Tiểu thuyết Doraemon mới đưa độc giả khám phá đại dương

Đại dương sâu thẳm cùng vô số điều bí ẩn trở thành trường học mùa hè của nhóm bạn trong tiểu thuyết Doraemon mới.

Tiểu thuyết Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển. Ảnh: K.Đ.

Sách Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển phát hành cuối tháng 5, đồng thời với phim điện ảnh phiên bản mới. Nhà xuất bản Kim Đồng chọn thời điểm ra mắt này như món quà mở ra hành trình mùa hè tới độc giả nhí.

Doraemon và nhóm bạn Nobita, Shizuka, Jaian, Suneo có kế hoạch cắm trại dưới đáy biển. Nhờ những bảo bối mà nhóm bạn có thể xuống đại dương, gặp gỡ thế giới sinh vật biển sâu, khám phá đáy biển và chạm trán những bí ẩn của thế giới dưới nước.

Đại dương sâu thẳm có vô số điều bí ẩn như thềm lục địa, sườn lục địa, rãnh biển, sinh vật biển sâu, rãnh Mariana… Các kiến thức khoa học ấy được truyền tải dễ hiểu thông qua câu chuyện trải nghiệm của nhóm bạn. Tác giả khéo léo cổ vũ các em hãy đặt câu hỏi nhiều hơn, quan sát thế giới, nuôi dưỡng trí tưởng tượng và lòng ham hiểu biết của mình.

Cuốn sách lồng ghép thông điệp về tình bạn, đặc biệt ở những chương cuối, khi Shizuka gặp nguy hiểm và Poseidon đe dọa thế giới, cả nhóm đã cùng nhau tiến về lâu đài quỷ, cùng chiến đấu, cùng tin tưởng và bảo vệ nhau.

Trong chuyến phiêu lưu này, nhóm bạn gặp nhân vật Buggy Cưng, đó là bảo bối đi dưới nước. Ban đầu nó đơn thuần là chiếc máy vận hành theo dữ liệu và lệnh điều khiển, nhưng trải qua hành trình cùng Nobita và các bạn, Buggy dần tiếp xúc với những điều rất “con người” từ kỉ niệm, cảm xúc, sự lo lắng, đến lòng biết ơn, sự hi sinh và tình bạn. Buggy Cưng trở thành nhân vật chính của câu chuyện, một người bạn thật sự của nhóm bạn.

Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển vẫn là câu chuyện về lòng quả cảm, tình bạn và thông điệp bảo vệ lẽ phải Câu chuyện phiêu lưu, đấu tranh bảo vệ chính nghĩa tạo nên sức hút cho tác phẩm.