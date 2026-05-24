Đường sách TP.HCM được giới kiến trúc quốc tế vinh danh

Đường sách TP.HCM vừa được Liên hiệp Kiến trúc sư Thế giới (UIA) vinh danh tại giải thưởng UIA 2030 Award nhờ mô hình không gian xanh, thúc đẩy văn hóa đọc và kết nối cộng đồng.

Hoạt động từ năm 2016, Đường sách Nguyễn Văn Bình đã nhận được 5 giải thưởng trong nước và quốc tế. Ảnh: Phương Lâm.

Ngày 24/5, Đường sách TP.HCM tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ quốc tế khi được Liên hiệp Kiến trúc sư Thế giới (UIA) trao giải trong chương trình UIA 2030 Award phối hợp cùng UN-Habitat tổ chức. Đây là giải thưởng tôn vinh các công trình kiến trúc đóng góp cho mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc đến năm 2030.

Theo thông tin từ UIA, giải thưởng được tổ chức hai năm một lần, dành cho các dự án kiến trúc trên toàn cầu có chất lượng thiết kế nổi bật, đồng thời tạo ra tác động tích cực với một hoặc nhiều mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc.

Đường sách TP.HCM được xướng tên ở hạng mục “Tiếp cận không gian xanh và công cộng”. Hội đồng giám khảo đánh giá đây là mô hình không gian văn hóa cộng đồng mang tính bền vững, góp phần thúc đẩy văn hóa đọc, phát triển đô thị nhân văn và tăng kết nối cộng đồng giữa trung tâm TP.HCM.

Đại diện đơn vị cho biết đơn vị tự hào khi được đứng cùng nhiều dự án quy mô lớn đến từ các quốc gia trên thế giới. Đây cũng là dấu mốc ý nghĩa trong hành trình phát triển của không gian văn hóa này sau gần một thập kỷ hoạt động.

Hoạt động từ năm 2016, Đường sách TP.HCM đã nhận tổng cộng 5 giải thưởng, gồm 4 giải quốc tế và một giải trong nước. Dịp này, đơn vị gửi lời cảm ơn đến bạn đọc, du khách cùng các đối tác đã đồng hành và ủng hộ.