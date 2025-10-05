Rộn ràng hội sách 'Huyền thoại Côn Đảo'

Ngoài văn hóa đọc, hội sách còn kết nối cùng các chương trình xã hội do báo chí TP.HCM phát động như “Đường cờ Tổ quốc”, “Tiếp sức đến trường”, “Nữ sinh hiếu học vượt khó”, góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn sâu sắc. Hội sách Côn Đảo 2025 không chỉ là ngày hội văn hóa đọc mà còn là dịp để quảng bá du lịch, khơi dậy tinh thần yêu nước, tri ân quá khứ và định hình một Côn Đảo giàu bản sắc, hội nhập - phát triển bền vững trong tương lai.