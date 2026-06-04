Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM và các đơn vị giới thiệu trên nền tảng số, kết hợp tủ sách, thông tin tương tác và mô hình sách xếp nghệ thuật.

Nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, nhà xuất bản (NXB) Tổng hợp TP.HCM giới thiệu tủ sách “Vinh quang Hồ Chí Minh” và các sản phẩm số về không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Các tác phẩm tiêu biểu trong di sản Hồ Chí Minh

NXB Tổng hợp TP.HCM vừa ra mắt tủ sách “Vinh quang Hồ Chí Minh”. Đây là tập hợp những bài báo, bài trả lời phỏng vấn, thư, thơ và các tác phẩm tiêu biểu trong di sản tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc Việt Nam.

Giai đoạn đầu, tủ sách ra mắt 5 tác phẩm. Trong đó, Nam Bộ - Thành đồng Tổ quốc tập hợp các thư, điện, lời khen ngợi và căn dặn Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, trí thức, thanh niên, nhi đồng và các tầng lớp nhân dân Nam Bộ. Cán bộ là cái gốc của mọi công việc tập trung vào công tác tổ chức, cán bộ và đạo đức cán bộ, nhấn mạnh yêu cầu người cán bộ phải gần dân, hiểu dân, vì dân, có năng lực làm việc và tinh thần phụng sự nhân dân.

Ba tác phẩm còn lại mở rộng góc nhìn về tư tưởng, hoạt động báo chí và tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đất nước. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua tuyển chọn thơ chúc Tết, thư đầu năm, lời hiệu triệu Người gửi đồng bào, chiến sĩ cả nước giai đoạn 1942-1969. Tội ác của chủ nghĩa thực dân tập hợp các bài viết của Nguyễn Ái Quốc trên báo, tập san ở Pháp và Liên Xô giai đoạn 1919-1928. Nhân dân chúng tôi đoàn kết biết bao trong tình yêu Tổ quốc tuyển chọn các bài trả lời phỏng vấn, phát biểu và trao đổi của Người với báo chí, nhà báo, tổ chức quốc tế giai đoạn 1919-1966.

Tủ sách "Vinh quang Hồ Chí Minh" vừa ra mắt 5 tác phẩm. Ảnh: Q.M.

Theo NXB Tổng hợp TP.HCM, mỗi tác phẩm được tuyển chọn theo từng chủ đề. Tựa sách được lấy từ một câu nói tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện nội dung tư tưởng của cuốn sách.

Các đầu sách đầu tiên bao quát nhiều nội dung, từ tình cảm của Người với đồng bào Nam Bộ, yêu cầu về đạo đức cán bộ, đến thơ chúc Tết, thư đầu năm và các bài viết vạch rõ bản chất của chủ nghĩa thực dân.

Tủ sách dự kiến có 79 tác phẩm. Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục thực hiện các đầu sách về độc lập dân tộc, giáo dục, văn hóa, tôn giáo, công tác cán bộ, tuyên truyền, dân vận và tình cảm của Người với miền Nam.

Đưa không gian văn hóa lên nền tảng số

Bên cạnh tủ sách, không gian văn hóa Hồ Chí Minh được phát triển trên nền tảng số nhằm tạo hình thức tiếp cận trực quan, sinh động và phù hợp với nhu cầu tiếp nhận thông tin hiện nay.

Sản phẩm số có 3 nội dung chính. Đầu tiên là hành trình số “30 năm tìm đường cứu nước” của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1911-1941, tái hiện các dấu mốc, địa danh và ý nghĩa lịch sử qua hình thức kể chuyện.

Nội dung thứ hai giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hoạt động cách mạng ở nước ngoài, qua đó làm nổi bật tư tưởng, trí tuệ và khát vọng giải phóng dân tộc.

Nội dung thứ ba là lịch sự kiện và câu nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh, hiển thị các câu chuyện, dấu mốc lịch sử và câu nói ý nghĩa theo thời gian thực trong năm.

Bà Ông Thị Ngọc Linh, Phó giám đốc - Phó tổng biên tập NXB Tổng hợp TP.HCM, cho biết việc ứng dụng công nghệ số là xu thế tất yếu của ngành xuất bản, giúp chuyển hóa tri thức, lịch sử, văn hóa thành hình thức dễ tiếp cận hơn.

"Với tinh thần đó, NXB ra mắt các sản phẩm số về Không gian văn hóa Hồ Chí Minh nhằm chuyển hóa những nội dung tri thức, lịch sử, văn hóa thành các hình thức thể hiện trực quan, sinh động và dễ tiếp cận. Đây không chỉ là một sản phẩm xuất bản mới mà còn là giải pháp tuyên truyền hiện đại, phù hợp với các không gian triển lãm, trường học, thư viện và các hoạt động giáo dục cộng đồng”, bà chia sẻ.

Cùng sản phẩm số, đơn vị còn giới thiệu mô hình di sản bằng sách Bến Nhà Rồng và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các mô hình sách xếp nghệ thuật có chú thích lịch sử, tạo điểm nhấn trực quan cho hoạt động trưng bày, giáo dục cộng đồng.