Phát động cuộc thi ảnh ‘Rạng rỡ tên vàng’

Ngày 2/6, Báo Sài Gòn Giải Phóng phát động cuộc thi ảnh với chủ đề "Rạng rỡ tên vàng" hướng tới Kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Ban tổ chức, qua nửa thế kỷ, TP Hồ Chí Minh đã không ngừng vươn lên, khẳng định vai trò trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ; là đầu tàu đổi mới, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước và luôn sẵn sàng đảm nhận những việc khó, việc lớn được Trung ương giao.

Từ ngày 1/7/2025, Thành phố vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong không gian phát triển mới. Sau một năm vận hành, bộ máy từng bước ổn định, hướng mạnh về cơ sở, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo.

Trong dòng chảy ấy, TP Hồ Chí Minh hôm nay đang mở ra trước ống kính những khuôn hình sinh động: Cán bộ cơ sở tận tình hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính; công trường nhộn nhịp không khí lao động; khu công nghiệp, bến cảng tất bật vào ca; khu phố, xóm ấp, trường học, bệnh viện, chợ dân sinh sáng lên vẻ đẹp nghĩa tình...

Một góc TP Hồ Chí Minh về đêm. Ảnh: baotintuc.vn

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, không gian Thành phố có thêm nhiều chất liệu mới cho người cầm máy: Cảnh quan đô thị, không gian sông nước, những điểm đến hấp dẫn, địa chỉ văn hóa lịch sử và công trình mang dấu ấn phát triển. Ở đó, truyền thống và hiện đại, nhịp sống đô thị và hơi thở cơ sở cùng hiện diện, trở thành nguồn cảm hứng sáng tác cho các nhiếp ảnh gia.

Mỗi bức ảnh, nếu được thể hiện bằng sự quan sát tinh tế, trách nhiệm nghề nghiệp và tình yêu thành phố sẽ góp thêm một lát cắt chân thực về TP Hồ Chí Minh trong thời điểm chuyển mình đặc biệt, rộng mở hơn, năng động hơn, gần dân hơn và giàu khát vọng hơn.

Với ý nghĩa đó, Báo Sài Gòn Giải Phóng trân trọng mời các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, không chuyên, phóng viên ảnh và công dân Việt Nam trong, ngoài nước cùng tham gia cuộc thi ảnh "Rạng rỡ tên vàng". Ban Tổ chức cuộc thi mong muốn đón nhận những khuôn hình đẹp nhất, thật nhất và giàu cảm xúc nhất về TP Hồ Chí Minh; qua đó, cùng lưu giữ tư liệu quý về thành phố mang tên Bác trong hành trình phát triển mới, góp phần làm rạng rỡ thêm tên vàng của Thành phố hôm nay và mai sau.

Về thể lệ, mỗi tác giả được đăng ký một tên dự thi theo Căn cước. Mỗi tác giả gửi tối đa 5 tác phẩm dự thi (là ảnh đơn) đến địa chỉ: rangrotenvang@sggp.org.vn, kèm thông tin liên hệ với đầy đủ nội dung như sau: Tác giả, Số Căn cước, Số Điện thoại di động, Số Tài khoản ngân hàng, Email cá nhân, Địa chỉ liên hệ, Tên tác phẩm (kèm chú thích rõ nội dung ảnh, tối đa 150 từ). Khi muốn đổi tác phẩm dự thi, tác giả gửi mail thông báo với Ban Tổ chức (rangrotenvang@sggp.org.vn), trước khi hết hạn nhận tác phẩm. Thời gian nhận tác phẩm từ 16 giờ ngày 2/6/2026 đến 16 giờ ngày 26/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng (bằng tiền mặt): 1 giải Nhất, gồm: Chứng nhận và giải thưởng 30 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải gồm: Chứng nhận và giải thưởng 20 triệu đồng; 3 giải Ba, mỗi giải gồm: Chứng nhận và giải thưởng 10 triệu đồng; 10 giải Khuyến khích, mỗi giải gồm: Chứng nhận và giải thưởng 5 triệu đồng.

Lễ trao giải thưởng kết hợp Triển lãm 30 tác phẩm vào vòng chung khảo, dự kiến được tổ chức tại Tòa nhà Văn hóa - Nghiệp vụ Báo Sài Gòn Giải Phóng vào ngày 1/7/2026.