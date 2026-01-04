Tuyển tập kiệt tác của 'cha đẻ' Doraemon

Tuyển chọn 40 truyện ngắn xuất sắc từ 14 tác phẩm tiêu biểu, "F THE BEST" mang tới những kiệt tác của Fujiko F. Fujio và hành trình sáng tạo, những cống hiến của ông trong ngành truyện tranh.

Tác giả Fujiko F. Fujio đến Việt Nam năm 1996. Ảnh tư liệu của NXB Kim Đồng.

Hơn nửa thế kỷ qua, Doraemon trở thành chú mèo máy gắn bó với tuổi thơ hàng triệu trẻ em trên toàn cầu, là biểu tượng văn hóa đại chúng của Nhật Bản, góp phần đưa manga thiếu nhi vươn tầm thế giới.

"Cha đẻ" của nhân vật này là họa sĩ Fujiko F. Fujio (tên thật Hiroshi Fujimoto, 1933-1996), một trong những mangaka có ảnh hưởng sâu rộng nhất lịch sử truyện tranh Nhật Bản.

Sinh ra tại tỉnh Toyama, Fujimoto sớm bộc lộ tài năng hội họa và hợp tác với người bạn thời thơ ấu Motoo Abiko dưới bút danh chung Fujiko Fujio từ những năm 1950. Bộ đôi nhanh chóng nổi tiếng với phong cách hài hước gần gũi, kết hợp khoa học viễn tưởng và bài học nhân văn.

Năm 1969, Doraemon ra đời, ban đầu gặp khó khăn nhưng sau đó trở thành hiện tượng, được chuyển thể anime, phim điện ảnh và phổ biến tại hơn 100 quốc gia. Sau khi chia tay năm 1987, Fujimoto tiếp tục dưới bút danh Fujiko F. Fujio, tập trung vào truyện thiếu nhi.

Di sản của ông không dừng ở Doraemon. Những câu chuyện nhẹ nhàng xen lẫn suy tư sâu sắc về tình bạn, ước mơ và tương lai đã nuôi dưỡng trí tưởng tượng cho nhiều thế hệ. Tại Nhật Bản, Bảo tàng Fujiko F. Fujio ở Kawasaki thu hút hàng triệu du khách mỗi năm, trưng bày bản gốc tranh vẽ và tái hiện không gian sáng tác của ông.

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh ông (1933-2023), ấn bản đặc biệt F THE BEST được xuất bản ở Nhật như một "viện bảo tàng thu nhỏ". Mới đây, bản tiếng Việt được Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành vào tháng 12/2025, đúng dịp tháng sinh nhật họa sĩ, mang đến hành trình sáng tạo của ông.

Sách F THE BEST. Ảnh: NXB Kim Đồng.

Sách dày 680 trang khổ lớn, tuyển chọn 40 truyện ngắn xuất sắc từ 14 tác phẩm tiêu biểu, từ những nhân vật quen thuộc như Doraemon, Perman, Siêu nhân Mami, Chuột Chinpui đến các series giả tưởng ít được biết hơn tại Việt Nam: Con ma Qtaro trở lại, 21Emon, Mojako, Điện hạ Umeboshi, Kurobee từ rừng xanh, Nhóc Bakeru, Chú mèo Poko, Đội tuần tra thời gian T・P BON và tuyển tập Truyện ngắn viễn tưởng.

Bên cạnh truyện tranh, sách còn có hai phần giá trị cao: F THE HISTORY: Phần nhật ký hình ảnh màu sắc, tái hiện hành trình sáng tác của Fujiko F. Fujio theo dòng thời gian. Bao gồm các cột mốc quan trọng, bản vẽ tay gốc, bản nháp truyện, ảnh tư liệu tại văn phòng làm việc và các sự kiện lớn. Phần này giúp độc giả "gặp gỡ" ông qua những khoảnh khắc chân thực, cảm nhận tâm huyết dành cho manga.

F THE ESSAY: Tập hợp bài viết tự sự, nơi họa sĩ chia sẻ về tuổi thơ, ước mơ ban đầu, nguồn cảm hứng sáng tạo, những thay đổi và khó khăn trong sự nghiệp. Các đoạn văn gần gũi biến ông thành người kể chuyện chân thành, giàu tình cảm và trăn trở. Ngoài ra, sách còn kèm danh sách toàn bộ tác phẩm của ông để tham khảo.

Với độc giả Việt Nam - nơi Doraemon đã trở thành phần ký ức tuổi thơ từ những năm 1990 - F THE BEST không chỉ là dịp gặp lại người bạn cũ mà còn khám phá kho tàng manga đồ sộ, phong phú của một huyền thoại truyện tranh.