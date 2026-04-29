Đường sách TP.HCM đón 30/4

Trong những ngày cao điểm chào mừng kỷ niệm 51 năm thống nhất đất nước, Đường sách TP.HCM (phường Sài Gòn) là điểm hẹn văn hóa đặc trưng, kết nối các giá trị lịch sử qua từng trang sách đến với công chúng thành phố.

Không gian trưng bày chuyên đề 30/4 tập trung giới thiệu những ấn phẩm giá trị về Đại thắng mùa Xuân 1975 và hành trình thống nhất đất nước. Hoạt động này diễn ra xuyên suốt kỳ nghỉ lễ nhằm bồi đắp niềm tự hào dân tộc cho khách tham quan.

Tác phẩm tiêu biểu Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954-1975 được trưng bày trang trọng tại khu vực trung tâm. Đây là bộ tư liệu hệ thống lại các cột mốc chiến lược, giúp người đọc có cái nhìn toàn diện về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Minh Nguyên, Thượng Long và Phương Trâm (học sinh lớp 11, trường THPT Ernst Thälmann) tìm hiểu tư liệu cho chuyên đề Ngữ văn “Học tập và làm theo chân Bác”. Nhóm học sinh chia sẻ sự xúc động khi được tiếp cận trực quan các hiện vật và ấn phẩm lịch sử tại đây.

Khu vực trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh thu hút sự quan tâm của nhiều độc giả trẻ. Các đầu sách tại đây khái quát cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Người, gắn liền với hành trình tìm đường cứu nước khởi đầu từ Bến cảng Nhà Rồng.

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ, Bác Hồ gọi - Ấy là mùa xuân đến, Hồ Chí Minh - Nhà chiến lược quân sự thiên tài... cũng là những tác phẩm được trưng bày và gây ấn tượng với bạn đọc đến Đường sách.

Sách Võ Nguyên Giáp - Hào khí trăm năm của tác giả Trần Thái Bình với 468 trang ghi chép theo dạng biên niên sử. Tác phẩm cung cấp nhiều thông tin lý thú về tư duy chiến lược linh hoạt và tầm vóc của vị Đại tướng huyền thoại trong lịch sử dân tộc.

Ngoài hoạt động triển lãm, Đường sách còn tổ chức hội sách đến hết ngày 3/5. Sự kiện không chỉ là nơi mua sắm mà còn là không gian giáo dục truyền thống sinh động cho thế hệ tương lai.

