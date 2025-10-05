Lãnh đạo TP.HCM dâng hương tưởng niệm tại Côn Đảo

Chiều 4/10, đoàn đại biểu TP.HCM đến dâng hương, đặt vòng hoa tại các nghĩa trang ở đặc khu Côn Đảo, tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Đoàn do ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM dẫn đầu. Cùng tham dự có nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP.HCM.

Tại nghĩa trang Hàng Keo, nơi an táng hơn 10.000 chiến sĩ bị thực dân Pháp sát hại, các đại biểu đã thắp hương tưởng niệm trong không khí trang nghiêm, thành kính.

PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam (giữa), tham gia cùng đoàn đại biểu trong lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo.

Tiếp đó, đoàn di chuyển đến nghĩa trang Hàng Dương. Nghĩa trang có 1.922 ngôi mộ của các chiến sĩ cách mạng, trong đó có nhiều tên tuổi như Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương tại phần mộ của Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, nữ chiến sĩ trẻ tuổi đã hy sinh năm 1952, trở thành biểu tượng bất khuất của người phụ nữ Việt Nam.

Tại Đền thờ Côn Đảo, đoàn đại biểu tiếp tục nghi thức tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các đại biểu lần lượt thắp hương tưởng niệm những người con ưu tú của dân tộc đã cống hiến cuộc đời cho lý tưởng cách mạng.

Hoạt động tưởng niệm là một trong những nội dung trọng tâm trong khuôn khổ Hội sách Côn Đảo 2025, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử và khơi dậy truyền thống yêu nước.

