến Tre...

ho chi minh anh 1

Tượng "Bác Hồ với thiếu nhi" làm bằng 40 tấn đồng trước khi được dời về Nhà thiếu nhi Thành phố. Ảnh: Prenn/Wikipedia.

Hàng năm, có hàng vạn thiếu nhi đến đây sinh hoạt, nhiều lứa đội viên, Cháu ngoan Bác Hồ trưởng thành cũng thường xuyên trở lại ngôi nhà này với biết bao kỷ niệm, ký ức tuổi thơ, nhiều em trở thành những người tài giỏi trên các lĩnh vực, là nghệ sĩ ưu tú, những vận động viên thành tích cao, những bác sĩ, kỹ sư tài danh, những nhà lãnh đạo... Nhiều anh chị phụ trách cũng thường đến nơi này như điểm hẹn của một thời quàng khăn đỏ, gắn bó cùng nhau làm nên sự kiện đáng nhớ như những cuộc phát động các chủ đề, chủ điểm, những Hội chợ Kế hoạch nhỏ, những đêm hội trăng rằm, những ngày hội của Cháu ngoan Bác Hồ, những ngày hội của các anh chị phụ trách...

Có điều rất mừng là trong sự phát triển đi lên và trong điều kiện mới, hệ thống nhà thiếu nhi của thành phố Hồ Chí Minh (ở thành phố, các quận, huyện và thành phố Thủ Đức) được tiếp tục có sự quan tâm đầu tư của Đảng bộ, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh. Trong tương lai không xa, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm Cung Thiếu nhi hiện đại ở thành phố mới Thủ Thiêm.

Chúng ta tin rằng những ngôi nhà dành cho hoạt động thiếu nhi cũng là những không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nơi lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi thực hành tốt nhất 5 điều Bác Hồ dạy thiếu nhi.

Phạm Phương Thảo/NXB Tổng hợp TP.HCM

