Rộn ràng hội sách 'Huyền thoại Côn Đảo'

Tối 4/10 tại đặc khu Côn Đảo (TP.HCM), Lễ khai mạc Hội sách Côn Đảo diễn ra, thu hút sự tham gia của đông đảo đại biểu và người dân. Chương trình nghệ thuật “Những câu thơ viết nên hình đất nước” mở màn lễ khai mạc với các tiết mục giàu cảm xúc, tái hiện hình ảnh Côn Đảo anh hùng qua thi ca, âm nhạc, và câu chuyện lịch sử.
Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tham dự lễ khai mạc Hội sách Côn Đảo 2025.
Buổi lễ khai mạc có sự hiện diện của ông Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam; ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM… cùng nhiều đại biểu Trung ương, địa phương, khách mời và người dân Côn Đảo.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, nhấn mạnh Hội sách Côn Đảo là hoạt động văn hóa ý nghĩa, góp phần phát huy giá trị lịch sử, nâng cao văn hóa đọc và cụ thể hóa các nghị quyết lớn về phát triển văn hóa, hướng đến mục tiêu đưa TP.HCM trở thành “Thủ đô sách thế giới” trong tương lai.
Trong khuôn khổ lễ khai mạc, nhiều cơ quan, đơn vị đã trao tặng các phần quà ý nghĩa cho chính quyền và nhân dân Côn Đảo như 60 thuê bao sách nói từ tạp chí Tri Thức - Znews, 8 bộ sách “Lịch sử quân sự Việt Nam”, 3 trụ nước tinh khiết cùng nhiều học bổng, thiết bị y tế, quà tặng từ các cơ quan TP.HCM... góp phần lan tỏa tri thức và tinh thần sẻ chia.
Hội sách do UBND TP.HCM chỉ đạo tổ chức, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì, phối hợp các nhà xuất bản, đơn vị phát hành và chính quyền đặc khu Côn Đảo thực hiện. Đây là lần đầu Côn Đảo tổ chức hội sách quy mô cấp thành phố.
Không gian lễ khai mạc được thiết kế trang trọng với sân khấu ngoài trời, ánh sáng nghệ thuật và màn trình chiếu LED hiện đại. Hàng trăm đại biểu, học sinh, người dân và du khách cùng có mặt theo dõi trọn vẹn buổi lễ.
Đặc biệt, sự hiện diện của nhiều cựu tù chính trị Côn Đảo trong sự kiện tạo nên không khí trang trọng, đầy xúc động, kết nối quá khứ hào hùng với hiện tại và hun đúc tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ.
Hoạt cảnh khắc họa phần nào hiện thực khốc liệt trong thời kỳ Côn Đảo còn là nơi giam giữ các tù nhân chính trị. Hoạt động mang tính giáo dục lịch sử, thu hút sự quan tâm của đông đảo người tham dự.
Hội sách lần này có sự góp mặt của nhiều đơn vị xuất bản lớn như NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, NXB Trẻ, NXB Tổng hợp TP.HCM, Đông A Book, Voiz FM… mang đến hàng nghìn đầu sách thuộc đa dạng thể loại.
Không gian đọc sách ngoài trời được bố trí tại Công viên Tôn Đức Thắng, tạo nên điểm đến lý tưởng cho người dân và du khách thư giãn, tìm đọc những cuốn sách yêu thích. Thông qua mã QR được đặt tại các gian hàng, người tham dự có thể truy cập hàng nghìn đầu sách điện tử, bản đọc thử và thông tin sách một cách thuận tiện, góp phần thúc đẩy mô hình hội sách thông minh, phù hợp thời đại số.
Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và TP.HCM cùng đông đảo đại biểu, người dân tại Côn Đảo đã tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bởi bão số 10, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia truyền thống của dân tộc.
Sáng 5/10, buổi giao lưu tác giả - tác phẩm “Những người con Sài Gòn trong 'địa ngục trần gian' Côn Đảo” quy tụ nhiều nhân chứng lịch sử, cựu tù chính trị và bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, cùng giao lưu với độc giả.
Ngoài văn hóa đọc, hội sách còn kết nối cùng các chương trình xã hội do báo chí TP.HCM phát động như “Đường cờ Tổ quốc”, “Tiếp sức đến trường”, “Nữ sinh hiếu học vượt khó”, góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn sâu sắc. Hội sách Côn Đảo 2025 không chỉ là ngày hội văn hóa đọc mà còn là dịp để quảng bá du lịch, khơi dậy tinh thần yêu nước, tri ân quá khứ và định hình một Côn Đảo giàu bản sắc, hội nhập - phát triển bền vững trong tương lai.
