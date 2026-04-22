Phát động hiến tặng tư liệu, xây dựng không gian đọc cho Côn Đảo

Chương trình phát động hiến tặng tài liệu, sách và xây dựng không gian đọc cho Côn Đảo được tổ chức tại Đường sách TP.HCM, hướng đến hình thành nguồn tư liệu phục vụ cộng đồng.

Hội sách Côn Đảo chủ đề "Huyền thoại Côn Đảo" được tổ chức vào tháng 10/2025. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngày 23/4 tại Đường sách TP.HCM (đường Nguyễn Văn Bình), Hội Nhà báo Việt Nam (Văn phòng phía Nam) cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Hội Xuất bản Việt Nam sẽ tổ chức chương trình phát động hiến tặng tài liệu, sách và xây dựng không gian đọc cho Côn Đảo.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026, nhằm kêu gọi sự tham gia của các cá nhân, tổ chức trong việc đóng góp nguồn tư liệu liên quan đến lịch sử, văn hóa và con người Côn Đảo.

Theo ban tổ chức, việc phát động hiến tặng tài liệu, sách hướng đến xây dựng một không gian đọc có chiều sâu tại Côn Đảo, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử và giáo dục truyền thống cho người dân và du khách. Nguồn tư liệu dự kiến bao gồm sách, bài báo, tài liệu nghiên cứu và các tư liệu có giá trị khác.

Trong khuôn khổ chương trình, tủ sách với chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo” được giới thiệu như một phần của không gian đọc này. Ban tổ chức công bố danh mục 309 bài báo toàn văn được tuyển chọn, phân theo ba nhóm nội dung gồm địa danh, giai thoại; hệ thống nhà tù Côn Đảo và Nghĩa trang Hàng Dương; cùng các phong trào đấu tranh của tù nhân chính trị.

Những tác phẩm được các nhà xuất bản, đơn vị phát hành chọn lọc, gửi tặng đến đặc khu Côn Đảo vào tháng 10/2025.

Các tài liệu này phản ánh nhiều khía cạnh về lịch sử và đời sống tại Côn Đảo, từ giá trị văn hóa, tâm linh đến quá trình đấu tranh của các thế hệ đi trước. Danh mục được kỳ vọng sẽ là nguồn nội dung nền tảng cho việc xây dựng và phát triển không gian đọc trong thời gian tới.

Chương trình dự kiến có sự tham dự của cựu tù Côn Đảo, đại diện gia đình cựu tù nhân, cùng các nhà báo, nhà nghiên cứu, đơn vị xuất bản và đông đảo bạn đọc. Ban tổ chức cũng kêu gọi các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tiếp tục đóng góp tư liệu nhằm bổ sung, hoàn thiện nguồn dữ liệu cho không gian đọc.

Theo đại diện ban tổ chức, việc xây dựng không gian đọc tại Côn Đảo không chỉ phục vụ nhu cầu tiếp cận tri thức mà còn góp phần bảo tồn, lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa gắn với địa danh này.