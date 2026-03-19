Tác giả 'Doraemon' từng làm việc liên tục 73 tiếng

Những câu chuyện hậu trường ít người biết về cha đẻ Doraemon, từ việc vẽ liên tục 73 tiếng đến môi trường làm việc khắc nghiệt, được tái hiện qua Tuyển tập kiệt tác Fujiko F. Fujio. Ấn phẩm do Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành không chỉ giới thiệu những tác phẩm truyện tranh tiêu biểu của ông, mà còn cho thấy những vất vả sau thành công của một trong những biểu tượng manga nổi tiếng nhất thế giới.

Làm việc liên tục 73 tiếng, chỉ dừng để đi vệ sinh

Hành trình làm việc của họa sĩ Fujiko F. Fujio bắt đầu từ năm 1952, sau khi ông tốt nghiệp và nhanh chóng rời bỏ công việc tại một công ty sản xuất bánh kẹo chỉ sau 3 ngày. Quyết định dứt khoát này mở ra bước ngoặt lớn, khi ông cùng người bạn thân ở nhà tập trung vẽ truyện tranh. Tác phẩm ngắn Đâu đó ở miền Tây sau đó được nguyệt san Bokenoh chọn đăng, đánh dấu lần đầu tiên ông bước vào con đường chuyên nghiệp.

Năm 1954, Fujiko chuyển lên Tokyo, chính thức bước vào guồng quay làm việc cường độ cao của ngành truyện tranh. Áp lực tiến độ khiến ông nhiều lần làm việc trong trạng thái gần như kiệt sức. Có thời điểm, ông vẽ liên tục khoảng 73 tiếng, đặt sẵn thức ăn bên cạnh để một tay nhón đồ ăn, tay kia vẫn cầm bút vẽ suốt nhiều đêm. Việc chạy đua với bản thảo khiến ông gác lại cả những nhu cầu cơ bản.

Tác giả Fujiko F. Fujio đến Việt Nam năm 1996. Ảnh: Tư liệu của NXB Kim Đồng.

“Mỗi lần cơm mắc tiểu đến, tôi quyết không rời ghế mà đặt mục tiêu cho bản thân: ‘Vẽ thêm vài ô nữa thì đi’. Tới lúc vẽ xong mấy ô đó, tôi lại gia hạn thêm vài ô nữa… Ngòi bút cứ thế múa không ngừng. Tôi biết làm vậy là không tốt cho sức khỏe. Và y như rằng, chỉ vài năm sau thì tôi bị viêm bàng quang”, ông kể lại trong hồi ký Hai người bạn chỉ toàn vẽ truyện tranh thiếu niên năm 1977.

Năm 1963, ông cùng các cộng sự thành lập Studio Zero, một trong những studio anime đầu tiên tại Nhật Bản. Tuy nhiên, điều kiện làm việc tại đây tương đối thiếu thốn. Không gian chật hẹp, mùa hè nóng bức, quạt chỉ thổi ra hơi nóng. Khi studio mở rộng sang khu kho rau quả kế bên, môi trường làm việc càng trở nên hỗn loạn.

"Một ngày nọ, tôi nhìn thấy một lưỡi cưa máy đâm xuyên qua tấm vách trước mặt. Trong lúc còn đang bàng hoàng thì tấm vách đã bị xẻ làm đôi, bàn làm việc của tôi vương đầy vụn gỗ, công trình mở rộng studio đã hoàn thành!".

270 đầu sách, 50.000 bản thảo

Đến năm 1970, series truyện tranh Doraemon ra mắt độc giả, đưa tên tuổi Fujiko F. Fujio lên tầm cao mới. Tuy nhiên, thành công cũng đồng nghĩa với guồng quay sản xuất không ngừng nghỉ. Ông duy trì nhịp độ làm việc lặp đi lặp lại mỗi ngày, đến mức gần như không cảm nhận được thời gian trôi qua và từng ngạc nhiên khi nhận ra con gái lớn đã 11 tuổi.

Trong hồi ký viết năm 1977, ở tuổi 43 với 26 năm làm nghề, ông cho biết vẫn giữ lịch trình làm việc nghiêm ngặt khi thức dậy lúc 6h, đến studio khoảng 10h30-11h30 để bắt đầu công việc, làm việc miệt mài đến nửa đêm rồi trở về nhà, tiếp tục suy nghĩ ý tưởng trước khi ngủ.

Tuyển tập kiệt tác Fujiko F Fujio bao gồm phần truyện tranh lẫn chia sẻ của tác giả. Ảnh: NXB Kim Đồng.

Trong suốt sự nghiệp của mình, họa sĩ Fujiko đã sáng tác khoảng 270 tựa truyện tranh với hơn 50.000 trang bản thảo. Bên cạnh Doraemon, ông còn là tác giả của nhiều tác phẩm tiêu biểu khác được xuất bản liên tục qua các năm như Con ma Qtaro (1964), Perman (1966), 21EMON (1968), Nhóc Bakeru (1974), Cuốn từ điển kì bí (1974), Siêu nhân Mami (1977) hay Chuột Chinpui (1985).

Đến năm 1992, Doraemon được giới thiệu tại Việt Nam và Nhà xuất bản Kim Đồng là đơn vị giữ bản quyền bộ truyện này trong suốt hơn 30 năm qua. Ông Đặng Cao Cường, Trưởng ban biên tập sách Comic của Nhà xuất bản Kim Đồng, giải thích về sự nổi tiếng của tác phẩm.

"Sức hút mạnh mẽ của Doraemon có lẽ đến từ ngoài việc mang đến những câu chuyện hài hước, những hình ảnh gần gũi của nhóm bạn Doraemon - Nobita. Ai trong số chúng ta cũng có một nhóm bạn như thế: có người có ngoại hình đô con, có người thì mảnh khảnh, rồi có một cô bạn gái xinh xắn trong nhóm, hay có một người bạn rất nhát chết và hay bày trò. Nhóm bạn Doraemon là nhóm bạn tiêu biểu cho rất nhiều nhóm bạn của tuổi thơ”, ông Cường chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Một lý do khác, theo Trưởng ban biên tập sách Comic của Nhà xuất bản Kim Đồng, Doraemon mang đến cho người việt những giấc mơ về chinh phục thế giới, những giấc mơ khám phá những hành tinh bí ẩn hay những chuyến phiêu lưu bất tận, những bảo bối thần kỳ.