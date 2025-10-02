Hội sách Côn Đảo tôn vinh văn hóa đọc và lịch sử dân tộc

Diễn ra từ ngày 3 đến 5/10, Hội sách Côn Đảo mang chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo”, quy tụ nhiều hoạt động giao lưu, tưởng niệm, trao tặng sách, lan tỏa văn hóa đọc.

Hội sách Côn Đảo do UBND TP.HCM chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì, phối hợp cùng các nhà xuất bản, đơn vị phát hành và chính quyền đặc khu Côn Đảo thực hiện. Sự kiện diễn ra trong ba ngày từ 3 đến 5/10 tại khuôn viên Nhà Công quán và Công viên Tôn Đức Thắng, đường Tôn Đức Thắng (đặc khu Côn Đảo, TP.HCM).

Hội sách là hoạt động chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2025) và hướng tới Đại hội đại biểu TP.HCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030). Sự kiện được kỳ vọng thúc đẩy văn hóa đọc và quảng bá hình ảnh Côn Đảo đến người dân và du khách.

Lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật “Những câu thơ viết nên hình đất nước” diễn ra vào 19h ngày 4/10 tại sân khấu chính. Trước đó, từ 15h30 cùng ngày, lãnh đạo và đại biểu thực hiện lễ viếng tại các địa điểm lịch sử như Nghĩa trang Hàng Keo, Hàng Dương, Đền thờ Côn Đảo và Bia tưởng niệm Cầu tàu 914.

Hội sách được chia thành nhiều khu vực trưng bày theo các chủ đề: tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh; các ấn phẩm phản ánh thành tựu phát triển TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025; sách về nhân vật và lịch sử Côn Đảo; khu giới thiệu sách mới từ các nhà xuất bản. Tại đây, độc giả có thể tiếp cận hàng nghìn đầu sách đa dạng thông qua mã QR.

Phối cảnh khu vực Hội sách Côn Đảo với chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo”. Ảnh: BTC.

Song song, nhiều hoạt động cũng được tổ chức như chuỗi tiết đọc sách tại các trường học trên địa bàn, tọa đàm “Những người con Sài Gòn trong địa ngục trần gian Côn Đảo” với sự tham gia của bà Trương Mỹ Hoa - Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch nước - và các cựu tù nhân, giới thiệu thư viện số Nguyễn An Ninh với sự tham gia của TS Quách Thu Nguyệt và nhà văn Dương Thành Truyền.

Ban tổ chức cũng trao tặng hơn 2.500 đầu sách giấy và điện tử cho các đơn vị tại Côn Đảo cùng 15 phần quà, 500 quyển tập, lồng đèn, sữa và thiết bị y tế hỗ trợ học sinh và cộng đồng. Ngoài ra, các cơ quan báo chí TP.HCM mang đến các hoạt động xã hội như “Tiếp sức đến trường”, “Đường cờ Tổ quốc” và “Hệ thống nước uống tại vòi”.

Hội sách Côn Đảo không chỉ là nơi kết nối sách với độc giả mà còn là nhịp cầu giữa ký ức lịch sử và tương lai, góp phần khẳng định vị thế văn hóa của TP.HCM trong không gian quốc gia và khu vực.