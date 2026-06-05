Những cuốn sách về hành trình Bác Hồ đi tìm đường cứu nước

"Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng", "Hành trình theo chân Bác", "Theo dấu chân Người",... là những cuốn sách khắc họa sinh động hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác.

"Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra đi / Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác!". Lời thơ mở đầu tác phẩm Người đi tìm hình của Nước của Chế Lan Viên đưa người đọc về 115 năm trước, ngày 5/6/1911, từ Bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành lên tàu rời Tổ quốc, bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước.

Có nhiều cuốn sách, từ tư liệu lịch sử đến tác phẩm truyền cảm hứng, giúp độc giả hiểu hơn về mốc son đánh dấu bước ngoặt lịch sử của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20.

Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng

Cuốn sách Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng đã được tái bản tới 22 lần. Trong lần tái bản mới nhất, tác giả bổ sung 5 bài viết.

Nội dung cuốn sách gồm hai phần: Phần thứ nhất có tiêu đề Miền Nam trong trái tim Người, gồm hàng chục mẩu chuyện của cán bộ, chiến sĩ quân giải phóng miền Nam ra thăm Bác và được gặp Bác. Phần thứ hai có tiêu đề Từ làng Sen đến bến Nhà Rồng, nói về những ngày niên thiếu của Bác ở làng Sen, đến những năm tháng Bác ở Huế, Bình Định, Phan Thiết và Sài Gòn, rồi ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911.

Những trang viết của GS.TS, nhà văn Trình Quang Phú kể tuổi trẻ của Bác từ Làng Sen đến bến Nhà Rồng, mà còn giúp làm rõ một số vấn đề, những mốc thời gian liên quan đến Bác Hồ ở miền Nam mà trước nay vẫn còn nhiều ý kiến chưa thống nhất.

Hành trình theo chân Bác

Bộ phim Hồ Chí Minh - Một hành trình lần theo hành trình tìm đường cứu nước suốt hơn 30 năm của Bác. Cuốn sách Hành trình theo chân Bác (tác giả Trần Đức Tuấn) là kỷ niệm của đoàn làm phim lần theo hành trình của Bác.

Sách đưa người đọc đến 16 quốc gia và vùng lãnh thổ khắp thế giới để hiểu thêm về đất nước, con người nơi đó, để từ đó hiểu rõ hơn bối cảnh câu chuyện của Bác.

Sách có nhiều hình ảnh minh họa, đa số được chụp trong hành trình theo chân Bác trong thời gian gần đây và mười bản đồ lộ trình của Bác.

Hành trình 30 năm tìm đường cứu nước của Bác Hồ

Bản đồ Hành trình 30 năm tìm đường cứu nước của Bác Hồ (NXB Trẻ) tái hiện quá trình lịch sử tìm đường cứu nước và hoạt động cách mạng của Bác từ ngày 5/6/1911 đến khi Người về nước, 28/1/1941.

Nội dung bản đồ là sự kết hợp sơ đồ 10 chặng đường trong hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi chặng trong 10 chặng được tô một màu khác nhau, có đánh số các điểm đến dọc hành trình.

Nhờ sự kết hợp của bản đồ hành trình và dòng thời gian, khi xem bản đồ, người xem không những có thể hình dung được độ phủ, hướng tuyến của hành trình mà còn biết được trình tự thời gian của các sự kiện cụ thể.

Theo dấu chân Người

Theo dấu chân Người của nhà văn Trình Quang Phú là truyện ký dày gần 600 trang, tái hiện 30 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh bôn ba tìm đường cứu nước, từ ngày rời bến Nhà Rồng năm 1911 đến khi trở về Pác Bó trực tiếp lãnh đạo cách mạng năm 1941.

Tác giả đã đi đến những nơi Bác Hồ từng ở để sưu tầm tư liệu, ghi chép và đối chiếu rồi viết những câu chuyện truyền tải sinh động về cuộc sống, sự nghiệp của Bác những năm tháng ở nước ngoài.

Cuốn sách được nhận định là "một cuốn truyện ký tư liệu hòa vào chất văn chương, kể chuyện đầy chân thực mà gần gũi. Nhờ có cuốn sách, chúng ta như được sống lại thời đại đã qua, bên cạnh Bác".

Theo chân Bác

Theo chân Bác là trường ca của nhà thơ Tố Hữu, được sáng tác cách đây 55 năm.

Tác phẩm có gần 500 câu thơ, lần theo hành trình Chủ tịch Hồ Chí Minh từ những năm tháng bôn ba tìm đường cứu nước đến khi Người đi vào cõi vĩnh hằng.

Tác phẩm được xem là một trong những bài thơ xuất sắc nhất của Tố Hữu và là tác phẩm tiêu biểu viết về Bác, khắc họa hình ảnh vị lãnh tụ giản dị, suốt đời vì nước, vì dân.

Cuộc chia li trên bến Nhà Rồng

Đây là một kịch bản văn học (xuất bản lần đầu năm 1978) được chuyển thể từ tiểu thuyết Búp sen xanh.

Kịch bản này chính thức được đưa lên màn ảnh vào năm 1990, lấy tên là Hẹn gặp lại Sài Gòn.

Tác giả Sơn Tùng từng nói: “Tôi mạnh dạn viết truyện phim về một chặng đường đi tìm đường cứu nước của Hồ Chủ tịch không phải do một sự ngẫu nhiên, tình cờ nào. Nó xuất phát từ tình yêu kính Bác. Trải qua quá trình hình thành và tích lũy trong tâm hồn, điều đó đã dẫn tôi đến việc cầm bút viết những trang kể về thuở thiếu thời của Người".

Hồ Chí Minh: Hành trình tìm đường cứu nước

Cuốn sách tuyển chọn, giới thiệu các tài liệu và những bức ảnh quý về Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trong hành trình tìm đường cứu nước từ khi rời Bến cảng Nhà Rồng (ngày 5/6/1911) đến lễ míttinh tại Quảng trường Ba Đình (ngày 2/9/1945), hiện được bảo quản và lưu giữ tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ quốc gia Hải ngoại Pháp, Lưu trữ quốc gia Mỹ, Viện Lưu trữ Lịch sử Chính trị Xã hội quốc gia Nga,… trong đó có những tư liệu được công bố lần đầu.

Nước non vạn dặm - Tập 2 - Lênh đênh bốn biển

Bộ tiểu thuyết Nước non vạn dặm gồm 5 tập khắc họa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở những giai đoạn quan trọng. Trong đó, tập 2 Lênh đênh bốn biển khắc họa hình tượng Văn Ba - Nguyễn Ái Quốc ở Pháp, Anh, Mỹ, các nước châu Phi, tới Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan cho tới ngày Người trở về Tổ Quốc, ngày 28 tháng 1 năm 1941.

Dưới ngòi bút của nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, bạn đọc hiểu thêm về những năm ở trời Tây, khao khát tìm kiếm con đường cứu nước, cứu dân của Bác.