Triển lãm mừng ngày sinh nhật Bác tại Đường sách TP.HCM

Đường sách TP.HCM tổ chức trưng bày sách, đọc và kể chuyện về Bác Hồ, bên cạnh nhiều chương trình văn hóa trong tháng 5.

Từ ngày 15 đến 21/5, Đường sách TP.HCM tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa - đọc sách nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

Tại không gian lòng đường, đơn vị tổ chức trưng bày sách chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh, giới thiệu các ấn phẩm viết về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Các gian hàng xuất bản, phát hành tại Đường sách cũng bố trí khu vực trưng bày riêng theo chủ đề này, nhằm đưa thêm nhiều đầu sách về Bác Hồ đến với bạn đọc.

Trong hai ngày 16 và 17/5, Khu đọc và kể chuyện sáng tạo cùng sách tổ chức các hoạt động đọc sách, kể chuyện về Bác Hồ dành cho thiếu nhi và gia đình. Chương trình hướng đến việc nuôi dưỡng thói quen đọc, đồng thời giúp trẻ em tiếp cận các câu chuyện về Bác Hồ bằng hình thức gần gũi hơn.

Bên cạnh nhóm hoạt động chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đường sách TP.HCM còn triển khai nhiều chương trình văn hóa trong tháng 5.

Từ ngày 13 đến 17/5, triển lãm “Nghề cổ - Nhịp số: Giữ lửa làng nghề thời đại số” diễn ra tại không gian lòng đường. Hoạt động giới thiệu vẻ đẹp, giá trị của các làng nghề truyền thống Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số và sáng tạo hiện đại.

Trong các ngày 22, 23 và 24/5, nơi đây tiếp tục diễn ra Ngày hội Sách và Văn hóa đêm lần thứ 5 với chủ đề “Hội hè phố thị”. Chương trình kết hợp văn hóa đọc với hoạt động nghệ thuật, trò chơi dân gian, trải nghiệm sáng tạo và các hoạt động cộng đồng.

Theo Công ty TNHH Đường Sách TP.HCM, chuỗi hoạt động tháng 5 nhằm phát huy vai trò của Đường sách như một không gian văn hóa đọc, điểm đến giao lưu tri thức và kết nối cộng đồng, đồng thời góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống đến công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.